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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 624625626627
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:01

  Faceless написав:
beee написав:Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает
Завжди є ЦА на таке, навіть тут на форумі є поціновувачі

Найкращими вважається на останніх поверхах з великими терасами. Зазвичай вартість підвищується з низу до верху.
mixei
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:11

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Сьогодні:

Акурт, эти цены для покупателей недвиги в Анталии. Если вы захотите продать, то не выйдет.
Сможете оценить, сколько на сегодня стоит ваша квартира?

По Англии и манчестеру сайты с недвижимостью показывают, что цены падают, но больше на покупку. Аренда в фунтах даже растет. Но курс с 1.41 до 1.12 подшатнулся. Это я про вторичку. За первичкой не следил ну и сейчас не слежу подавно.

Да и вообще на все энергозависимые страны смотрю скептически. Мне кажется, что в Англии и Польше будут такие отключения ээ и очередя на заправках
b3320413
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 22:36

  b3320413 написав:
  akurt написав:Сьогодні:

Акурт, эти цены для покупателей недвиги в Анталии. Если вы захотите продать, то не выйдет.
Сможете оценить, сколько на сегодня стоит ваша квартира?

Спасибо, что Вы мне и нам всем разъяснили: "эти цены для покупателей недвиги в Анталии".
То есть бывают или есть цены НЕ для покупателей недвиги в Анталии.

Конечно, я не только могу, не только знаю, какой ориентир цен на мою квартиру в Анталии, и писал об этом несколько раз.
Я еще больше скажу: на моем этаже 4 квартиры - так одна из них продана была (оказалось, что владелец был из Дубая) в январе 2022 новым владельцам (муж турок+жена украинка) и держат - как и предыдущий владелец - под арендаторов, а вторую купили пару недель назад - делают косметический ремонт. Месяц или два назад продавалась и двухуровневая квартира надо мною... Результат не знаю. Движуха, однако...
  b3320413 написав:По Англии и манчестеру сайты с недвижимостью показывают, что цены падают, но больше на покупку. Аренда в фунтах даже растет.

Возможно в понедельник дам обзор цен на ОБЫЧНЫЕ квартиры 1+1 и 2+1 в самых популярных микрорайонах Анталии. Для оценки динамики и тенденций... Даже самому интересно. Верно ведь? Цены на премиум сегмент растут так, что лично я даже удивляюсь. Но это совсем не значит, что на что-то среднее или чуть ниже тоже растут.
Тут - кроме вопроса наличия денег у покупателя, наличия спроса и предложения влияет и третий НЕОБЫЧНЫЙ (!) и не действующий в Англии или не в Англии фактор: самые популярные у иностранцев микрорайоны Анталии, Алании и других городов объявлены "закрытыми " для поселения иностранцев (с 01.07.22). По данным МВД Турции количество иностранцев в них начало превышать 25% от общего числа жителей. В Анталии таких 6 микрорайонов - 3 из них суперпопулярные, еще 3 малозначительные - и 2 из трех довольно далеко расположены и там только крутые и очень дорогие виллы. Один где-то в центре - даже не очень знаю, где именно.
Это привело к тому, что квартиру проблематично сдать по действующей сейчас высокой цене: если арендатор возьмет ее в аренду, то ВНЖ по факту аренды квартиры здесь он НЕ получит.
На это решение правительства отреагировал рынок: например, мне наши "Черные" риэлторы сказали такое: "Такую квартиру, как у Вас, мы бы легко сдали за 18000 лир (1000$), но - поскольку она в закрытом для новых иностранцев микрорайоне - можем сдать только за 10 000 лир (примерно 540$).
В этой ситуации действуют два естественных решения:
а) сдают на короткий срок - знаю о сложившейся цене на аренду квартир 1+1 в 850$.
б) выбрасывают квартиры на рынок.
Вполне естественный экономический процесс.
Промониторю - если будет настроение - в понедельник.
akurt
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