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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 лис, 2022 15:49
Новини нерухомості Анталії
Ажіотаж на ринку нерухомості Туреччини продовжується: практично неможливо взяти дату "рандеву" на подачі документів на отримання ВНП в Туреччині.
На високі ціни на оренду квартир зорієнтувалися готелі - що цікаво, в найбільш приємних курортних місцях провінції Анталія: в Кемер (!) та в бухті Адрасан.
Замість того, щоби закривати готелі на зимовий період та звільняти персонал, що робили завжди - почали реалізовувати нову послугу: оренда готельного номера на місяць за 300 смішних в нас час доларів.
Як сказали мені готел"єри Анталії, скоро це know-how торкнеться і центра провінціі Анталія - міста Анталія.
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Додано: Чет 10 лис, 2022 07:29
Інвестуємо в нерухомість за кордоном: Квартири в ЖК SurYapi: "ЗА" та "ПРОТИ"
Інвестувати в нерухомість в новому унікальному проєкті - ЖК SurYapi - я з певною пересторогою рекомендував учасникам форуму ще в 2020 році.
Унікальність полягає в тому (аналоги теоретично можна знайти в Україні), що потужному Забудовнику, який до цього "засвітився" реалізованими проєктами в найбільшому місті Європи - Стамбулі - мерією міста з офіційним населенням в 2,5 мільйона мешканців було виділено зовсім вільну ділянку землі на заході міста - між існуючими житловими забудовами та одним з найбільших зоопарків світу - "ZOO Antalya" для створення «з нуля» величезного житлового масиву з 10-ти поверховими будинками на приблизно 100 000 мешканців.
На південь від нового ЖК розташована житлова забудова та автовокзал (автобусні рейси і в Кемер, і в Стамбул, і в Аланію).
На захід та на північ - хвойні ліси.
З певною пересторогою я рекомендував звернути увагу.
З одного боку - все новеньке, всі "під ключ", всі будинки з підземними паркінгами (входять у вартість).
З іншого боку - віддаленість від моря - 8 000 м до пляжів біля Середземноморського парку з деревами евкаліптів та готелю Rixos Antalya.
Квартири "бюджетного варіанту": тут ви не побачите оздоблення мармуром , сусальним золотом, смарагдами та улюблених українцями "модних МОПів". Пристойно і чемно. Не більше.
Сам я вперше побував в квартирах в середині грудня 2020 року, коли в Анталію приїхав один з форумчан для реальних інвестицій. До речі, гроші в сумі близько 100 000 євро він вивіз офіційно через "Червоний коридор" з документами від продажу приватного будинка в околицях (видалено).
Ціна квартири 1+1 була нам тоді озвучена в Офісі продажу в 230 000 лір або приблизно тоді в 34 000 доларів.
Існувала можливість купівлі в безвідсоткове відтермінування (здається, ціна була на 5% вищою).
Ми оглянули квартири:
- квартири 1+1 невеликої площі, більше привабливими були квартири 2+1 (трикімнатні) реально приємні за площею.
- на кожну квартиру - 1 паркувальне місце в підземному паркінгу.
- в квартирах встановлено кухонні меблі - з обладнанням (як тут стандарт) варочною поверхнею, духовою шафою та витяжкою).
- повністю готові санвузли (встановлено душові кабіни, все готове).
- стіни квартир пофарбовані (ніяких шпалер).
- кондиціонери.
- двоконтурні газові котли з встановленими радіаторами.
В період 2020-2022 року було закінчено:
- швидкісну магістраль прямо до моря - по 4 (!!!) полоси в кожному напрямку (побудовано навіть віадук).
- запущено лінію швидкісного трамвая прямісінько на пляж (кінцева станція "Археологічний музей") - звідти спуск до моря та до концертнерго театру "Під відкритим небом". Трамвай в дорозі за графіком -15 хвилин. Проїзд в трамваєм дешевший за проїзд в міських автобусах (зараз в автобусі - 8 лір або 0,44$) з безкоштовною пересадкою потім або на автобус, або на іншу лінію трамвая, який йде вздовж берегової лінії в самий історичний центр міста ("Ретро-трамвай").
Тоді в грудні 2020 року наш форумчанин оглянув квартири - сказав, що для нього вони занадто простенькі та вирішив вкластися в більш дорогу нерухомість - в квартиру 1+1 за ціною в 75 000 євро. Що було мудро: якщо є гроші, то чого не вкластися в більш дорогий об’єкт. Для себе, коханого, не варто шкодувати.
На скільки мені відомо, його будинок здано, в листопаді він заселяється (я не так давно давав поради щодо меблевих салонів та процедури оформлення нерухомості у власність).
Ну що ж, станом на сьогодні:
- Сам Забудовник пропонує інвестувати за ціною - як пише в рекламних плакатах - "від 130 000$" - з умовою сплати 50% ціни та безвідсотковим відтермінуванням.
- Приватні інвестори, які вклалися десь 1 рік тому або раніше, на сьогодні пропонують з метою отримати профіт в 100% (або більше) по валюті - оплата всієї суми готівкою):
78 m2, 7 поверх, 2+1, ціна 2.150.000 Tl (близько 116 000$);
72 m2, 8 поверх , 1+1 , ціна 1.950.000 Tl (близько 105 000$) - цифру в 34 000$ не забули?;
78 m2, 8 поверх, 2+1, ціна 1.985.000 Tl (близько 107 000$);
94 m2, 1 поверх, 2+1 , ціна 1.979.000 Tl (близько 107 000$);
118 m2, 9 поверх, 3+1, ціна 2.650.000 Tl (близько 143 000$);
94 m2, нульовий - по-нашому "перший" поверх, 2+1, ціна 1.995.000 Tl ((близько 108 000$).
