akurt написав:

де він ніколи в житті не був

Один із самих інформативних каналів про нерухомість в Польщі - це канал від реально чудової людини - пана Віталія Мірошніченко.Пана Віталія видворили з Польщі. 8 (!!!) років прожив.Сумно... Як людина, яка останні багато - дуже багато років - працює з людьми, а не з машинами, я реально був в захваті від того, як він веде бесіду, яка вимова, яка постановка питань та як обирає теми...Тут знаний і відомий на весь світ фахівець з інфляції - відомий навіть на Філіппінах - часто пише про інфляцію в тих країнах,- то нехай послухає, скільки пан Віталій платив за оренду житла, і яка ціна на оренду зараз...Може порівняє з тією ціною за лабаз/хлівець позаду сараю, в якому він жив в 2018 році під час короткої каденції в Польщі, та зрозуміє, що таке інфляція...Ну а пан Віталій відбуває в США.Мені здається буде далі дуже цікаво... Тепер про США...