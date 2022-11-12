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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 625626627628 Додано: Пон 14 лис, 2022 22:21 beee написав: BIGor написав: beee написав: Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знает

Отримали польське громадянство? Як? Бо іноземцям землю в Польщі заборонено куплять. Квартира в партере (этаж 0) с двором-газоном, в Польше не считается неликвидом? Кто знаетОтримали польське громадянство? Як? Бо іноземцям землю в Польщі заборонено куплять.

огрудек у них мабуть не рахується власністю, хз. забудовник всі доки на нотар. угоду підготував.

нужно, кстати, спросить. а то право собств могут и не дать.

дякую огрудек у них мабуть не рахується власністю, хз. забудовник всі доки на нотар. угоду підготував.нужно, кстати, спросить. а то право собств могут и не дать.дякую

Ну там багато умов, я звичайно не знавець, але приватні шабашники-забудовники якось огрудек оформлюють українцям, але є і такі забудовники, що і наземне паркомісце не продають чужоземцю - бо земельна ділянка, тільки під будинком, читайте договір ітд уважно. Ну там багато умов, я звичайно не знавець, але приватні шабашники-забудовники якось огрудек оформлюють українцям, але є і такі забудовники, що і наземне паркомісце не продають чужоземцю - бо земельна ділянка, тільки під будинком, читайте договір ітд уважно.

Ronson - очень достойный застройщик. Я попросил пирог пола, прямо приятно смотреть на конструктив.

Документов Договора - под 100 листов. Расписано всё: вся история компании, схемы, генплан, полный список всех уполномоченных лиц. кароч, прозрачность полная. я такой детализации и прозрачности договоров видел только у предыдущего застройщика, когда покупал в прошлый раз. В Киеве договор - 3 листика. Ronson - очень достойный застройщик. Я попросил пирог пола, прямо приятно смотреть на конструктив.Документов Договора - под 100 листов. Расписано всё: вся история компании, схемы, генплан, полный список всех уполномоченных лиц. кароч, прозрачность полная. я такой детализации и прозрачности договоров видел только у предыдущего застройщика, когда покупал в прошлый раз. В Киеве договор - 3 листика. beee

Повідомлень: 1042 З нами з: 26.11.19 Подякував: 92 раз. Подякували: 243 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лис, 2022 06:49 beee написав: В Киеве договор - 3 листика. В Киеве договор - 3 листика.

Не випадково роками на цьому форумі йшов масовий загін інвесторів з метою купівлі "обсягу повітря, який розміщується між двома залізобетонними плитами перекриття та чимось з боків, що нагадує б/в цеглу".

Вчені ще досі не встановили, чому для назви такого обсягу повітря використовувалося слово "квартира".

А головним для інвестора були "модні МОПи"... Не випадково роками на цьому форумі йшов масовий загін інвесторів з метою купівлі "обсягу повітря, який розміщується між двома залізобетонними плитами перекриття та чимось з боків, що нагадує б/в цеглу".Вчені ще досі не встановили, чому для назви такого обсягу повітря використовувалося слово "квартира".А головним для інвестора були "модні МОПи"... akurt

Повідомлень: 7076 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2794 раз. Подякували: 944 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лис, 2022 09:46 beee написав: Ronson - очень достойный застройщик. Я попросил пирог пола, прямо приятно смотреть на конструктив.

Документов Договора - под 100 листов. Расписано всё: вся история компании, схемы, генплан, полный список всех уполномоченных лиц. кароч, прозрачность полная. я такой детализации и прозрачности договоров видел только у предыдущего застройщика, когда покупал в прошлый раз. В Киеве договор - 3 листика. Ronson - очень достойный застройщик. Я попросил пирог пола, прямо приятно смотреть на конструктив.Документов Договора - под 100 листов. Расписано всё: вся история компании, схемы, генплан, полный список всех уполномоченных лиц. кароч, прозрачность полная. я такой детализации и прозрачности договоров видел только у предыдущего застройщика, когда покупал в прошлый раз. В Киеве договор - 3 листика.

А нащо Вам Польша? Ціни вже почали падати з літа, щоб перепродати потім - прийдеться платить податок, сдавати - теж податок. В Варшаві ще й дуже велика конкуренція - заходять великі професійні пенсійні фонди, короче ринок хоч і ємний, але дуже конкурентний. А нащо Вам Польша? Ціни вже почали падати з літа, щоб перепродати потім - прийдеться платить податок, сдавати - теж податок. В Варшаві ще й дуже велика конкуренція - заходять великі професійні пенсійні фонди, короче ринок хоч і ємний, але дуже конкурентний. BIGor

Повідомлень: 6902 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1074 раз. Подякували: 1468 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лис, 2022 13:39 Рахуємо власні гроші

Нова людина започаткувала нову тему про нерухомість в Іспанії.

