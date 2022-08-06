Додано: Вів 08 лис, 2022 16:21

b3320413 написав: akurt написав: Цікаві тенденції на ринку нерухомості Анталії

Перші з переліку зараз оцінюються в 180000€, а другі найнижча ціна в 250000€.

Цікаві тенденції на ринку нерухомості АнталіїПерші з переліку заразв 180000€, а другі найнижча ціна в 250000€.



Сейчас много средств вливается в загон в ТРЖН. Плюс вы сами говорили о формировании цены по средством оценки автомобиля клиента (дно торгашское). Далее, хайп вокруг Турции очень напоминает хайп вокруг Батуми, в котором вы были.



Оценка и проведенная реальная сделка очень разные вещи. У ваших знакомых, о которых вы здесь рассказывали, есть такой опыт? Сейчас много средств. Плюс вы сами говорили о формировании цены по средством оценки автомобиля клиента (дно торгашское). Далее, хайп вокруг Турции очень напоминает хайп вокруг Батуми, в котором вы были.и проведенная реальная сделка очень разные вещи. У ваших знакомых, о которых вы здесь рассказывали, есть такой опыт?

и исключительно всегда

На сайте этой информации еще нет,

а лично с владельцем фирмы

Каждый может его получить.

Интересные мысли Вы высказываете... только вот ведь какое дело: прочитайте весь тот фрагмент с текста, часть которого вы цитируете: я же, во-первых, привожу реальные цифры и реальную динамику.Во-вторых, чтобы делать выводы о том, что где-то идет "загон" надо иметь факты или цифры.Нет таких ни фактов ни цифр, есть толко факты в том, что цены растут и квартиры разгребают ка пирожки.А если говорить о ЗАГОНЕ, то он был явный и многолетний и именно на КРЖН.Именно потому на меня натравливали целую свору дезинформаторов, чтобы народ послушно нес бабло в КРЖН. И часто удаляли и мои ссылки на сайты Застройщиков, и удаляли то, как пользоваться сайтом sahibinden (что меня сильно удивило - это все равно, что раскрыть секрет, как пользоваться сайтом ОЛХ). Вот это был реальный практический загон.В-третьих, я всегда -- привожу реальные цифры и по реальным сделкам, о которых слышу либо от наших "черных риелторов", либо узнаю из разговора с сотрудниками офиса продаж.Вот сегодня лично разговаривал в офисе продаж известной лично Вамно лично владелец фирмы, с которым я лично Вас - если я в Вас не ошибаюсь - обещал свести кажется в 2020 или в 2021 году - когда можно было НАПРЯМУЮ взять 2+1 площадью 100 кв. м и самого удачного расположения (припрятывали до последнего) за 118 000 евро - мне дал сегодня точную цифровую информацию по новому объекту.И если Вы помните - лично я Вас хотел свести не с какой то там Полиной, и не с Леной, и не с Таней, и не с дворником, и не с риэлтором,- так я сделал в 2019 году и мои приятели получили скидку при личном разговоре прямо в кабинете (сын его присутствовал и очень сопротивлялся этому) в 2000 евро.Цитата: "вы сами говорили о формировании цены по средством оценки автомобиля клиента (дно торгашское)"Это правильная фраза и я ее лично тоже почти так и говорил, только не путайте Офис продаж реального конкретного Застройщика с очень солидным именем с обычными риэлторскими конторами, под крышей которых работают наши "чёрные риэлторы" (это еще хороший вариант, наши реально честно работают за стандартные комиссионные, а вот киргизы тут и казахи - это да....)Если идти дальше, то в первом случае есть реальный и не секретный Прайс-лист, с которым могут все ознакомиться и по нему работать. И почти всегда я давал ссылки на сайты Застройщиков и писал, что там есть форма запроса Прайс-листа.И НИ РАЗУ И НИКОГДА НЕ ДАВАЛ ССЫЛКУ НА САЙТЫ РИЭЛТОРСКИХ КОНТОР.И ни разу и никогда не советовал связаться с ними: реально могут обвести вокруг пальца.По той простой причине, что Вы никогда не знаете и не узнаете реальную цену Продавца.И есть риэлторские конторы, которые в самом деле - и я этого не скрывал никогда - а, наоборот, предупреждал (!) - пред-уп-реж-дал (почувствуйте разницу) могут назначать цены, глядя на марку авто покупателя и на его одежду. Реально правда. Думаю и в Украине так.А потому: лично я НИКОГДА и НИЧЕГО не покупал через риэлторов, и лично я всегда на этом форуме рассказывал, что лучше всего брать напрямую у Застройщика.Как видите, все просто...