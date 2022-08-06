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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 лис, 2022 14:57
Звісно є. Але чи треба воно людям?
За 3 години їзди від Анталії є чудове місто Konya.
Здається, 1/2 мільйона населення, центр особливого мистецтва, який щогрудня збирає туристів з сього світу, має найбільшу у Європі чи в світі оранжерею живих метеликів.
Але ж люди хочуть біля моря… Середземного.
Біля моря дорого. І це завдячуючи саме вашій дезінформації, яку особисто ви лили, лили та лили роками на цьому форумі, форумчани втратили і час, і гроші.
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akurt
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Додано: Вів 08 лис, 2022 15:58
akurt написав:
Цікаві тенденції на ринку нерухомості Анталії
Перші з переліку зараз оцінюються
в 180000€, а другі найнижча ціна в 250000€.
Сейчас много средств вливается в загон в ТРЖН. Плюс вы сами говорили о формировании цены по средством оценки автомобиля клиента (дно торгашское). Далее, хайп вокруг Турции очень напоминает хайп вокруг Батуми, в котором вы были.Оценка
и проведенная реальная сделка очень разные вещи. У ваших знакомых, о которых вы здесь рассказывали, есть такой опыт?
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b3320413
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Додано: Вів 08 лис, 2022 16:04
Frant написав:
Якщо їхати не 20-30 хв, а 200-300 хв - тоді, можливо, є ще щось дешевше?
Падение цены будет иметь квадратическую природу
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b3320413
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Додано: Вів 08 лис, 2022 16:21
b3320413 написав: akurt написав:
Цікаві тенденції на ринку нерухомості Анталії
Перші з переліку зараз оцінюються
в 180000€, а другі найнижча ціна в 250000€.
Сейчас много средств вливается в загон в ТРЖН
. Плюс вы сами говорили о формировании цены по средством оценки автомобиля клиента (дно торгашское). Далее, хайп вокруг Турции очень напоминает хайп вокруг Батуми, в котором вы были.Оценка
и проведенная реальная сделка очень разные вещи. У ваших знакомых, о которых вы здесь рассказывали, есть такой опыт?
Интересные мысли Вы высказываете... только вот ведь какое дело: прочитайте весь тот фрагмент с текста, часть которого вы цитируете: я же, во-первых, привожу реальные цифры и реальную динамику.
Во-вторых, чтобы делать выводы о том, что где-то идет "загон" надо иметь факты или цифры.
Нет таких ни фактов ни цифр, есть толко факты в том, что цены растут и квартиры разгребают ка пирожки.
А если говорить о ЗАГОНЕ, то он был явный и многолетний и именно на КРЖН.
Именно потому на меня натравливали целую свору дезинформаторов, чтобы народ послушно нес бабло в КРЖН. И часто удаляли и мои ссылки на сайты Застройщиков, и удаляли то, как пользоваться сайтом sahibinden
(что меня сильно удивило - это все равно, что раскрыть секрет, как пользоваться сайтом ОЛХ). Вот это был реальный практический загон.
В-третьих, я всегда - и исключительно всегда
- привожу реальные цифры и по реальным сделкам, о которых слышу либо от наших "черных риелторов", либо узнаю из разговора с сотрудниками офиса продаж.
Вот сегодня лично разговаривал в офисе продаж известной лично Вам AKG-grоup
.На сайте этой информации еще нет,
но лично владелец фирмы, с которым я лично Вас - если я в Вас не ошибаюсь - обещал свести кажется в 2020 или в 2021 году - когда можно было НАПРЯМУЮ взять 2+1 площадью 100 кв. м и самого удачного расположения (припрятывали до последнего) за 118 000 евро - мне дал сегодня точную цифровую информацию по новому объекту.
И если Вы помните - лично я Вас хотел свести не с какой то там Полиной
, и не с Леной
, и не с Таней
, и не с дворником, и не с риэлтором, а лично с владельцем фирмы
- так я сделал в 2019 году и мои приятели получили скидку при личном разговоре прямо в кабинете (сын его присутствовал и очень сопротивлялся этому) в 2000 евро.
Цитата: "вы сами говорили о формировании цены по средством оценки автомобиля клиента (дно торгашское)
"
Это правильная фраза и я ее лично тоже почти так и говорил, только не путайте Офис продаж реального конкретного Застройщика с очень солидным именем с обычными риэлторскими конторами, под крышей которых работают наши "чёрные риэлторы" (это еще хороший вариант, наши реально честно работают за стандартные комиссионные, а вот киргизы тут и казахи - это да....)