Можливо, на тій гілці буде цікаво...

Поки про Іспанію тут...



Серед цікавих матеріалів на yuotube - розповіді від Олексія Крилова, нашого українця, який внаслідок війни переїхав з родиною в Іспанію - в маленьке містечко Терев"єха з населенням не більше 100 000 мешканців на березі Середземного моря, де знімає квартиру його жінка та теща (двоє дітей) за 590 євро.

Цікаво, що сам він оформлений таким чином, що нібито НЕ мешкає з родиною - я так розумію для "оптимізації оподаткування" та збільшення виплат на родину - ніби то родина складається з його жінки, двох дітей та тещі. А він "десь збоку".



З його відео можна отримати багато цікавої фінансової інформації.

Тут же пишуть люди про інфляцію - ну так ось вам - в тому відео - незалежний об"єктивний матеріал .



З останніх відео від Олексія я на 2 звернув увагу і вони дають можливість оцінити форумчанам, чи змогли би вони при своїх статках жити в Іспанії.



З цінами в Україні вам легше порівнювати - я буду порівнювати з Туреччиною.



Куср євро/ліра 19,26 ліри. Я буду брати 20, щоби легше було рахувати.



Цікаво дивитися на ціни на продукти в Іспанії. В заголовку відео пан Олексій заявляє, що вони в Іспанії нижчі за Туреччину та Єгипет. Гадаю, він пожартував (а він був в Туреччині та в Єгипті) та хотів сказати, що мінімум вдвічі ДОРОЖЧЕ, ніж в Туречичні.



Я сильно ризикую, розміщуючи текст нижче, бо в багатьох людей з форуму існує тверда думка, що нерухомість за кордоном існує десь в космосі, а там - як відомо - не треба ні їсти, ні пити, ні гуляти, ні їздити, ні ходити, ні купувати, ні витрачати на своє існування гроші...



І так з відео відвідування ринку в Іспанії:

- оливки 6 євро кіло - в Туреччині 2...3 євро кіло;

- помаранчі 1,5 євро кіло - в Туреччині 0,7 євро кіло (сезон ще тілкьи почався будуть значно дешевше);

- яйце куряче - 1,9 євро десяток - якщо брати 30 штук ціна 4,5 євро - в Туреччині така сама ціна - я купую домашні за 90 лір 30 штук або 4,5 євро. Але ціна на 1 штуку або на десяток така сама, а не дорожче.

- виноград - 1,5 євро кіло - в Туреччині такий самий 15 лір або 0.75 євро кіло;

- помідори 3,50...4 євро кіло - в Туреччині важко уявити ціну в 80 лір за кіло - орієнтовно 5-15 лір кіло в залежності від сорту тобто від 0,25 до 0,75 євро кіло;

- огірки здивували - 3...5 євро кіло - в Туреччині 10-15 лір - це 0,50-0,75 євро кіло;

- хурма - 2 євро кіло:, в Туреччині 18 лір або менше 1 євро кіло;

- манго 2 євро штука (він помилково говорить, що ціна за 1 кг) - в Туреччині 0,5 євро штука.

- картопля 0,5 євро кіло - в Туреччині така сама ціна;

- свіжої риби на ринку в приморському місті немає. В Туреччині карколомний вибір риби. Зараз я купую стейки норвезького лосося менше, ніж за 10 євро кіло (на п’ятницю-неділю зазвичай ціна як на тушку); регулярна ціна на тушку норвезького лосося масою в 4...5 кіло - 10 євро кіло.

- лимони 1 євро кіло - в Туреччині 10 лір або 0,5 євро кіло;

- інжир 5,5 євро кіло - зараз вже його майже немає в продажу і ціна зараз теж 5,50 євро кіло. Ще пару тижнів тому був інжир з регулярною ціною в 30 лір або 1.5 євро кіло;

- гранати 2.3 євро кіло - в Туреччині 10 лір або 0,5 євро кіло. Зараз сезон гранатів. Їх всюди повно, інколи можна зірвати просто на вулиці.