До цих цін треба додати податок на купівлю нерухомості в сумі 4% ціни, вказаної в Акті експертизи нерухомості (може відрізнятися в менший бік), плату за послуги Державного кадастрового центра (близько 150 доларів), оплату (можливо, але не факт) виготовлення Акту експертизи квартири в сумі 120$, витрати на переклад українського закордонного паспорта (завірений нотаріально) в сумі близько 30$ та послуги ліцензованого перекладача (повинен бути присутнім в момент оформлення Угоди в Державному кадастровому центрі) в сумі близько 25$.
P.S. У вказану ціну включені комісійні рієлтора в сумі - точно не знаю - не признаються - гадаю, що 5%.
За повідомленнями "чорних рієлторів" з наших українців на сьогодні інвесторами розцінюється як досить вдале вкладення грошей. Моя оцінка "7/8" за 12-ти бальною шкалою.
Сам відвідав цей величезний житловий масив десь з місяць тому (ділова зустріч з інших питань) - на балконах бачив вивішені українські прапори.
Розташування та іншу інформацію можна отримати, якщо набрати в мапах Гугл рядок:
Kepez, Sur Yapı Antalya Satış Ofisi, 3230. Sokak, Кепез/Анталия
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Додано: Суб 12 лис, 2022 08:22
Як дістатися до своєї нерухомості за кордоном?
В ці дні багато наших українців З ХЕРСОНА перебувають в своїх квартирах або в орендованих квартирах в Анталії, Ізмірі, Кемері або в Мерсіні.
Сьогодні повідомили, що мріють та сподіваються повернутися в Херсон - але не все так просто: за їх ранішніми повідомленнями майже весь Херсон заміновано, в місті немає світла, електрики та опалення. Місто розграбоване. Квартири моїх приятелів вціліли.
Вчора не працював хлібокомбінат, який чудом працював всі дні окупації.
Але повертатися хочуть та мріють - як сказали мені зранку - через 1-2 місяці.
Методи дістатися з України в Анталію або з Анталії в Україну:
Метод 1: власним авто. Уряд Туреччини автоматично продовжив перебування всіх ввезених авто з українськими номерами до 31 грудня 2022 року. Не треба з"являтися в найближчий офіс митниці та писати заяву про продовження перебування авто на чергові 90 днів (у випадку, якщо українець не отримував ВНП в Туреччині).
Метод 2. З Анталії курсують чартерні автобуси майже в усі міста України. На днях також введено автобус "Ізмір - Харків". Наприклад, майже щоденно відправляється комфортабельний автобус з Анталії на Київ - о 22-00, в дорозі 40 годин: ціни від 2 500 гривень в один бік.
Постійно рухаються перевізники за маршуртом "Стамбул - Чернівці". Цікаво, що в дорозі всього 12 годин. Я сам неодноразово рухався за кермом свого авто за цим маршрутом і влітку, і взимку - так 12 годин - то реально круто і майстерно.
Метод 3: З 11 грудня вводиться в обіг залізничний потяг з Відня до Чопа (!). Відправлення потяга з Відня о 16-28, прибуття в Чоп о 01-28 ночі. Такий самий розклад і в зворотньому напрямку.
З Відня - прямі рейси на Анталію або з Анталії на Відень за ціною від 79 доларів в один бік.
По станції Чоп зручні стиковки з потягами по Україні. Введено швидкісний потяг з Ужгорода на Киів - здається, в дорозі всього 13 годин.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 15:08
Можливі інвестори?
Кількість ізраїльтян, які відвідали Туреччину, побила рекорд у 2022 році, збільшившись у п'ять з половиною разів у порівнянні з попереднім роком.
За даними Міністерства туризму, якщо у період із січня по вересень 2021 року до Туреччини приїхало 115 256 ізраїльтян, то за той же період 2022 року ця кількість збільшилася на 448 відсотків до 631 669 осіб.
P.S. Як відомо, вагомий внесок в економічну науку і економічну освіту учасників форуму вніс ізраїльтянин, який ввів неа цому форумі "Критерій інвестицій за величиною вологості повітря":
- якщо вологість повітря складає 51%, то інвестувати українцям можна. В якості прикладів наводив інвестиції в котлован за ціною в 300 000 доларів неподалік від міста Haifa та інвестицію в один дивний грунтовий "трикутник" в пустелі на кордоні з Сирією та Ліваном.
- якщо вологість повітря складає 54% і більше відсотків - то вкладатися НЕ можна.
В ці дні перебуває в тій частині Земної кулі, де вологість саме зараз в цей час близько 80% (вночі і на ранок 89-91%).
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 12 лис, 2022 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 15:57
Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает
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beee
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:23
beee написав:Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает
Завжди є ЦА на таке, навіть тут на форумі є поціновувачі
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:29
beee написав:
Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает
Отримали польське громадянство? Як? Бо іноземцям землю в Польщі заборонено куплять.
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Додано: Суб 12 лис, 2022 16:31
Faceless написав:
beee написав:Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает
Завжди є ЦА на таке, навіть тут на форумі є поціновувачі
Дивлячись куди та ділянка виходить і що за ЖК.
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