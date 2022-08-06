Найкращими вважається на останніх поверхах з великими терасами. Зазвичай вартість підвищується з низу до верху.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 лис, 2022 21:01
Додано: Нед 13 лис, 2022 21:11
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Акурт, эти цены для покупателей недвиги в Анталии. Если вы захотите продать, то не выйдет.
Сможете оценить, сколько на сегодня стоит ваша квартира?
По Англии и манчестеру сайты с недвижимостью показывают, что цены падают, но больше на покупку. Аренда в фунтах даже растет. Но курс с 1.41 до 1.12 подшатнулся. Это я про вторичку. За первичкой не следил ну и сейчас не слежу подавно.
Да и вообще на все энергозависимые страны смотрю скептически. Мне кажется, что в Англии и Польше будут такие отключения ээ и очередя на заправках
Додано: Нед 13 лис, 2022 22:36
Довольно забавно звучит : "эти цены для покупателей недвиги в Анталии".
То есть бывают или есть цены НЕ для покупателей недвиги в Анталии.
Хотя в этом кое-что есть, но я вас удивлю тем, что за этой фразой скрывается совсем не то, о чем вы думаете. Нечто более интересное. Потом скажу что.
Конечно, я не только могу, не только знаю, какой ориентир цен на мою квартиру в Анталии, и писал об этом несколько раз.
Я еще больше скажу: на моем этаже 4 квартиры - так одна из них продана была (оказалось, что владелец был из Дубая) в январе 2022 новым владельцам (муж турок+жена украинка) и держат - как и предыдущий владелец - под арендаторов, а вторую купили пару недель назад - делают косметический ремонт. Месяц или два назад продавалась и двухуровневая квартира надо мною... Результат не знаю. Движуха, однако...
Возможно в понедельник дам обзор цен на ОБЫЧНЫЕ квартиры 1+1 и 2+1 в самых популярных микрорайонах Анталии. Для оценки динамики и тенденций... Даже самому интересно. Верно ведь? Цены на премиум сегмент растут так, что лично я даже удивляюсь. Но это совсем не значит, что на что-то среднее или чуть ниже тоже растут.
Тут - кроме вопроса наличия денег у покупателя, наличия спроса и предложения влияет и третий НЕОБЫЧНЫЙ (!) и не действующий в Англии или не в Англии фактор: самые популярные у иностранцев микрорайоны Анталии, Алании и других городов объявлены "закрытыми " для поселения иностранцев (с 01.07.22). По данным МВД Турции количество иностранцев в них начало превышать 25% от общего числа жителей. В Анталии таких 6 микрорайонов - 3 из них суперпопулярные, еще 3 малозначительные - и 2 из трех довольно далеко расположены и там только крутые и очень дорогие виллы. Один где-то в центре - даже не очень знаю, где именно.
Это привело к тому, что квартиру проблематично сдать по действующей сейчас высокой цене: если арендатор возьмет ее в аренду, то ВНЖ по факту аренды квартиры здесь он НЕ получит.
На это решение правительства отреагировал рынок: например, мне наши "Черные" риэлторы сказали такое: "Такую квартиру, как у Вас, мы бы легко сдали за 18000 лир (1000$), но - поскольку она в закрытом для новых иностранцев микрорайоне - можем сдать только за 10 000 лир (примерно 540$).
В этой ситуации действуют два естественных решения:
а) сдают на короткий срок - знаю о сложившейся цене на аренду квартир 1+1 в 850$.
б) «выбрасывают» квартиры на рынок.
Вполне естественный экономический процесс.
Промониторю - если будет настроение - в понедельник.
Додано: Пон 14 лис, 2022 09:00
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
инвесторам на заметку:
Инфляция в октябре
Украина 26,6%
Turkey: 85.5%
Argentina: 83%
Netherlands: 14.3%
Russia: 12.6%
Italy: 11.9%
Germany: 10.4%
UK: 10.1%
Mexico: 8.4%
US: 7.7%
South Africa: 7.5%
India: 7.4%
Australia: 7.3%
Spain: 7.3%
Brazil: 6.4%
France: 6.2%
Indonesia: 5.7%
Saudi: 3.1%
Japan: 3%
China: 2.1%
ДумайТЕ когда и куда инвестируеТЕ
Додано: Пон 14 лис, 2022 09:30
Я повільно "дозріваю" зробити огляд ринку нерухомості станом на 14 листопада - це буде тим більше цікаво, тому що Інститут статистики Турецької республіки завтра-післязавтра оприлюднить дані про продаж нерухомості іноземцям.
