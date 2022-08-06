RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 623624625626
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:29

  flyman написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает

Отримали польське громадянство? Як? Бо іноземцям землю в Польщі заборонено куплять.

можна, але через дозвіл МВС,
можна і без дозвволу, якщо земля спільна для всіх мешканців багатоквартирного будинку,а не прикріплена за власниками житла персонально,
і не іноземцям, а не іноземцям з-поза ЄС.
Одне речення, три неточності

Через МВС пробували купити земельну ділянку?
Спільна земля з співласниками багатоквартирного будинку - великий костиль і гемор.
У нас тут є хтось з громадянством ЄС? (крім Ейрмакса).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6888
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 18:47

Докладно написано тут. Бо вам великий фахівець з польської нерухомості розкаже про МВС, СВМ, ВМС та інші дурниці...
Перекладач з польської від Google Chrome вам в допомогу.
https://www.morizon.pl/blog/ogrodki-na- ... -przepisy/
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7068
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2790 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 21:20

Трохи статистики "про дешевій"...

- 22-00 суботи. Наші люди, які повернулися з роботи, вийшли на зв"язок, були на прибиранні після будівельників. Повідомили, що були у НАШОЇ людини з (видалено). Квартира "все під ключ", але після будівельників. Квартира 3+1... Працювали втрьох: було багато роботи: багато клея, цемента та шпаклівки залишили після себе будівельники....
- власнику сказали - щоби поторгуватися - 3000 лір (165$) - може дасть 2000 - раніше за таку роботу просили 1500 лір - заплатив 3000 і не "хрюкнув".
- питаю: що за ЖК, де воно? - мікрорайон Uncali...
- Хм... того і не "хрюкнув", що там тільки дорогі будинки... CasaBa, CasaLuna...
- 10 500 000 лір (568 000$)...

Перевірив, здивувався ціні - до цього там найдорожчі були по 8 000 000 лір, дійсно:
Зображення
Дешевіє все і дешевіє...
Тепер мені стало зрозуміліше, чому Забудовник AKG group в прайс-листі зазнaчив ціну в 780 000$. Це там же, десь через паркан чи поруч... і теж 3+1... плоша, правда, не 150, а 175...

P.S. О, блін... подивився те, що рекомендував форумчанам для інвестицій в 2020/2021 роках в ЖК CasaMax... Сьогодні:
3+1...15 300 000 лір (830 000$).
2+1... 7 600 000 лір (410 000$ - а ще з місяць тому було 380 000... а я в вересні 2020 року рекомендував взяти/інвестувати за 1 300 000 лір або за 178 000$)
Ой, панове форумчани, яка тут тічка горе-фахівців товпилася в розділі "Нерухомість"... Жах...
Фахівці "ліпили" дурню то про поросятину, то про султанів, то про вологість повітря...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7068
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2790 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 23:13

  akurt написав:Докладно написано тут. Бо вам великий фахівець з польської нерухомості розкаже про МВС, СВМ, ВМС та інші дурниці...
Перекладач з польської від Google Chrome вам в допомогу.
https://www.morizon.pl/blog/ogrodki-na- ... -przepisy/

Дуже цікаво буде взнати форумчанам про приватизацію клумби біля багатоквартирного будинку в Польщі.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29948
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 06:01

Ну ось бачите, пане Флаймане, є і на форумі, і в Україні розуміні люди: і взнають, і думати будуть.

Я вперше побачив, що таке "таун-хауз" по-польскі із земельною ділянкою, яка належить власнику двоповерхової квартири, ще років 25 тому - мене тоді багато що вразило: нашим людям так тоді не мріяти було. А люди вже тоді жили по-людськи:
- зелена травичка біля власної оселі;
- автоматичне включення/вимкнення світла при вході;
- сходи з поручнями із нерзевної сталі;
- квартиру куплено готову "під ключ" - власник НЕ завозив тонни піску, мішки з цементом та сумішшю для штукатурки, дроти та плінтуси... Не монтував меблі кухні, не ліпив до стіни витяжку...
- стіни без всяких шпалер.
- неймовірно чудово укладено кахлі у санвузлах, чудова душова кабіна.
- Стніи фарбовані в білий колір. Більше всього вразила дитяча кімната дитини пана Мірека, з яким я мав спільну бізнес-справу. Всі стіни дитячої кімнати були розмальовані олівцями, фломастерами та фарбами 3-и річною дитиною. Наче Сальвадор Далі на підпитку. Я зайшов і окаменів: "Жах! Дивіться, що нерозумна дитина наробила, поки ми з вами гроші рахували!"
А пан Мірек засміявся і сказав: "Нехай малює - потім стіни перефарбуємо! Це елемент виховання: саме в цій кімнаті дитині дозволено робити ось таке..."
Місто Lublin, в якому я часто бував у бізнес-справах з паном Міреком... Точно пам"ятаю, що пан Мірек тоді купив це чудо для прожиття - із земельною ділянкою та гаражем - за 18 000 доларів.
Це вам про інфляцію. Ви ж у нас головний фахівець по інфляції.
Тоді це були великі гроші... Але вже тоді люди заробляли собі на таке житло...
Не крали, не обманювали, і думали головОМ, а не ногОМ...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7068
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2790 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 15:31

