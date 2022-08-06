Найкращими вважається на останніх поверхах з великими терасами. Зазвичай вартість підвищується з низу до верху.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лис, 2022 21:01
Додано: Нед 13 лис, 2022 21:11
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Акурт, эти цены для покупателей недвиги в Анталии. Если вы захотите продать, то не выйдет.
Сможете оценить, сколько на сегодня стоит ваша квартира?
По Англии и манчестеру сайты с недвижимостью показывают, что цены падают, но больше на покупку. Аренда в фунтах даже растет. Но курс с 1.41 до 1.12 подшатнулся. Это я про вторичку. За первичкой не следил ну и сейчас не слежу подавно.
Да и вообще на все энергозависимые страны смотрю скептически. Мне кажется, что в Англии и Польше будут такие отключения ээ и очередя на заправках
Додано: Нед 13 лис, 2022 22:36
Довольно забавно звучит : "эти цены для покупателей недвиги в Анталии".
То есть бывают или есть цены НЕ для покупателей недвиги в Анталии.
Хотя в этом кое-что есть, но я вас удивлю тем, что за этой фразой скрывается совсем не то, о чем вы думаете. Нечто более интересное. Потом скажу что.
Конечно, я не только могу, не только знаю, какой ориентир цен на мою квартиру в Анталии, и писал об этом несколько раз.
Я еще больше скажу: на моем этаже 4 квартиры - так одна из них продана была (оказалось, что владелец был из Дубая) в январе 2022 новым владельцам (муж турок+жена украинка) и держат - как и предыдущий владелец - под арендаторов, а вторую купили пару недель назад - делают косметический ремонт. Месяц или два назад продавалась и двухуровневая квартира надо мною... Результат не знаю. Движуха, однако...
Возможно в понедельник дам обзор цен на ОБЫЧНЫЕ квартиры 1+1 и 2+1 в самых популярных микрорайонах Анталии. Для оценки динамики и тенденций... Даже самому интересно. Верно ведь? Цены на премиум сегмент растут так, что лично я даже удивляюсь. Но это совсем не значит, что на что-то среднее или чуть ниже тоже растут.
Тут - кроме вопроса наличия денег у покупателя, наличия спроса и предложения влияет и третий НЕОБЫЧНЫЙ (!) и не действующий в Англии или не в Англии фактор: самые популярные у иностранцев микрорайоны Анталии, Алании и других городов объявлены "закрытыми " для поселения иностранцев (с 01.07.22). По данным МВД Турции количество иностранцев в них начало превышать 25% от общего числа жителей. В Анталии таких 6 микрорайонов - 3 из них суперпопулярные, еще 3 малозначительные - и 2 из трех довольно далеко расположены и там только крутые и очень дорогие виллы. Один где-то в центре - даже не очень знаю, где именно.
Это привело к тому, что квартиру проблематично сдать по действующей сейчас высокой цене: если арендатор возьмет ее в аренду, то ВНЖ по факту аренды квартиры здесь он НЕ получит.
На это решение правительства отреагировал рынок: например, мне наши "Черные" риэлторы сказали такое: "Такую квартиру, как у Вас, мы бы легко сдали за 18000 лир (1000$), но - поскольку она в закрытом для новых иностранцев микрорайоне - можем сдать только за 10 000 лир (примерно 540$).
В этой ситуации действуют два естественных решения:
а) сдают на короткий срок - знаю о сложившейся цене на аренду квартир 1+1 в 850$.
б) «выбрасывают» квартиры на рынок.
Вполне естественный экономический процесс.
Промониторю - если будет настроение - в понедельник.
Додано: Пон 14 лис, 2022 09:00
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
инвесторам на заметку:
Инфляция в октябре
Украина 26,6%
Turkey: 85.5%
Argentina: 83%
Netherlands: 14.3%
Russia: 12.6%
Italy: 11.9%
Germany: 10.4%
UK: 10.1%
Mexico: 8.4%
US: 7.7%
South Africa: 7.5%
India: 7.4%
Australia: 7.3%
Spain: 7.3%
Brazil: 6.4%
France: 6.2%
Indonesia: 5.7%
Saudi: 3.1%
Japan: 3%
China: 2.1%
ДумайТЕ когда и куда инвестируеТЕ
Додано: Пон 14 лис, 2022 09:30
Я повільно "дозріваю" зробити огляд ринку нерухомості станом на 14 листопада - це буде тим більше цікаво, тому що Інститут статистики Турецької республіки завтра-післязавтра оприлюднить дані про продаж нерухомості іноземцям.
Заради справедливості: мені особисто ніколи не вдавалося знайти точні нові дані про продаж нерухомості іноземцям в інших країнах. Хіба що оціночні дані за станом за попередні роки.
У Туреччині все чітко: щомісяця точні офіційні дані.
Ну от поки не знайшов час: з ранку проводжав дружину з її подругою на літак до чорноморського міста Трабзон, і після приїзду додому консультував людей щодо документів для оформлення ВНЖ.
У розмові вони сказали, що активно думають: брати квартиру в оренду або купити, а якщо купити - то в Анталії або в Аланії (важко однозначно дати відповідь: в Аланії їм щось запропонували з видом на море, в Анталії біля моря (перша лінія) ще недавно можна було купити за 825 000 $, але ці люди самі мені в розмові сказали, що вже ціна 1 000 000 $...
Ще два роки тому на першій лінії в комплексі за посиланням нижче можна було взяти за 325 000 доларів. Але 2 роки тому на цьому форумі в розділі про закордонну нерухомістиь танцювали та плигали з квітами дезінформації люди, які і тоді перебували на дні соціально-економічного життя, а зараз і говорити немає про що...).
Вірю. Перша лінія - вона така...
Але ще цікавіше: вони знайшли квартиру 3+1 у дуже непоганому мікрорайоні Анталії за 190 000 $.
Причому: 4-кімнатна квартира з окремою кухнею і як вони сказали: " неймовірно чиста територія та чистий під'їзд". Щоправда, без підземного паркінгу.
Ну от спробую "вирахувати" цю квартиру на сайті Sahibinden (аналог нашого ОЛХ).
Реально цікаво. Ціна в 190 000 $ за 3 +1 – більш ніж цікавий варіант.
Легкі підозри у мене викликає ось що:
- Наявність окремої кухні - останні роки такі квартири рідкість, зазвичай будинки з такими квартирами здавали в експлуатацію мінімум 10 років тому. А Продавець їм сказав, що будинку 3 роки...
- пікантності ситуації додає той факт, що в разі продажу такої квартири (термін володіння менше 5 років) Продавець сплатить податок - за моїми оціночними підрахунками - в сумі 40 000 (!)$.
- вимогу Продавця підписати Попередній договір без вказівки у ньому ціни продажу.
Справа в тому, що такий попередній договір у Туреччині не має жодної юридичної сили. А реальний Договір купівлі-продажу взагалі і Продавець, і Покупець бачать один раз у житті не більше 10 хвилин у момент його підписання у Державному кадастрому центрі, який і складає сам цей договір.
Якщо знайду інфу – напишу.
Самому цікаво: хобі - є хобі!
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