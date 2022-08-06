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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лис, 2022 15:49
Новини нерухомості Анталії
Ажіотаж на ринку нерухомості Туреччини продовжується: практично неможливо взяти дату "рандеву" на подачі документів на отримання ВНП в Туреччині.
На високі ціни на оренду квартир зорієнтувалися готелі - що цікаво, в найбільш приємних курортних місцях провінції Анталія: в Кемер (!) та в бухті Адрасан.
Замість того, щоби закривати готелі на зимовий період та звільняти персонал, що робили завжди - почали реалізовувати нову послугу: оренда готельного номера на місяць за 300 смішних в нас час доларів.
Як сказали мені готел"єри Анталії, скоро це know-how торкнеться і центра провінціі Анталія - міста Анталія.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 07:29
Інвестуємо в нерухомість за кордоном: Квартири в ЖК SurYapi: "ЗА" та "ПРОТИ"
Інвестувати в нерухомість в новому унікальному проєкті - ЖК SurYapi - я з певною пересторогою рекомендував учасникам форуму ще в 2020 році.
Унікальність полягає в тому (аналоги теоретично можна знайти в Україні), що потужному Забудовнику, який до цього "засвітився" реалізованими проєктами в найбільшому місті Європи - Стамбулі - мерією міста з офіційним населенням в 2,5 мільйона мешканців було виділено зовсім вільну ділянку землі на заході міста - між існуючими житловими забудовами та одним з найбільших зоопарків світу - "ZOO Antalya" для створення «з нуля» величезного житлового масиву з 10-ти поверховими будинками на приблизно 100 000 мешканців.
На південь від нового ЖК розташована житлова забудова та автовокзал (автобусні рейси і в Кемер, і в Стамбул, і в Аланію).
На захід та на північ - хвойні ліси.
З певною пересторогою я рекомендував звернути увагу.
З одного боку - все новеньке, всі "під ключ", всі будинки з підземними паркінгами (входять у вартість).
З іншого боку - віддаленість від моря - 8 000 м до пляжів біля Середземноморського парку з деревами евкаліптів та готелю Rixos Antalya.
Квартири "бюджетного варіанту": тут ви не побачите оздоблення мармуром , сусальним золотом, смарагдами та улюблених українцями "модних МОПів". Пристойно і чемно. Не більше.
Сам я вперше побував в квартирах в середині грудня 2020 року, коли в Анталію приїхав один з форумчан для реальних інвестицій. До речі, гроші в сумі близько 100 000 євро він вивіз офіційно через "Червоний коридор" з документами від продажу приватного будинка в околицях (видалено).
Ціна квартири 1+1 була нам тоді озвучена в Офісі продажу в 230 000 лір або приблизно тоді в 34 000 доларів.
Існувала можливість купівлі в безвідсоткове відтермінування (здається, ціна була на 5% вищою).
Ми оглянули квартири:
- квартири 1+1 невеликої площі, більше привабливими були квартири 2+1 (трикімнатні) реально приємні за площею.
- на кожну квартиру - 1 паркувальне місце в підземному паркінгу.
- в квартирах встановлено кухонні меблі - з обладнанням (як тут стандарт) варочною поверхнею, духовою шафою та витяжкою).
- повністю готові санвузли (встановлено душові кабіни, все готове).
- стіни квартир пофарбовані (ніяких шпалер).
- кондиціонери.
- двоконтурні газові котли з встановленими радіаторами.
В період 2020-2022 року було закінчено:
- швидкісну магістраль прямо до моря - по 4 (!!!) полоси в кожному напрямку (побудовано навіть віадук).
- запущено лінію швидкісного трамвая прямісінько на пляж (кінцева станція "Археологічний музей") - звідти спуск до моря та до концертнерго театру "Під відкритим небом". Трамвай в дорозі за графіком -15 хвилин. Проїзд в трамваєм дешевший за проїзд в міських автобусах (зараз в автобусі - 8 лір або 0,44$) з безкоштовною пересадкою потім або на автобус, або на іншу лінію трамвая, який йде вздовж берегової лінії в самий історичний центр міста ("Ретро-трамвай").
Тоді в грудні 2020 року наш форумчанин оглянув квартири - сказав, що для нього вони занадто простенькі та вирішив вкластися в більш дорогу нерухомість - в квартиру 1+1 за ціною в 75 000 євро. Що було мудро: якщо є гроші, то чого не вкластися в більш дорогий об’єкт. Для себе, коханого, не варто шкодувати.
На скільки мені відомо, його будинок здано, в листопаді він заселяється (я не так давно давав поради щодо меблевих салонів та процедури оформлення нерухомості у власність).