Один із самих інформативних каналів про нерухомість в Польщі - це канал від реально чудової людини - пана Віталія Мірошніченко.
Пана Віталія видворили з Польщі. 8 (!!!) років прожив.
Сумно... Як людина, яка останні багато - дуже багато років - працює з людьми, а не з машинами, я реально був в захваті від того, як він веде бесіду, яка вимова, яка постановка питань та як обирає теми...
Тут знаний і відомий на весь світ фахівець з інфляції - відомий навіть на Філіппінах - часто пише про інфляцію в тих країнах, де він ніколи в житті не був - то нехай послухає, скільки пан Віталій платив за оренду житла, і яка ціна на оренду зараз...
Може порівняє з тією ціною за лабаз/хлівець позаду сараю, в якому він жив в 2018 році під час короткої каденції в Польщі, та зрозуміє, що таке інфляція...

Ну а пан Віталій відбуває в США.
Мені здається буде далі дуже цікаво... Тепер про США...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7068
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2790 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 17:57

  akurt написав:Один із самих інформативних каналів про нерухомість в Польщі - це канал від реально чудової людини - пана Віталія Мірошніченко.
Пана Віталія видворили з Польщі. 8 (!!!) років прожив.
Сумно... Як людина, яка останні багато - дуже багато років - працює з людьми, а не з машинами, я реально був в захваті від того, як він веде бесіду, яка вимова, яка постановка питань та як обирає теми...
Тут знаний і відомий на весь світ фахівець з інфляції - відомий навіть на Філіппінах - часто пише про інфляцію в тих країнах, де він ніколи в житті не був - то нехай послухає, скільки пан Віталій платив за оренду житла, і яка ціна на оренду зараз...
Може порівняє з тією ціною за лабаз/хлівець позаду сараю, в якому він жив в 2018 році під час короткої каденції в Польщі, та зрозуміє, що таке інфляція...

Ну а пан Віталій відбуває в США.
Мені здається буде далі дуже цікаво... Тепер про США...

Дуже переживаю за пана Віталія, так як мав би він їхати в Анталію, а їде чомусь в США :shock: .
Та й цікаво, як він обійшов 1860. :wink:
І як це він без документів із "зобов"язанєм до повроту" та депортацією від 2018 р.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 13 лис, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29948
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 18:01

А Вам чого переживати: пан Віталій - нормальний легінь, має маленьку дитинку та жінку.
Їде в США... Роботу має... Гроші має... Розум має!
Переживати немає чого...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7068
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2790 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 18:03

головом а не ногом.

  akurt написав:А Вам чого переживати: пан Віталій - нормальний легінь, має маленьку дитинку та жінку.
Їде в США... Роботу має... Гроші має... Розум має!
Переживати немає чого...

Тримайте в курсі як там "пацан к успєху шол".
Ви ж не його консультант по питанням еміграції, бізнесу і нерухомості.
Краще мате долари US, чим groszy
Востаннє редагувалось flyman в Нед 13 лис, 2022 18:06, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29948
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 18:05

Оце вірні слова. Я гадаю буде цікаво, бо починатиме з "нуля"...
Паралельно сподіваюся інформувати форумчан про Канаду - 20 листопада вилітає з Анталії на Торонто хлопець 20 років... Буде ще цікавіше...
Пізніше підтягнеться всі родина: батько+ мати+молодший син.
Саме йому до цих пір хитрі канадці не видали ще візу...
Можливо, провідаю їх родину в травні 2023 року - мій наступний візит в США.
Звісно, і канадська віза в мене є...

P.S. Запрошують в грудні в Нью Йорк на тиждень - але я ще не прийняв рішення. Хоча сьогодні вивчав варіанти з квитками... З Анталії є за 597 доларів туди і назад - через Осло туди і через Берлін назад.
Є там одна цікава справа...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7068
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2790 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 623624625626
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2327, 2328, 2329
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23289 14037232
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лис, 2022 18:06
барабашов
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 950, 951, 952
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9518 4695056
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лис, 2022 18:43
Bolt
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 13:52
6 372306
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 13:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.