- курка-гриль 9...10 євро кіло. Я таке не купую - проїжджаю мимо, але важко уявити щоби в Туреччині

курка гриль вартувала 180...200 лір... При ціні на курку в 30 лір або 1,5 євро кіло. Гадаю, така курка гриль теж з додатками вартує не більше 60 лір або 3 євро. Вчора опівночі проіжджав мимо пукту продажу таких курок на вертелі -= полінивіся зупинитися спитати.



Звісно, середній рівень зарплатні в Іспанії вищий - і ціни вище.

Але тут важливо, як саме ви чи саме я відчували б себе в Іспанії.

Мені точно не сподобалось би...



Ну і пан Олексій постригся в цирульні за 10,50 євро - в Туреччині це вартувало б 2,5 євро.

Стоматологія: лікування карієса хоч у дитини, хоч у дорослого (звичайна пломба) - 60 євро. В Туреччині лікування карієса - 500 лір або 25 євро.

Пан Олексій ще наводить такі дані (точніше, рієлтор, з яким він спілкується):

- Квартиру на вторинному ринку 1+1 можна взяти за 65 000 євро;

- Квартиру 2+1 на вторинному ринку можна взяти за 90 000 євро;

- Ціни на квартири в новобудові стартують з 200 000 євро.

- Утримання квартири – 90 євро (в Туреччині 10-40).

- Витрати на електрику – у відео радять НЕ ВКЛЮЧАТИ НІЧОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО взагалі – витрати в 150-200 євро (!) на місяць.

- Паркомісце НЕ входить у ціну квартири – його треба купувати окремо за 16 000-18 000 євро (в Туречичні надається 1 паркомісце в підземному паркінгу безкоштовно).

Мою увагу привернуло і таке: термін оформлення квартири у власність – 90 (!) днів.



Відео можна подивитися тут

https://www.youtube.com/watch?v=Nm8IwoBfA9g&t=84s Нова людина започаткувала нову тему про нерухомість в Іспанії.Можливо, на тій гілці буде цікаво...Поки про Іспанію тут...Серед цікавих матеріалів на yuotube - розповіді від Олексія Крилова, нашого українця, який внаслідок війни переїхав з родиною в Іспанію - в маленьке містечко Терев"єха з населенням не більше 100 000 мешканців на березі Середземного моря, де знімає квартиру його жінка та теща (двоє дітей) за 590 євро.Цікаво, що сам він оформлений таким чином, що нібито НЕ мешкає з родиною - я так розумію для "оптимізації оподаткування" та збільшення виплат на родину - ніби то родина складається з його жінки, двох дітей та тещі. А він "десь збоку".З його відео можна отримати багато цікавої фінансової інформації.Тут же пишуть люди про інфляцію -З останніх відео від Олексія я на 2 звернув увагу і вони даютьЗ цінами в Україні вам легше порівнювати - я буду порівнювати з Туреччиною.Куср євро/ліра 19,26 ліри. Я буду брати 20, щоби легше було рахувати.Цікаво дивитися на ціни на продукти в Іспанії. В заголовку відео пан Олексій заявляє, що вони в Іспанії нижчі за Туреччину та Єгипет. Гадаю, він пожартував (а він був в Туреччині та в Єгипті) та хотів сказати, що мінімум вдвічі ДОРОЖЧЕ, ніж в Туречичні.Я сильно ризикую, розміщуючи текст нижче, бо в багатьох людей з форуму існує тверда думка, що нерухомість за кордоном існує десь в космосі, а там - як відомо - не треба ні їсти, ні пити, ні гуляти, ні їздити, ні ходити, ні купувати, ні витрачати на своє існування гроші...І так з відео відвідування ринку в Іспанії:- оливки 6 євро кіло - в Туреччині 2...3 євро кіло;- помаранчі 1,5 євро кіло - в Туреччині 0,7 євро кіло (сезон ще тілкьи почався будуть значно дешевше);- яйце куряче - 1,9 євро десяток - якщо брати 30 штук ціна 4,5 євро - в Туреччині така сама ціна - я купую домашні за 90 лір 30 штук або 4,5 євро. Але ціна на 1 штуку або на десяток така сама, а не дорожче.- виноград - 1,5 євро кіло - в Туреччині такий самий 15 лір або 0.75 євро кіло;- помідори 3,50...4 євро кіло - в Туреччині важко уявити ціну в 80 лір за кіло - орієнтовно 5-15 лір кіло в залежності від сорту тобто від 0,25 до 0,75 євро кіло;- огірки здивували - 3...5 євро кіло - в Туреччині 10-15 лір - це 0,50-0,75 євро кіло;- хурма - 2 євро кіло:, в Туреччині 18 лір або менше 1 євро кіло;- манго 2 євро штука (він помилково говорить, що ціна за 1 кг) - в Туреччині 0,5 євро штука.- картопля 0,5 євро кіло - в Туреччині така сама ціна;- свіжої риби на ринку в приморському місті немає. В Туреччині карколомний вибір риби. Зараз я купую стейки норвезького лосося менше, ніж за 10 євро кіло (на п’ятницю-неділю зазвичай ціна як на тушку); регулярна ціна на тушку норвезького лосося масою в 4...5 кіло - 10 євро кіло.- лимони 1 євро кіло - в Туреччині 10 лір або 0,5 євро кіло;- інжир 5,5 євро кіло - зараз вже його майже немає в продажу і ціна зараз теж 5,50 євро кіло. Ще пару тижнів тому був інжир з регулярною ціною в 30 лір або 1.5 євро кіло;- гранати 2.3 євро кіло - в Туреччині 10 лір або 0,5 євро кіло. Зараз сезон гранатів. Їх всюди повно, інколи можна зірвати просто на вулиці.- курка-гриль 9...10 євро кіло. Я таке не купую - проїжджаю мимо, але важко уявити щоби в Туреччинікурка гриль вартувала 180...200 лір... При ціні на курку в 30 лір або 1,5 євро кіло. Гадаю, така курка гриль теж з додатками вартує не більше 60 лір або 3 євро. Вчора опівночі проіжджав мимо пукту продажу таких курок на вертелі -= полінивіся зупинитися спитати.Звісно, середній рівень зарплатні в Іспанії вищий - і ціни вище.Але тут важливо,Мені точно не сподобалось би...Ну і пан Олексій постригся в цирульні за 10,50 євро - в Туреччині це вартувало б 2,5 євро.Стоматологія: лікування карієса хоч у дитини, хоч у дорослого (звичайна пломба) - 60 євро. В Туреччині лікування карієса - 500 лір або 25 євро.Пан Олексій ще наводить такі дані (точніше, рієлтор, з яким він спілкується):- Квартиру на вторинному ринку 1+1 можна взяти за 65 000 євро;- Квартиру 2+1 на вторинному ринку можна взяти за 90 000 євро;- Ціни на квартири в новобудові стартують- Утримання квартири – 90 євро (в Туреччині 10-40).- Витрати на електрику – у відео радять НЕ ВКЛЮЧАТИ НІЧОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО взагалі – витрати в 150-200 євро (!) на місяць.- Паркомісце НЕ входить у ціну квартири – його треба купувати окремо за 16 000-18 000 євро (в Туречичні надається 1 паркомісце в підземному паркінгу безкоштовно).Мою увагу привернуло і таке: термін оформлення квартири у власність – 90 (!) днів.Відео можна подивитися тут akurt

