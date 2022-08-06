Додано: Нед 13 лис, 2022 06:01

Ну ось бачите, пане Флаймане, є і на форумі, і в Україні розуміні люди: і взнають, і думати будуть.



Я вперше побачив, що таке "таун-хауз" по-польскі із земельною ділянкою, яка належить власнику двоповерхової квартири, ще років 25 тому - мене тоді багато що вразило: нашим людям так тоді не мріяти було. А люди вже тоді жили по-людськи:

- зелена травичка біля власної оселі;

- автоматичне включення/вимкнення світла при вході;

- сходи з поручнями із нерзевної сталі;

- квартиру куплено готову "під ключ" - власник НЕ завозив тонни піску, мішки з цементом та сумішшю для штукатурки, дроти та плінтуси... Не монтував меблі кухні, не ліпив до стіни витяжку...

- стіни без всяких шпалер.

- неймовірно чудово укладено кахлі у санвузлах, чудова душова кабіна.

- Стніи фарбовані в білий колір. Більше всього вразила дитяча кімната дитини пана Мірека, з яким я мав спільну бізнес-справу. Всі стіни дитячої кімнати були розмальовані олівцями, фломастерами та фарбами 3-и річною дитиною. Наче Сальвадор Далі на підпитку. Я зайшов і окаменів: "Жах! Дивіться, що нерозумна дитина наробила, поки ми з вами гроші рахували!"

А пан Мірек засміявся і сказав: "Нехай малює - потім стіни перефарбуємо! Це елемент виховання: саме в цій кімнаті дитині дозволено робити ось таке..."

Місто Lublin, в якому я часто бував у бізнес-справах з паном Міреком... Точно пам"ятаю, що пан Мірек тоді купив це чудо для прожиття - із земельною ділянкою та гаражем - за 18 000 доларів.

Це вам про інфляцію. Ви ж у нас головний фахівець по інфляції.

Тоді це були великі гроші... Але вже тоді люди заробляли собі на таке житло...

Не крали, не обманювали, і думали головОМ, а не ногОМ...