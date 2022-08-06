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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 621622623624
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:57

Звісно є. Але чи треба воно людям?
За 3 години їзди від Анталії є чудове місто Konya.
Здається, 1/2 мільйона населення, центр особливого мистецтва, який щогрудня збирає туристів з сього світу, має найбільшу у Європі чи в світі оранжерею живих метеликів.
Але ж люди хочуть біля моря… Середземного.
Біля моря дорого. І це завдячуючи саме вашій дезінформації, яку особисто ви лили, лили та лили роками на цьому форумі, форумчани втратили і час, і гроші.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 15:58

  akurt написав:Цікаві тенденції на ринку нерухомості Анталії
Перші з переліку зараз оцінюються в 180000€, а другі найнижча ціна в 250000€.


Сейчас много средств вливается в загон в ТРЖН. Плюс вы сами говорили о формировании цены по средством оценки автомобиля клиента (дно торгашское). Далее, хайп вокруг Турции очень напоминает хайп вокруг Батуми, в котором вы были.

Оценка и проведенная реальная сделка очень разные вещи. У ваших знакомых, о которых вы здесь рассказывали, есть такой опыт?
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:01

  akurt написав:Ми Вам віримо, пане Франте, вже хто є велким фахівцем в інвестиціях

Як депозит в турецьких лірах в 2021 - великий прибуток дав????
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Frant написав:Якщо їхати не 20-30 хв, а 200-300 хв - тоді, можливо, є ще щось дешевше?

Падение цены будет иметь квадратическую природу
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:21

  b3320413 написав:
  akurt написав:Цікаві тенденції на ринку нерухомості Анталії
Перші з переліку зараз оцінюються в 180000€, а другі найнижча ціна в 250000€.


Сейчас много средств вливается в загон в ТРЖН. Плюс вы сами говорили о формировании цены по средством оценки автомобиля клиента (дно торгашское). Далее, хайп вокруг Турции очень напоминает хайп вокруг Батуми, в котором вы были.

Оценка и проведенная реальная сделка очень разные вещи. У ваших знакомых, о которых вы здесь рассказывали, есть такой опыт?


Интересные мысли Вы высказываете... только вот ведь какое дело: прочитайте весь тот фрагмент с текста, часть которого вы цитируете: я же, во-первых, привожу реальные цифры и реальную динамику.

Во-вторых, чтобы делать выводы о том, что где-то идет "загон" надо иметь факты или цифры.
Нет таких ни фактов ни цифр, есть толко факты в том, что цены растут и квартиры разгребают ка пирожки.
А если говорить о ЗАГОНЕ, то он был явный и многолетний и именно на КРЖН.
Именно потому на меня натравливали целую свору дезинформаторов, чтобы народ послушно нес бабло в КРЖН. И часто удаляли и мои ссылки на сайты Застройщиков, и удаляли то, как пользоваться сайтом sahibinden (что меня сильно удивило - это все равно, что раскрыть секрет, как пользоваться сайтом ОЛХ). Вот это был реальный практический загон.

В-третьих, я всегда - и исключительно всегда - привожу реальные цифры и по реальным сделкам, о которых слышу либо от наших "черных риелторов", либо узнаю из разговора с сотрудниками офиса продаж.
Вот сегодня лично разговаривал в офисе продаж известной лично Вам AKG-grоup.
На сайте этой информации еще нет, но лично владелец фирмы, с которым я лично Вас - если я в Вас не ошибаюсь - обещал свести кажется в 2020 или в 2021 году - когда можно было НАПРЯМУЮ взять 2+1 площадью 100 кв. м и самого удачного расположения (припрятывали до последнего) за 118 000 евро - мне дал сегодня точную цифровую информацию по новому объекту.
И если Вы помните - лично я Вас хотел свести не с какой то там Полиной, и не с Леной, и не с Таней, и не с дворником, и не с риэлтором, а лично с владельцем фирмы - так я сделал в 2019 году и мои приятели получили скидку при личном разговоре прямо в кабинете (сын его присутствовал и очень сопротивлялся этому) в 2000 евро.

Цитата: "вы сами говорили о формировании цены по средством оценки автомобиля клиента (дно торгашское)"
Это правильная фраза и я ее лично тоже почти так и говорил, только не путайте Офис продаж реального конкретного Застройщика с очень солидным именем с обычными риэлторскими конторами, под крышей которых работают наши "чёрные риэлторы" (это еще хороший вариант, наши реально честно работают за стандартные комиссионные, а вот киргизы тут и казахи - это да....)
Если идти дальше, то в первом случае есть реальный и не секретный Прайс-лист, с которым могут все ознакомиться и по нему работать. И почти всегда я давал ссылки на сайты Застройщиков и писал, что там есть форма запроса Прайс-листа. Каждый может его получить.
И НИ РАЗУ И НИКОГДА НЕ ДАВАЛ ССЫЛКУ НА САЙТЫ РИЭЛТОРСКИХ КОНТОР.
И ни разу и никогда не советовал связаться с ними: реально могут обвести вокруг пальца.
По той простой причине, что Вы никогда не знаете и не узнаете реальную цену Продавца.
И есть риэлторские конторы, которые в самом деле - и я этого не скрывал никогда - а, наоборот, предупреждал (!) - пред-уп-реж-дал (почувствуйте разницу) могут назначать цены, глядя на марку авто покупателя и на его одежду. Реально правда. Думаю и в Украине так.

А потому: лично я НИКОГДА и НИЧЕГО не покупал через риэлторов, и лично я всегда на этом форуме рассказывал, что лучше всего брать напрямую у Застройщика.
Как видите, все просто...
akurt
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