Повідомлень: 7076 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2794 раз. Подякували: 944 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 лис, 2022 14:22 BIGor написав: beee написав: Ronson - очень достойный застройщик. Я попросил пирог пола, прямо приятно смотреть на конструктив.

Документов Договора - под 100 листов. Расписано всё: вся история компании, схемы, генплан, полный список всех уполномоченных лиц. кароч, прозрачность полная. я такой детализации и прозрачности договоров видел только у предыдущего застройщика, когда покупал в прошлый раз. В Киеве договор - 3 листика. Ronson - очень достойный застройщик. Я попросил пирог пола, прямо приятно смотреть на конструктив.Документов Договора - под 100 листов. Расписано всё: вся история компании, схемы, генплан, полный список всех уполномоченных лиц. кароч, прозрачность полная. я такой детализации и прозрачности договоров видел только у предыдущего застройщика, когда покупал в прошлый раз. В Киеве договор - 3 листика.

А нащо Вам Польша? Ціни вже почали падати з літа, щоб перепродати потім - прийдеться платить податок, сдавати - теж податок. В Варшаві ще й дуже велика конкуренція - заходять великі професійні пенсійні фонди, короче ринок хоч і ємний, але дуже конкурентний. А нащо Вам Польша? Ціни вже почали падати з літа, щоб перепродати потім - прийдеться платить податок, сдавати - теж податок. В Варшаві ще й дуже велика конкуренція - заходять великі професійні пенсійні фонди, короче ринок хоч і ємний, але дуже конкурентний.

дуже вчасно))

завтра угода.

а яку країну рекомендуєте? дуже вчасно))завтра угода.а яку країну рекомендуєте? beee

Повідомлень: 1042 З нами з: 26.11.19 Подякував: 92 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 625626627628 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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