Если идти дальше, то в первом случае есть реальный и не секретный Прайс-лист, с которым могут все ознакомиться и по нему работать. И почти всегда я давал ссылки на сайты Застройщиков и писал, что там есть форма запроса Прайс-листа. Каждый может его получить.
И НИ РАЗУ И НИКОГДА НЕ ДАВАЛ ССЫЛКУ НА САЙТЫ РИЭЛТОРСКИХ КОНТОР.
И ни разу и никогда не советовал связаться с ними: реально могут обвести вокруг пальца.
По той простой причине, что Вы никогда не знаете и не узнаете реальную цену Продавца.
И есть риэлторские конторы, которые в самом деле - и я этого не скрывал никогда - а, наоборот, предупреждал (!) - пред-уп-реж-дал
(почувствуйте разницу) могут назначать цены, глядя на марку авто покупателя и на его одежду. Реально правда. Думаю и в Украине так.
А потому: лично я НИКОГДА и НИЧЕГО не покупал через риэлторов, и лично я всегда на этом форуме рассказывал, что лучше всего брать напрямую у Застройщика.Как видите, все просто...
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akurt
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Додано: Вів 08 лис, 2022 18:42
akurt написав:
я же, во-первых, привожу реальные цифры и реальную динамику
Я не спорю, но обилие рекламы в интернете, разных видео, проплаченых и накрученных комментариев к ним, поведение блогеров в совокупности создает впечатление загона и пузыря.
По поводу ваших текстов спора о числах небыло, но интересны случаи продажи со значительной маржой. У вас много знакомых, в т.ч. и с этого форума, кто купил в Турции (точнее Анталье) квартиры под ключ. Но как много смогли продать? Какая прибыль у них?
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b3320413
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:09
b3320413 написав:
Я не спорю, но обилие рекламы в интернете, разных видео, проплаченых и накрученных комментариев к ним, поведение блогеров в совокупности создает впечатление загона и пузыря.
А вы не смотрите всю эту кучу глупостей.
Я лично не смотрю. И не читаю.
Это при том, что я ежедневно общаюсь с очень многими людьми, сегодня провел в таможне Турции (Директорат) время с 11-00 до 14-30, а потом с 15-00 до 16-00 сидел в Srarbuks и давал платную консультацию очень крутым людям из Днепра, которые затеяли очень интересную "оборутку
".
Конспектировали.
У меня есть недостаток: я вот вижу, что форум Финансовый
, и понимаю, что в финансах, в деньгах, в бизнесе НЕ должно быть: уродов, психопатов, ударенных пустым мешком из-за угла, людей, имеющих тяжелые психо-финансовые травмы со статусом на этом форуме "Наставник" и двумя золотыми медалями форума, и дилетантов.
Но они есть.
Востаннє редагувалось akurt
в Вів 08 лис, 2022 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:16
akurt написав:
А вы не смотрите всю эту кучу глупостей.
Я лично не смотрю. И не читаю.
Рекламу Турецкой недвижимости я не смотрю и не слежу за блогами, но даже краем глаза по ссылкам даже с этой ветки хватает понять масштабы. Плюс контестная реклама.
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b3320413
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:18
Ну и слава Богу.
Мне тоже в Фейсбук лезет куча рекламы турецкой недвижимости.
Почти не обращаю внимания.
Так, для общего развития: реально идет развитие микрорайона Алтынташ в районе аэропорта.
Убеждают, что очень перспективно. Ну не знаю.
Там сейчас поля з бурьяном.
Но люди из Днепра именно туда планируют вложить большие деньги.
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akurt
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Додано: Вів 08 лис, 2022 19:57
akurt написав:
Но люди из Днепра именно туда планируют вложить большие деньги
Как они их собираются вывести с Украины?
Почему не хотят купить ту квартиру за 180,000.00€?
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b3320413
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:38
А они уже купили квартиры. По какой цене - не спрашивал.
Как вывести деньги - говорили, что действительно есть проблема (турки начали спрашивать "Откуда дровишки"), но это не тема для форума. И не мой вопрос. Он чужой. НЕ мой.
Тут один горе-специалист (очень большое горе) писал два года назад, или год назад, что надо вывозить, прикрепляя к спине скотчем и в трусах.
Это чтобы не забывали, что тут за горе-специалисты пишут, в том числе сегодня и в том числе на этой ветке.
Горе - больше горе - специалисты.
"Ну й розумний! - Аж страшно!" (М. Старицький).
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akurt
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