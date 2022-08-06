Додано: Суб 12 лис, 2022 21:20

заплатив 3000 і не "хрюкнув".

Трохи статистики "про дешевій"...- 22-00 суботи. Наші люди, які повернулися з роботи, вийшли на зв"язок, були на прибиранні після будівельників. Повідомили, що були у НАШОЇ людини з (видалено). Квартира "все під ключ", але після будівельників. Квартира 3+1... Працювали втрьох: було багато роботи: багато клея, цемента та шпаклівки залишили після себе будівельники....- власнику сказали - щоби поторгуватися - 3000 лір (165$) - може дасть 2000 - раніше за таку роботу просили 1500 лір -- питаю: що за ЖК, де воно? - мікрорайон Uncali...- Хм... того і не "хрюкнув", що там тільки дорогі будинки... CasaBa, CasaLuna...- 10 500 000 лір ()...Перевірив, здивувався ціні - до цього там найдорожчі були по 8 000 000 лір, дійсно:Дешевіє все і дешевіє...Тепер мені стало зрозуміліше, чому Забудовник AKG group в прайс-листі зазнaчив ціну в 780 000$. Це там же, десь через паркан чи поруч... і теж 3+1... плоша, правда, не 150, а 175...О, блін... подивився те, що рекомендував форумчанам для інвестицій в 2020/2021 роках в ЖК CasaMax... Сьогодні:3+1...15 300 000 лір (830 000$).2+1... 7 600 000 лір (410 000$ - а ще з місяць тому було 380 000... а я в вересні 2020 року рекомендував взяти/інвестувати за 1 300 000 лір або за 178 000$)Ой, панове форумчани, яка тут тічка горе-фахівців товпилася в розділі "Нерухомість"... Жах...Фахівці "ліпили" дурню то про поросятину, то про султанів, то про вологість повітря...