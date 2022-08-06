Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает
Отримали польське громадянство? Як? Бо іноземцям землю в Польщі заборонено куплять.
можна, але через дозвіл МВС, можна і без дозвволу, якщо земля спільна для всіх мешканців багатоквартирного будинку,а не прикріплена за власниками житла персонально, і не іноземцям, а не іноземцям з-поза ЄС. Одне речення, три неточності
Через МВС пробували купити земельну ділянку? Спільна земля з співласниками багатоквартирного будинку - великий костиль і гемор. У нас тут є хтось з громадянством ЄС? (крім Ейрмакса).
- 22-00 суботи. Наші люди, які повернулися з роботи, вийшли на зв"язок, були на прибиранні після будівельників. Повідомили, що були у НАШОЇ людини з (видалено). Квартира "все під ключ", але після будівельників. Квартира 3+1... Працювали втрьох: було багато роботи: багато клея, цемента та шпаклівки залишили після себе будівельники.... - власнику сказали - щоби поторгуватися - 3000 лір (165$) - може дасть 2000 - раніше за таку роботу просили 1500 лір - заплатив 3000 і не "хрюкнув". - питаю: що за ЖК, де воно? - мікрорайон Uncali... - Хм... того і не "хрюкнув", що там тільки дорогі будинки... CasaBa, CasaLuna... - 10 500 000 лір (568 000$)...
Перевірив, здивувався ціні - до цього там найдорожчі були по 8 000 000 лір, дійсно: Дешевіє все і дешевіє... Тепер мені стало зрозуміліше, чому Забудовник AKG group в прайс-листі зазнaчив ціну в 780 000$. Це там же, десь через паркан чи поруч... і теж 3+1... плоша, правда, не 150, а 175...
P.S. О, блін... подивився те, що рекомендував форумчанам для інвестицій в 2020/2021 роках в ЖК CasaMax... Сьогодні: 3+1...15 300 000 лір (830 000$). 2+1... 7 600 000 лір (410 000$ - а ще з місяць тому було 380 000... а я в вересні 2020 року рекомендував взяти/інвестувати за 1 300 000 лір або за 178 000$) Ой, панове форумчани, яка тут тічка горе-фахівців товпилася в розділі "Нерухомість"... Жах... Фахівці "ліпили" дурню то про поросятину, то про султанів, то про вологість повітря...