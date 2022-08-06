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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 622623624625
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:23

  b3320413 написав:Аурт, у вас много знакомых, в т.ч. и с этого форума, кто купил в Турции (точнее Анталье) квартиры под ключ. Но как много смогли продать? Какая прибыль у них?

Це питання вже багато разів задавали означенному пану.
На жаль, відповіді так і не отримали. Так само він раніше рекламував депозити в турецькій лірі, неначе як супервигідні((((
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 лис, 2022 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:35

Так а ви і надайте відповідь - ви ж у нас знаний хВахівець з моїх неіснуючих з листопада 2013 (ТРИНАДЦЯТОГО) року депозитів та закордонної нерухомості.
Попрацюйте на загал - все одно сидите без роботи вже три роки...
Останній раз були за кордоном ще в кінці ХХ сторіччя, а останній раз виїжджали за межі Києва - в Білу Церкву - в 2015 році.
Тобто зможете авторитетно поділитися з людьми досвідом та знаннями.
akurt
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  #<1 ... 622623624625
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