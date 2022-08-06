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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 625626627628
Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 22:21

  beee написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает
Отримали польське громадянство? Як? Бо іноземцям землю в Польщі заборонено куплять.

огрудек у них мабуть не рахується власністю, хз. забудовник всі доки на нотар. угоду підготував.
нужно, кстати, спросить. а то право собств могут и не дать.
дякую

Ну там багато умов, я звичайно не знавець, але приватні шабашники-забудовники якось огрудек оформлюють українцям, але є і такі забудовники, що і наземне паркомісце не продають чужоземцю - бо земельна ділянка, тільки під будинком, читайте договір ітд уважно.

Ronson - очень достойный застройщик. Я попросил пирог пола, прямо приятно смотреть на конструктив.
Документов Договора - под 100 листов. Расписано всё: вся история компании, схемы, генплан, полный список всех уполномоченных лиц. кароч, прозрачность полная. я такой детализации и прозрачности договоров видел только у предыдущего застройщика, когда покупал в прошлый раз. В Киеве договор - 3 листика.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 06:49

  beee написав:В Киеве договор - 3 листика.

Не випадково роками на цьому форумі йшов масовий загін інвесторів з метою купівлі "обсягу повітря, який розміщується між двома залізобетонними плитами перекриття та чимось з боків, що нагадує б/в цеглу".
Вчені ще досі не встановили, чому для назви такого обсягу повітря використовувалося слово "квартира".
А головним для інвестора були "модні МОПи"...
akurt
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  #<1 ... 625626627628
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