Додано: Нед 13 лис, 2022 06:01

готову "під ключ"

фарбовані в білий колір.

Ну ось бачите, пане Флаймане, є і на форумі, і в Україні розуміні люди: і взнають, і думати будуть.Останннє не у всіх получається...Я вперше побачив, що таке "таун-хауз" по-польскі із земельною ділянкою, яка належить власнику двоповерхової квартири, ще рівно 25 років тому - мене тоді багато що вразило: нашим людям так тоді не мріяти було. А люди вже тоді жили по-людськи:- зелена травичка біля власної оселі;- автоматичне включення/вимкнення світла при вході;- сходи з поручнями із нерзевної сталі;- квартиру куплено- власник НЕ завозив тонни піску, мішки з цементом та сумішшю для штукатурки, дроти та плінтуси... Не монтував меблі кухні, не ліпив до стіни витяжку...- стіни без всяких шпалер.- неймовірно чудово укладено кахлі у санвузлах, чудова душова кабіна.- СтніиБільше всього вразила дитяча кімната дитини пана Мірека, з яким я мав спільну бізнес-справу. Всі стіни дитячої кімнати були розмальовані олівцями, фломастерами та фарбами 3-и річною дитиною. Наче Сальвадор Далі на підпитку. Я зайшов і окаменів: "Жах! Дивіться, що нерозумна дитина наробила, поки ми з вами гроші рахували!"А пан Мірек засміявся і сказав: "Нехай малює - потім стіни перефарбуємо! Це елемент виховання: саме в цій кімнаті дитині дозволено робити ось таке..."Місто Lublin, в якому я часто бував у бізнес-справах з паном Міреком... Точно пам"ятаю, що пан Мірек тоді купив це чудо для прожиття - із земельною ділянкою та гаражем - за 18 000 доларів. Це вам про інфляцію. Ви ж у нас головний фахівець по інфляції.Тоді це були великі гроші... Але вже тоді люди заробляли собі на таке житло...Не крали, і думали головОМ, а не ногОМ...А ви все продовжуєте писати численні дурниці то про інфляцію там, де останні 1/2 сторіччя не були і в найближчі 1/2 сторіччя не будете, то про мої неіснуючі депозити, то про мої труси, то про мою неіснуючу посаду головного рієлтора Земної кулі, то про заробітну платню ІТ-ників...Племінника вік рівно в 2 рази менший за Ваш - а до війни вже отримував до 5000$ на місяць...MD Computer science... Україна. Я наполягав, я радив, я допомагав і я вмовив сестру віддати сина на навчання саме за цією спеціальністю...Щойно із США надіслали результати:А це означає, що допомогу Україні буде продовжено і ми обов'язково переможемо!