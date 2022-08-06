Акурт, эти цены для покупателей недвиги в Анталии. Если вы захотите продать, то не выйдет.
Сможете оценить, сколько на сегодня стоит ваша квартира?
По Англии и манчестеру сайты с недвижимостью показывают, что цены падают, но больше на покупку. Аренда в фунтах даже растет. Но курс с 1.41 до 1.12 подшатнулся. Это я про вторичку. За первичкой не следил ну и сейчас не слежу подавно.
Да и вообще на все энергозависимые страны смотрю скептически. Мне кажется, что в Англии и Польше будут такие отключения ээ и очередя на заправках