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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Сьогодні:

Акурт, эти цены для покупателей недвиги в Анталии. Если вы захотите продать, то не выйдет.
Сможете оценить, сколько на сегодня стоит ваша квартира?

По Англии и манчестеру сайты с недвижимостью показывают, что цены падают, но больше на покупку. Аренда в фунтах даже растет. Но курс с 1.41 до 1.12 подшатнулся. Это я про вторичку. За первичкой не следил ну и сейчас не слежу подавно.

Да и вообще на все энергозависимые страны смотрю скептически. Мне кажется, что в Англии и Польше будут такие отключения ээ и очередя на заправках
b3320413
 
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