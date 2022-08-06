Додано: Нед 13 лис, 2022 22:36

b3320413 написав: akurt написав: Сьогодні: Сьогодні:

Акурт, эти цены для покупателей недвиги в Анталии. Если вы захотите продать, то не выйдет.

Сможете оценить, сколько на сегодня стоит ваша квартира? Акурт, эти. Если вы захотите продать, то не выйдет.Сможете оценить, сколько на сегодня стоит ваша квартира?

Движуха, однако

b3320413 написав: По Англии и манчестеру сайты с недвижимостью показывают, что цены падают, но больше на покупку. Аренда в фунтах даже растет. По Англии и манчестеру сайты с недвижимостью показывают, что цены падают, но больше на покупку. Аренда в фунтах даже растет.

Довольно забавно звучит : "эти".То есть бывают или есть цены НЕ для покупателей недвиги в Анталии.Хотя в этом кое-что есть, но я вас удивлю тем, что за этой фразой скрывается совсем не то, о чем вы думаете. Нечто более интересное. Потом скажу что.Конечно, я не только могу, не только знаю, какой ориентир цен на мою квартиру в Анталии, и писал об этом несколько раз.Я еще больше скажу: на моем этаже 4 квартиры - так одна из них продана была (оказалось, что владелец был из Дубая) в январе 2022 новым владельцам (муж турок+жена украинка) и держат - как и предыдущий владелец - под арендаторов, а вторую купили пару недель назад - делают косметический ремонт. Месяц или два назад продавалась и двухуровневая квартира надо мною... Результат не знаю....Возможно в понедельник дам обзор цен на ОБЫЧНЫЕ квартиры 1+1 и 2+1 в самых популярных микрорайонах Анталии. Для оценки динамики и тенденций... Даже самому интересно. Верно ведь? Цены на премиум сегмент растут так, что лично я даже удивляюсь. Но это совсем не значит, что на что-то среднее или чуть ниже тоже растут.Тут - кроме вопроса наличия денег у покупателя, наличия спроса и предложения влияет и третий НЕОБЫЧНЫЙ (!) и не действующий в Англии или не в Англии фактор: самые популярные у иностранцев микрорайоны Анталии, Алании и других городов объявлены "закрытыми " для поселения иностранцев (с 01.07.22). По данным МВД Турции количество иностранцев в них начало превышать 25% от общего числа жителей. В Анталии таких 6 микрорайонов - 3 из них суперпопулярные, еще 3 малозначительные - и 2 из трех довольно далеко расположены и там только крутые и очень дорогие виллы. Один где-то в центре - даже не очень знаю, где именно.Это привело к тому, что квартиру проблематично сдать по действующей сейчас высокой цене: если арендатор возьмет ее в аренду, то ВНЖ по факту аренды квартиры здесь он НЕ получит.На это решение правительства отреагировал рынок: например, мне наши "Черные" риэлторы сказали такое: "Такую квартиру, как у Вас, мы бы легко сдали за 18000 лир (1000$), но - поскольку она в закрытом для новых иностранцев микрорайоне - можем сдать только за 10 000 лир (примерно 540$).В этой ситуации действуют два естественных решения:а) сдают на короткий срок - знаю о сложившейся цене на аренду квартир 1+1 в 850$.б) «выбрасывают» квартиры на рынок.Вполне естественный экономический процесс.Промониторю - если будет настроение - в понедельник.