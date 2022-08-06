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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:57

Звісно є. Але чи треба воно людям?
За 3 години їзди від Анталії є чудове місто Konya.
Здається, 1/2 мільйона населення, центр особливого мистецтва, який щогрудня збирає туристів з сього світу, має найбільшу у Європі чи в світі оранжерею живих метеликів.
Але ж люди хочуть біля моря… Середземного.
Біля моря дорого. І це завдячуючи саме вашій дезінформації, яку особисто ви лили, лили та лили роками на цьому форумі, форумчани втратили і час, і гроші.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:14

  akurt написав:І це завдячуючи саме вашій дезінформації, яку особисто ви лили, лили та лили роками на цьому форумі, форумчани втратили і час, і гроші.

Ну нах???
Можливо, ви погано старались, не відпрацьовували як слід свою копійчину????
Все про дешеві оселедці та позавчорашню шаурму, про мандри і солярку)))).
А треба було про нерухомість.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:22

Я свою копійчину відпрацьовував добре: за кожен бруд брехню та інсинуацію, яку ви розміщували щоденно, нараховував вам 1 (одну) гривню.
Не забули тони бруду та брехні, які ви лили та лили на форумі?
akurt
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  #<1 ... 621622623624
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