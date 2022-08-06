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beee написав:Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает
Отримали польське громадянство? Як? Бо іноземцям землю в Польщі заборонено куплять.
можна, але через дозвіл МВС, можна і без дозвволу, якщо земля спільна для всіх мешканців багатоквартирного будинку,а не прикріплена за власниками житла персонально, і не іноземцям, а не іноземцям з-поза ЄС. Одне речення, три неточності
Через МВС пробували купити земельну ділянку? Спільна земля з співласниками багатоквартирного будинку - великий костиль і гемор. У нас тут є хтось з громадянством ЄС? (крім Ейрмакса).