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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:29

  flyman написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает

Отримали польське громадянство? Як? Бо іноземцям землю в Польщі заборонено куплять.

можна, але через дозвіл МВС,
можна і без дозвволу, якщо земля спільна для всіх мешканців багатоквартирного будинку,а не прикріплена за власниками житла персонально,
і не іноземцям, а не іноземцям з-поза ЄС.
Одне речення, три неточності

Через МВС пробували купити земельну ділянку?
Спільна земля з співласниками багатоквартирного будинку - великий костиль і гемор.
У нас тут є хтось з громадянством ЄС? (крім Ейрмакса).
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 18:47

Докладно написано тут. Бо вам великий фахівець з польської нерухомості розкаже про МВС, СВМ, ВМС та інші дурниці...
Перекладач з польської від Google Chrome вам в допомогу.
https://www.morizon.pl/blog/ogrodki-na- ... -przepisy/
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 21:20

Трохи статистики "про дешевій"...

- 22-00 суботи. Наші люди, які повернулися з роботи, вийшли на зв"язок, були на прибиранні після будівельників. Повідомили, що були у НАШОЇ людини з (видалено). Квартира "все під ключ", але після будівельників. Квартира 3+1... Працювали втрьох: було багато роботи: багато клея, цемента та шпаклівки залишили після себе будівельники....
- власнику сказали - щоби поторгуватися - 3000 лір (165$) - може дасть 2000 - раніше за таку роботу просили 1500 лір - заплатив 3000 і не "хрюкнув".
- питаю: що за ЖК, де воно? - мікрорайон Uncali...
- Хм... того і не "хрюкнув", що там тільки дорогі будинки... CasaBa, CasaLuna...
- 10 500 000 лір (568 000$)...

Перевірив, здивувався ціні - до цього там найдорожчі були по 8 000 000 лір, дійсно:
Зображення
Дешевіє все і дешевіє...
Тепер мені стало зрозуміліше, чому Забудовник AKG group в прайс-листі зазнaчив ціну в 780 000$. Це там же, десь через паркан чи поруч... і теж 3+1... плоша, правда, не 150, а 175...

P.S. О, блін... подивився те, що рекомендував форумчанам для інвестицій в 2020/2021 роках в ЖК CasaMax... Сьогодні:
3+1...15 300 000 лір (830 000$).
2+1... 7 600 000 лір (410 000$ - а ще з місяць тому було 380 000... а я в вересні 2020 року рекомендував взяти/інвестувати за 1 300 000 лір або за 178 000$)
Ой, панове форумчани, яка тут тічка горе-фахівців товпилася в розділі "Нерухомість"... Жах...
Фахівці "ліпили" дурню то про поросятину, то про султанів, то про вологість повітря...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 23:13

  akurt написав:Докладно написано тут. Бо вам великий фахівець з польської нерухомості розкаже про МВС, СВМ, ВМС та інші дурниці...
Перекладач з польської від Google Chrome вам в допомогу.
https://www.morizon.pl/blog/ogrodki-na- ... -przepisy/

Дуже цікаво буде взнати форумчанам про приватизацію клумби біля багатоквартирного будинку в Польщі.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 06:01

Ну ось бачите, пане Флаймане, є і на форумі, і в Україні розуміні люди: і взнають, і думати будуть.
Останннє не у всіх получається...

Я вперше побачив, що таке "таун-хауз" по-польскі із земельною ділянкою, яка належить власнику двоповерхової квартири, ще рівно 25 років тому - мене тоді багато що вразило: нашим людям так тоді не мріяти було. А люди вже тоді жили по-людськи:
- зелена травичка біля власної оселі;
- автоматичне включення/вимкнення світла при вході;
- сходи з поручнями із нерзевної сталі;
- квартиру куплено готову "під ключ" - власник НЕ завозив тонни піску, мішки з цементом та сумішшю для штукатурки, дроти та плінтуси... Не монтував меблі кухні, не ліпив до стіни витяжку...
- стіни без всяких шпалер.
- неймовірно чудово укладено кахлі у санвузлах, чудова душова кабіна.
- Стніи фарбовані в білий колір. Більше всього вразила дитяча кімната дитини пана Мірека, з яким я мав спільну бізнес-справу. Всі стіни дитячої кімнати були розмальовані олівцями, фломастерами та фарбами 3-и річною дитиною. Наче Сальвадор Далі на підпитку. Я зайшов і окаменів: "Жах! Дивіться, що нерозумна дитина наробила, поки ми з вами гроші рахували!"
А пан Мірек засміявся і сказав: "Нехай малює - потім стіни перефарбуємо! Це елемент виховання: саме в цій кімнаті дитині дозволено робити ось таке..."
Місто Lublin, в якому я часто бував у бізнес-справах з паном Міреком... Точно пам"ятаю, що пан Мірек тоді купив це чудо для прожиття - із земельною ділянкою та гаражем - за 18 000 доларів. Це вам про інфляцію. Ви ж у нас головний фахівець по інфляції.
Тоді це були великі гроші... Але вже тоді люди заробляли собі на таке житло...
Не крали, і думали головОМ, а не ногОМ...
А ви все продовжуєте писати численні дурниці то про інфляцію там, де останні 1/2 сторіччя не були і в найближчі 1/2 сторіччя не будете, то про мої неіснуючі депозити, то про мої труси, то про мою неіснуючу посаду головного рієлтора Земної кулі, то про заробітну платню ІТ-ників...
Племінника вік рівно в 2 рази менший за Ваш - а до війни вже отримував до 5000$ на місяць...
MD Computer science... Україна. Я наполягав, я радив, я допомагав і я вмовив сестру віддати сина на навчання саме за цією спеціальністю...

P.S. Щойно із США надіслали результати:
Зображення
А це означає, що допомогу Україні буде продовжено і ми обов'язково переможемо!
Слава воїнам ЗСУ!
akurt
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