Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает
Отримали польське громадянство? Як? Бо іноземцям землю в Польщі заборонено куплять.
можна, але через дозвіл МВС, можна і без дозвволу, якщо земля спільна для всіх мешканців багатоквартирного будинку,а не прикріплена за власниками житла персонально, і не іноземцям, а не іноземцям з-поза ЄС. Одне речення, три неточності
Через МВС пробували купити земельну ділянку? Спільна земля з співласниками багатоквартирного будинку - великий костиль і гемор. У нас тут є хтось з громадянством ЄС? (крім Ейрмакса).
- 22-00 суботи. Наші люди, які повернулися з роботи, вийшли на зв"язок, були на прибиранні після будівельників. Повідомили, що були у НАШОЇ людини з (видалено). Квартира "все під ключ", але після будівельників. Квартира 3+1... Працювали втрьох: було багато роботи: багато клея, цемента та шпаклівки залишили після себе будівельники.... - власнику сказали - щоби поторгуватися - 3000 лір (165$) - може дасть 2000 - раніше за таку роботу просили 1500 лір - заплатив 3000 і не "хрюкнув". - питаю: що за ЖК, де воно? - мікрорайон Uncali... - Хм... того і не "хрюкнув", що там тільки дорогі будинки... CasaBa, CasaLuna... - 10 500 000 лір (568 000$)...
Перевірив, здивувався ціні - до цього там найдорожчі були по 8 000 000 лір, дійсно: Дешевіє все і дешевіє... Тепер мені стало зрозуміліше, чому Забудовник AKG group в прайс-листі зазнaчив ціну в 780 000$. Це там же, десь через паркан чи поруч... і теж 3+1... плоша, правда, не 150, а 175...
P.S. О, блін... подивився те, що рекомендував форумчанам для інвестицій в 2020/2021 роках в ЖК CasaMax... Сьогодні: 3+1...15 300 000 лір (830 000$). 2+1... 7 600 000 лір (410 000$ - а ще з місяць тому було 380 000... а я в вересні 2020 року рекомендував взяти/інвестувати за 1 300 000 лір або за 178 000$) Ой, панове форумчани, яка тут тічка горе-фахівців товпилася в розділі "Нерухомість"... Жах... Фахівці "ліпили" дурню то про поросятину, то про султанів, то про вологість повітря...
Ну ось бачите, пане Флаймане, є і на форумі, і в Україні розуміні люди: і взнають, і думати будуть.
Я вперше побачив, що таке "таун-хауз" по-польскі із земельною ділянкою, яка належить власнику двоповерхової квартири, ще років 25 тому - мене тоді багато що вразило: нашим людям так тоді не мріяти було. А люди вже тоді жили по-людськи: - зелена травичка біля власної оселі; - автоматичне включення/вимкнення світла при вході; - сходи з поручнями із нерзевної сталі; - квартиру куплено готову "під ключ" - власник НЕ завозив тонни піску, мішки з цементом та сумішшю для штукатурки, дроти та плінтуси... Не монтував меблі кухні, не ліпив до стіни витяжку... - стіни без всяких шпалер. - неймовірно чудово укладено кахлі у санвузлах, чудова душова кабіна. - Стніи фарбовані в білий колір. Більше всього вразила дитяча кімната дитини пана Мірека, з яким я мав спільну бізнес-справу. Всі стіни дитячої кімнати були розмальовані олівцями, фломастерами та фарбами 3-и річною дитиною. Наче Сальвадор Далі на підпитку. Я зайшов і окаменів: "Жах! Дивіться, що нерозумна дитина наробила, поки ми з вами гроші рахували!" А пан Мірек засміявся і сказав: "Нехай малює - потім стіни перефарбуємо! Це елемент виховання: саме в цій кімнаті дитині дозволено робити ось таке..." Місто Lublin, в якому я часто бував у бізнес-справах з паном Міреком... Точно пам"ятаю, що пан Мірек тоді купив це чудо для прожиття - із земельною ділянкою та гаражем - за 18 000 доларів. Це вам про інфляцію. Ви ж у нас головний фахівець по інфляції. Тоді це були великі гроші... Але вже тоді люди заробляли собі на таке житло... Не крали, не обманювали, і думали головОМ, а не ногОМ...
Один із самих інформативних каналів про нерухомість в Польщі - це канал від реально чудової людини - пана Віталія Мірошніченко. Пана Віталія видворили з Польщі. 8 (!!!) років прожив. Сумно... Як людина, яка останні багато - дуже багато років - працює з людьми, а не з машинами, я реально був в захваті від того, як він веде бесіду, яка вимова, яка постановка питань та як обирає теми... Тут знаний і відомий на весь світ фахівець з інфляції - відомий навіть на Філіппінах - часто пише про інфляцію в тих країнах, де він ніколи в житті не був - то нехай послухає, скільки пан Віталій платив за оренду житла, і яка ціна на оренду зараз... Може порівняє з тією ціною за лабаз/хлівець позаду сараю, в якому він жив в 2018 році під час короткої каденції в Польщі, та зрозуміє, що таке інфляція...
Ну а пан Віталій відбуває в США. Мені здається буде далі дуже цікаво... Тепер про США...
akurt написав:Один із самих інформативних каналів про нерухомість в Польщі - це канал від реально чудової людини - пана Віталія Мірошніченко. Пана Віталія видворили з Польщі. 8 (!!!) років прожив. Сумно... Як людина, яка останні багато - дуже багато років - працює з людьми, а не з машинами, я реально був в захваті від того, як він веде бесіду, яка вимова, яка постановка питань та як обирає теми... Тут знаний і відомий на весь світ фахівець з інфляції - відомий навіть на Філіппінах - часто пише про інфляцію в тих країнах, де він ніколи в житті не був - то нехай послухає, скільки пан Віталій платив за оренду житла, і яка ціна на оренду зараз... Може порівняє з тією ціною за лабаз/хлівець позаду сараю, в якому він жив в 2018 році під час короткої каденції в Польщі, та зрозуміє, що таке інфляція...
Ну а пан Віталій відбуває в США. Мені здається буде далі дуже цікаво... Тепер про США...
Дуже переживаю за пана Віталія, так як мав би він їхати в Анталію, а їде чомусь в США . Та й цікаво, як він обійшов 1860. І як це він без документів із "зобов"язанєм до повроту" та депортацією від 2018 р.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 13 лис, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Оце вірні слова. Я гадаю буде цікаво, бо починатиме з "нуля"... Паралельно сподіваюся інформувати форумчан про Канаду - 20 листопада вилітає з Анталії на Торонто хлопець 20 років... Буде ще цікавіше... Пізніше підтягнеться всі родина: батько+ мати+молодший син. Саме йому до цих пір хитрі канадці не видали ще візу... Можливо, провідаю їх родину в травні 2023 року - мій наступний візит в США. Звісно, і канадська віза в мене є...
P.S. Запрошують в грудні в Нью Йорк на тиждень - але я ще не прийняв рішення. Хоча сьогодні вивчав варіанти з квитками... З Анталії є за 597 доларів туди і назад - через Осло туди і через Берлін назад. Є там одна цікава справа...