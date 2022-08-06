Додано: Сер 09 лис, 2022 15:49
Новини нерухомості Анталії
Ажіотаж на ринку нерухомості Туреччини продовжується: практично неможливо взяти дату "рандеву" на подачі документів на отримання ВНП в Туреччині.
На високі ціни на оренду квартир зорієнтувалися готелі - що цікаво, в найбільш приємних курортних місцях провінції Анталія: в Кемер (!) та в бухті Адрасан.
Замість того, щоби закривати готелі на зимовий період та звільняти персонал, що робили завжди - почали реалізовувати нову послугу: оренда готельного номера на місяць за 300 смішних в нас час доларів.
Як сказали мені готел"єри Анталії, скоро це know-how торкнеться і центра провінціі Анталія - міста Анталія.
Для довідки: сьогодні "чорні рієлтори" з числа наших українців з вікна мого авто показувати найдешевший на сьогодні варіант: квартира 2+1 в оренду за 9000 лір (близько 490 доларів) хто зна де - ну дуже дуже далеко від цивілізації.
Хоча будинок новий, квартира нова (перша здача) і навіть орендодавець пропонує орендарю самостійно вибрати меблі, якими він обладанає квартиру...