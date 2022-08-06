Це питання вже багато разів задавали означенному пану.
На жаль, відповіді так і не отримали. Так само він раніше рекламував депозити в турецькій лірі, неначе як супервигідні((((
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лис, 2022 09:23
Це питання вже багато разів задавали означенному пану.
На жаль, відповіді так і не отримали. Так само він раніше рекламував депозити в турецькій лірі, неначе як супервигідні((((
Востаннє редагувалось Frant в Сер 09 лис, 2022 09:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 лис, 2022 09:35
Так а ви і надайте відповідь - ви ж у нас знаний хВахівець з моїх неіснуючих з листопада 2013 (ТРИНАДЦЯТОГО) року депозитів та закордонної нерухомості.
Попрацюйте на загал - все одно сидите без роботи вже три роки...
Останній раз були за кордоном ще в кінці ХХ сторіччя, а останній раз виїжджали за межі Києва - в Білу Церкву - в 2015 році.
Тобто зможете авторитетно поділитися з людьми досвідом та знаннями.
|