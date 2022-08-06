RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 622623624625
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 09:35

Так а ви і надайте відповідь - ви ж у нас знаний хВахівець з моїх неіснуючих з листопада 2013 (ТРИНАДЦЯТОГО) року депозитів та закордонної нерухомості.
Попрацюйте на загал - все одно сидите без роботи вже три роки... а останній раз були за кордоном - в смислі за межами Києва - ще в 2011 році.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7057
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2787 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 15:49

Новини нерухомості Анталії
Ажіотаж на ринку нерухомості Туреччини продовжується: практично неможливо взяти дату "рандеву" на подачі документів на отримання ВНП в Туреччині.

На високі ціни на оренду квартир зорієнтувалися готелі - що цікаво, в найбільш приємних курортних місцях провінції Анталія: в Кемер (!) та в бухті Адрасан.
Замість того, щоби закривати готелі на зимовий період та звільняти персонал, що робили завжди - почали реалізовувати нову послугу: оренда готельного номера на місяць за 300 смішних в нас час доларів.
Як сказали мені готел"єри Анталії, скоро це know-how торкнеться і центра провінціі Анталія - міста Анталія.

Для довідки: сьогодні "чорні рієлтори" з числа наших українців з вікна мого авто показувати найдешевший на сьогодні варіант: квартира 2+1 в оренду за 9000 лір (близько 490 доларів) хто зна де - ну дуже дуже далеко від цивілізації.
Хоча будинок новий, квартира нова (перша здача) і навіть орендодавець пропонує орендарю самостійно вибрати меблі, якими він обладанає квартиру...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7057
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2787 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 622623624625
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Damien і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2325, 2326, 2327
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23264 14000241
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 лис, 2022 14:36
Vlad442
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 950, 951, 952
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9514 4687205
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 лис, 2022 21:22
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 372267
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.