Заради справедливості: мені особисто ніколи не вдавалося знайти точні нові дані про продаж нерухомості іноземцям в інших країнах. Хіба що оціночні дані за станом за попередні роки.
У Туреччині все чітко: щомісяця точні офіційні дані.
Ну от поки не знайшов час: з ранку проводжав дружину з її подругою на літак до чорноморського міста Трабзон, і після приїзду додому консультував людей щодо документів для оформлення ВНЖ.
У розмові вони сказали, що активно думають: брати квартиру в оренду або купити, а якщо купити - то в Анталії або в Аланії (важко однозначно дати відповідь: в Аланії їм щось запропонували з видом на море, в Анталії біля моря (перша лінія) ще недавно можна було купити за 825 000 $, але ці люди самі мені в розмові сказали, що вже ціна 1 000 000 $...
Ще два роки тому на першій лінії в комплексі за посиланням нижче можна було взяти за 325 000 доларів. Але 2 роки тому на цьому форумі в розділі про закордонну нерухомістиь танцювали та плигали з квітами дезінформації люди, які і тоді перебували на дні соціально-економічного життя, а зараз і говорити немає про що...).
Вірю. Перша лінія - вона така...
Але ще цікавіше: вони знайшли квартиру 3+1 у дуже непоганому мікрорайоні Анталії за 190 000 $.
Причому: 4-кімнатна квартира з окремою кухнею і як вони сказали: " неймовірно чиста територія та чистий під'їзд". Щоправда, без підземного паркінгу.
Ну от спробую "вирахувати" цю квартиру на сайті Sahibinden (аналог нашого ОЛХ).
Реально цікаво. Ціна в 190 000 $ за 3 +1 – більш ніж цікавий варіант.
Легкі підозри у мене викликає ось що:
- Наявність окремої кухні - останні роки такі квартири рідкість, зазвичай будинки з такими квартирами здавали в експлуатацію мінімум 10 років тому. А Продавець їм сказав, що будинку 3 роки...
- пікантності ситуації додає той факт, що в разі продажу такої квартири (термін володіння менше 5 років) Продавець сплатить податок - за моїми оціночними підрахунками - в сумі 40 000 (!)$.
- вимогу Продавця підписати Попередній договір без вказівки у ньому ціни продажу.
Справа в тому, що такий попередній договір у Туреччині не має жодної юридичної сили. А реальний Договір купівлі-продажу взагалі і Продавець, і Покупець бачать один раз у житті не більше 10 хвилин у момент його підписання у Державному кадастрому центрі, який і складає сам цей договір.
Якщо знайду інфу – напишу.
Самому цікаво: хобі - є хобі!
Додано: Пон 14 лис, 2022 10:31
Пошук квартири 3+1 в мікрорайоні Toros міста Анталія.
(за даними сайту продажу квартир - аналіз попередньої інформації)
Критерії пошуку:
- квартира 3+1;
- середній поверх;
- орієнтир ціни - 190 000 доларів.
Знайдено 25 варіантів.
Як я і очкував - з 25 варіантів 24 варіанти - це квартири в будинках віком в 10 років.
1 варіант - дворінвнева квартира в будинку у віці 2 роки за ціною 210 800$. Але трохи не співпадає з даними моїх респондентів.
Мінімальна ціна: 2 750 000 лір (148 650 доларів) - максимальна 7 650 000 лір (413 500 доларів).
Мінімальна ціна - не звертаємо увагу: будинку 15 років і це "нульовий поверх". Не годиться.
Ціна в 7 000 000 лір - дворівнева з двума санвузлами. Будинку "5-10" років...
Максимальна ціна в 7 650 000 лір - дворівнева з двума санвузлами. Будинку "10-15" років...
