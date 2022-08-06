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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:29

  flyman написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает

Отримали польське громадянство? Як? Бо іноземцям землю в Польщі заборонено куплять.

можна, але через дозвіл МВС,
можна і без дозвволу, якщо земля спільна для всіх мешканців багатоквартирного будинку,а не прикріплена за власниками житла персонально,
і не іноземцям, а не іноземцям з-поза ЄС.
Одне речення, три неточності

Через МВС пробували купити земельну ділянку?
Спільна земля з співласниками багатоквартирного будинку - великий костиль і гемор.
У нас тут є хтось з громадянством ЄС? (крім Ейрмакса).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 18:47

Докладно написано тут. Бо вам великий фахівець з польської нерухомості розкаже про МВС, СВМ, ВМС та інші дурниці...
Перекладач з польської від Google Chrome вам в допомогу.
https://www.morizon.pl/blog/ogrodki-na- ... -przepisy/
akurt
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