Додано: Пон 14 лис, 2022 09:30

Заради справедливості:

два роки тому

Я повільно "дозріваю" зробити огляд ринку нерухомості станом на 14 листопада - це буде тим більше цікаво, тому що Інститут статистики Турецької республіки завтра-післязавтра оприлюднить дані про продаж нерухомості іноземцям.мені особисто ніколи не вдавалося знайти точні нові дані про продаж нерухомості іноземцям в інших країнах. Хіба що оціночні дані за станом за попередні роки.У Туреччині все чітко: щомісяця точні офіційні дані.Ну от поки не знайшов час: з ранку проводжав дружину з її подругою на літак до чорноморського міста Трабзон, і після приїзду додому консультував людей щодо документів для оформлення ВНЖ.У розмові вони сказали, що активно думають: брати квартиру в оренду або купити, а якщо купити - то в Анталії або в Аланії (важко однозначно дати відповідь: в Аланії їм щось запропонували з видом на море, в Анталії біля моря (перша лінія) ще недавно можна було купити за 825 000 $, але ці люди самі мені в розмові сказали, що вже ціна 1 000 000 $...Щена першій лінії в комплексі за посиланням нижче можна було взяти за 325 000 доларів. Але 2 роки тому на цьому форумі в розділі про закордонну нерухомістиь танцювали та плигали з квітами дезінформації люди, які і тоді перебували на дні соціально-економічного життя, а зараз і говорити немає про що...).Вірю. Перша лінія - вона така...Але ще цікавіше: вони знайшли квартиру 3+1 у дуже непоганому мікрорайоні Анталії за 190 000 $.Причому: 4-кімнатна квартира з окремою кухнею і як вони сказали: " неймовірно чиста територія та чистий під'їзд". Щоправда, без підземного паркінгу.Ну от спробую "вирахувати" цю квартиру на сайті Sahibinden (аналог нашого ОЛХ).Реально цікаво. Ціна в 190 000 $ за 3 +1 – більш ніж цікавий варіант.Легкі підозри у мене викликає ось що:- Наявність окремої кухні - останні роки такі квартири рідкість, зазвичай будинки з такими квартирами здавали в експлуатацію мінімум 10 років тому. А Продавець їм сказав, що будинку 3 роки...- пікантності ситуації додає той факт, що в разі продажу такої квартири (термін володіння менше 5 років) Продавець сплатить податок - за моїми оціночними підрахунками - в сумі 40 000 (!)$.- вимогу Продавця підписати Попередній договір без вказівки у ньому ціни продажу.Справа в тому, що такий попередній договір у Туреччині не має жодної юридичної сили. А реальний Договір купівлі-продажу взагалі і Продавець, і Покупець бачать один раз у житті не більше 10 хвилин у момент його підписання у Державному кадастрому центрі, який і складає сам цей договір.Якщо знайду інфу – напишу.Самому цікаво: