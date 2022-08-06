beee написав:BIGor написав:
огрудек у них мабуть не рахується власністю, хз. забудовник всі доки на нотар. угоду підготував.
нужно, кстати, спросить. а то право собств могут и не дать.
дякую
Ну там багато умов, я звичайно не знавець, але приватні шабашники-забудовники якось огрудек оформлюють українцям, але є і такі забудовники, що і наземне паркомісце не продають чужоземцю - бо земельна ділянка, тільки під будинком, читайте договір ітд уважно.
Ronson - очень достойный застройщик. Я попросил пирог пола, прямо приятно смотреть на конструктив.
Документов Договора - под 100 листов. Расписано всё: вся история компании, схемы, генплан, полный список всех уполномоченных лиц. кароч, прозрачность полная. я такой детализации и прозрачности договоров видел только у предыдущего застройщика, когда покупал в прошлый раз. В Киеве договор - 3 листика.