За суму, близькою до 190 000$, є тільки одна пропозиція - реально новий будинок.
Блін, і знову - "нульовий" поверх... Не співпадає з інформацією від моїх респондентів...
З двома санвузлами (так сказали мої респонденти) найбільш близькими є варіанти в діапазоні від 4 099 000 лір (221 500$) із ціною, яка найчастіше зутрічається в 4 500 000 лір (244 000$).
Висновки: моє хобі є якісним з якісними даними:
- я з підозрою віднісся до інформації про те, що будинку 3 роки (немає з окремою кухнею, а якщо є - то будинкам 10-15 років).
- якщо квартира з океремою кузнею, то будинку 10 і більше років, але не три... Якщо новий будинок - і з окремою кухнею - то це комплекс преміум-класу квартири 3+1 і ціна там більше за 600 000 доларів...
Немає ціни в 190 000 доларів - щось пристойне мінімум 220 000 доларів.
Ну що ж: або моїм респондантам повезло знайти за 190 000 доларів.
Або буде якась афера... І таке може бути: я попереджав...
Ну і остаточно: із запропонованих квартир я би особисто для себе нічого б не купував...
З оговоркою: дані за сайтом оголошень вимагають "мацати власноруч руками" та дивитися очами...
Дуже не люблю "вторинний ринок"...
Завжди радив купувати напряму у Забудовника - нове готове "під ключ"...
Додано: Пон 14 лис, 2022 11:07
Подивився на сайті оголошень пропозиції, ідентичні до мого будинка та моєї квартири 1+1:
- в моєму будинку пропозицій немає (не дивуюсь - одну квартиру 1+1 сусіди продали не більше 2-х...4-х тижнів тому і я не чув про інші варіанти);
- на моїй вулиці немає пропозицій;
- на сусідніх вулицях - найближче розташування - є 6 варіантів;
- з мінімальною ціною в 2 400 000 лір є 2 варіанти (129 700 доларів) - та з максимальною - 4 варіанти із ціною в 3 250 000 лір (175 600$).
За мінімальною ціною - знаю цей будинок - вік не більше 3-х років. Я якось про цей будинок давав огляд. Непоганий. Недолік - побудований прямо поруч із швидкісною трасою на Кемер (гучно). Будинок якісний, парковка на прибудинковій території за автоматичною брамою, плавальний басейн, на першому поверсі супермаркет. До моря не більше 1500 м.
За моєю оцінкою 9 за 12-ти бальною шкалою.
Максимальна ціна - 175 600$ будинок одного року побудови з моїм.
Рівень будинка непоганий - вище середнього. Три корпуси. Парковка на прибудинковій території, гарна територія, охоронець в приміщенні при вході. Великий басейн наповнений водою цілорічно.
За моєю оцінкою 10...11 за 12-ти бальною шкалою.
Ну ось, пане b3320413 готова відповідь на Ваше запитання.
Ретроспективно:
- 23 вересня 2017 року - купую квартиру 1+1 за 49 500 доларів;
- За моєю оцінкою 10 за 12-ти бальною шкалою.
- до 03 грудня 2017 перебуваю в Анталії, повертаюся в Анталію зі Львова 03 квітня, на авто.
- початок квітня 2018 - заснував гілку "Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість". Мета - ділитися досвідом. За думкою тічки дезінформаторів - торгувати квартирами, обманюючі вночі сиріт, а вдень - вдовиць та інвалідів.
Oдин з них писав із Ізраїля, а інший - з Московської області. Останній з цих двох повністю (!) припинив писати на цьому форумі за 48 годин до початку війни.
Тепер Ви знаєте все...
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:38
огрудек у них мабуть не рахується власністю, хз. забудовник всі доки на нотар. угоду підготував.
нужно, кстати, спросить. а то право собств могут и не дать.
дякую
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:40
о, класс.
ещё Poland: 19,3%
Додано: Пон 14 лис, 2022 21:43
Ну там багато умов, я звичайно не знавець, але приватні шабашники-забудовники якось огрудек оформлюють українцям, але є і такі забудовники, що і наземне паркомісце не продають чужоземцю - бо земельна ділянка, тільки під будинком, читайте договір ітд уважно.
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