Ну що ж, станом на сьогодні:
- Сам Забудовник пропонує інвестувати за ціною - як пише в рекламних плакатах - "від 130 000$" - з умовою сплати 50% ціни та безвідсотковим відтермінуванням.
- Приватні інвестори, які вклалися десь 1 рік тому або раніше, на сьогодні пропонують з метою отримати профіт в 100% (або більше) по валюті - оплата всієї суми готівкою):
78 m2, 7 поверх, 2+1, ціна 2.150.000 Tl (близько 116 000$);
72 m2, 8 поверх , 1+1 , ціна 1.950.000 Tl (близько 105 000$) - цифру в 34 000$ не забули?;
78 m2, 8 поверх, 2+1, ціна 1.985.000 Tl (близько 107 000$);
94 m2, 1 поверх, 2+1 , ціна 1.979.000 Tl (близько 107 000$);
118 m2, 9 поверх, 3+1, ціна 2.650.000 Tl (близько 143 000$);
94 m2, нульовий - по-нашому "перший" поверх, 2+1, ціна 1.995.000 Tl ((близько 108 000$).
До цих цін треба додати податок на купівлю нерухомості в сумі 4% ціни, вказаної в Акті експертизи нерухомості (може відрізнятися в менший бік), плату за послуги Державного кадастрового центра (близько 150 доларів), оплату (можливо, але не факт) виготовлення Акту експертизи квартири в сумі 120$, витрати на переклад українського закордонного паспорта (завірений нотаріально) в сумі близько 30$ та послуги ліцензованого перекладача (повинен бути присутнім в момент оформлення Угоди в Державному кадастровому центрі) в сумі близько 25$.
P.S. У вказану ціну включені комісійні рієлтора в сумі - точно не знаю - не признаються - гадаю, що 5%.
За повідомленнями "чорних рієлторів" з наших українців на сьогодні інвесторами розцінюється як досить вдале вкладення грошей. Моя оцінка "7/8" за 12-ти бальною шкалою.
Сам відвідав цей величезний житловий масив десь з місяць тому (ділова зустріч з інших питань) - на балконах бачив вивішені українські прапори.
Розташування та іншу інформацію можна отримати, якщо набрати в мапах Гугл рядок:
Kepez, Sur Yapı Antalya Satış Ofisi, 3230. Sokak, Кепез/Анталия
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Додано: Суб 12 лис, 2022 08:22
Як дістатися до своєї нерухомості за кордоном?
В ці дні багато наших українців З ХЕРСОНА перебувають в своїх квартирах або в орендованих квартирах в Анталії, Ізмірі, Кемері або в Мерсіні.
Сьогодні повідомили, що мріють та сподіваються повернутися в Херсон - але не все так просто: за їх ранішніми повідомленнями майже весь Херсон заміновано, в місті немає світла, електрики та опалення. Місто розграбоване. Квартири моїх приятелів вціліли.
Вчора не працював хлібокомбінат, який чудом працював всі дні окупації.
Але повертатися хочуть та мріють - як сказали мені зранку - через 1-2 місяці.
Методи дістатися з України в Анталію або з Анталії в Україну:
Метод 1: власним авто. Уряд Туреччини автоматично продовжив перебування всіх ввезених авто з українськими номерами до 31 грудня 2022 року. Не треба з"являтися в найближчий офіс митниці та писати заяву про продовження перебування авто на чергові 90 днів (у випадку, якщо українець не отримував ВНП в Туреччині).
Метод 2. З Анталії курсують чартерні автобуси майже в усі міста України. На днях також введено автобус "Ізмір - Харків". Наприклад, майже щоденно відправляється комфортабельний автобус з Анталії на Київ - о 22-00, в дорозі 40 годин: ціни від 2 500 гривень в один бік.
Постійно рухаються перевізники за маршуртом "Стамбул - Чернівці". Цікаво, що в дорозі всього 12 годин. Я сам неодноразово рухався за кермом свого авто за цим маршрутом і влітку, і взимку - так 12 годин - то реально круто і майстерно.
Метод 3: З 11 грудня вводиться в обіг залізничний потяг з Відня до Чопа (!). Відправлення потяга з Відня об 11-30, прибуття в Чоп о 01-28 ночі. Такий самий розклад і в зворотньому напрямку.
З Відня - прямі рейси на Анталію або з Анталії на Відень за ціною від 79 доларів в один бік.
По станції Чоп зручні стиковки з потягами по Україні. Введено швидкісний потяг з Ужгорода на Киів - здається, в дорозі всього 13 годин.
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