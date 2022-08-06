Додано: Чет 10 лис, 2022 07:29

Інвестуємо в нерухомість за кордоном: Квартири в ЖК SurYapi: "ЗА" та "ПРОТИ"



Інвестувати в нерухомість в новому унікальному проєкті - ЖК SurYapi - я з певною пересторогою рекомендував учасникам форуму ще в 2020 році.

Унікальність полягає в тому (аналоги теоретично можна знайти в Україні), що потужному Забудовнику, який до цього "засвітився" реалізованими проєктами в найбільшому місті Європи - Стамбулі - мерією міста з офіційним населенням в 2,5 мільйона мешканців було виділено зовсім вільну ділянку землі на заході міста - між існуючими житловими забудовами та одним з найбільших зоопарків світу - "ZOO Antalya" для створення «з нуля» величезного житлового масиву з 10-ти поверховими будинками на приблизно 100 000 мешканців.

На південь від нового ЖК розташована житлова забудова та автовокзал (автобусні рейси і в Кемер, і в Стамбул, і в Аланію).

На захід та на північ - хвойні ліси.

З певною пересторогою я рекомендував звернути увагу.

З одного боку - все новеньке, всі "під ключ", всі будинки з підземними паркінгами (входять у вартість).

З іншого боку - віддаленість від моря - 8 000 м до пляжів біля Середземноморського парку з деревами евкаліптів та готелю Rixos Antalya.

Квартири "бюджетного варіанту": тут ви не побачите оздоблення мармуром , сусальним золотом, смарагдами та улюблених українцями "модних МОПів". Пристойно і чемно. Не більше.



Сам я вперше побував в квартирах в середині грудня 2020 року, коли в Анталію приїхав один з форумчан для реальних інвестицій. До речі, гроші в сумі близько 100 000 євро він вивіз офіційно через "Червоний коридор" з документами від продажу приватного будинка в околицях (видалено).



Ціна квартири 1+1 була нам тоді озвучена в Офісі продажу в 230 000 лір або приблизно тоді в 34 000 доларів.

Існувала можливість купівлі в безвідсоткове відтермінування (здається, ціна була на 5% вищою).

Ми оглянули квартири:

- квартири 1+1 невеликої площі, більше привабливими були квартири 2+1 (трикімнатні) реально приємні за площею.

- на кожну квартиру - 1 паркувальне місце в підземному паркінгу.

- в квартирах встановлено кухонні меблі - з обладнанням (як тут стандарт) варочною поверхнею, духовою шафою та витяжкою).

- повністю готові санвузли (встановлено душові кабіни, все готове).

- стіни квартир пофарбовані (ніяких шпалер).

- кондиціонери.

- двоконтурні газові котли з встановленими радіаторами.



В період 2020-2022 року було закінчено:

- швидкісну магістраль прямо до моря - по 4 (!!!) полоси в кожному напрямку (побудовано навіть віадук).

- запущено лінію швидкісного трамвая прямісінько на пляж (кінцева станція "Археологічний музей") - звідти спуск до моря та до концертнерго театру "Під відкритим небом". Трамвай в дорозі за графіком -15 хвилин. Проїзд в трамваєм дешевший за проїзд в міських автобусах (зараз в автобусі - 8 лір або 0,44$) з безкоштовною пересадкою потім або на автобус, або на іншу лінію трамвая, який йде вздовж берегової лінії в самий історичний центр міста ("Ретро-трамвай").



Тоді в грудні 2020 року наш форумчанин оглянув квартири - сказав, що для нього вони занадто простенькі та вирішив вкластися в більш дорогу нерухомість - в квартиру 1+1 за ціною в 75 000 євро. Що було мудро: якщо є гроші, то чого не вкластися в більш дорогий об’єкт. Для себе, коханого, не варто шкодувати.

На скільки мені відомо, його будинок здано, в листопаді він заселяється (я не так давно давав поради щодо меблевих салонів та процедури оформлення нерухомості у власність).



Ну що ж, станом на сьогодні:

- Сам Забудовник пропонує інвестувати за ціною - як пише в рекламних плакатах - "від 130 000$" - з умовою сплати 50% ціни та безвідсотковим відтермінуванням.

- Приватні інвестори, які вклалися десь 1 рік тому або раніше, на сьогодні пропонують з метою отримати профіт в 100% (або більше) по валюті - оплата всієї суми готівкою):

78 m2, 7 поверх, 2+1, ціна 2.150.000 Tl (близько 116 000$);

72 m2, 8 поверх , 1+1 , ціна 1.950.000 Tl (близько 105 000$) - цифру в 34 000$ не забули?;

78 m2, 8 поверх, 2+1, ціна 1.985.000 Tl (близько 107 000$);

94 m2, 1 поверх, 2+1 , ціна 1.979.000 Tl (близько 107 000$);

118 m2, 9 поверх, 3+1, ціна 2.650.000 Tl (близько 143 000$);

94 m2, нульовий - по-нашому "перший" поверх, 2+1, ціна 1.995.000 Tl ((близько 108 000$).



До цих цін треба додати податок на купівлю нерухомості в сумі 4% ціни, вказаної в Акті експертизи нерухомості (може відрізнятися в менший бік), плату за послуги Державного кадастрового центра (близько 150 доларів), оплату (можливо, але не факт) виготовлення Акту експертизи квартири в сумі 120$, витрати на переклад українського закордонного паспорта (завірений нотаріально) в сумі близько 30$ та послуги ліцензованого перекладача (повинен бути присутнім в момент оформлення Угоди в Державному кадастровому центрі) в сумі близько 25$.



P.S. У вказану ціну включені комісійні рієлтора в сумі - точно не знаю - не признаються - гадаю, що 5%.

За повідомленнями "чорних рієлторів" з наших українців на сьогодні інвесторами розцінюється як досить вдале вкладення грошей. Моя оцінка "7/8" за 12-ти бальною шкалою.

Сам відвідав цей величезний житловий масив десь з місяць тому (ділова зустріч з інших питань) - на балконах бачив вивішені українські прапори.

Розташування та іншу інформацію можна отримати, якщо набрати в мапах Гугл рядок:

Kepez, Sur Yapı Antalya Satış Ofisi, 3230. Sokak, Кепез/Анталия