Додано: Вів 15 лис, 2022 13:39

ну так ось вам - в тому відео - незалежний об"єктивний матеріал

можливість оцінити форумчанам, чи змогли би вони при своїх статках жити в Іспанії.

Нова людина започаткувала нову тему про нерухомість в Іспанії.Можливо, на тій гілці буде цікаво...Поки про Іспанію тут...Серед цікавих матеріалів на yuotube - розповіді від Олексія Крилова, нашого українця, який внаслідок війни переїхав з родиною в Іспанію - в маленьке містечко Терев"єха з населенням не більше 100 000 мешканців на березі Середземного моря, де знімає квартиру його жінка та теща (двоє дітей) за 590 євро.Цікаво, що сам він оформлений таким чином, що нібито НЕ мешкає з родиною - я так розумію для "оптимізації оподаткування" та збільшення виплат на родину - ніби то родина складається з його жінки, двох дітей та тещі. А він "десь збоку".З його відео можна отримати багато цікавої фінансової інформації.Тут же пишуть люди про інфляцію -З останніх відео від Олексія я на 2 звернув увагу і вони даютьЗ цінами в Україні вам легше порівнювати - я буду порівнювати з Туреччиною.Куср євро/ліра 19,26 ліри. Я буду брати 20, щоби легше було рахувати.Цікаво дивитися на ціни на продукти в Іспанії. В заголовку відео пан Олексій заявляє, що вони в Іспанії нижчі за Туреччину та Єгипет. Гадаю, він пожартував (а він був в Туреччині та в Єгипті) та хотів сказати, що мінімум вдвічі ДОРОЖЧЕ, ніж в Туречичні.Я сильно ризикую, розміщуючи текст нижче, бо в багатьох людей з форуму існує тверда думка, що нерухомість за кордоном існує десь в космосі, а там - як відомо - не треба ні їсти, ні пити, ні гуляти, ні їздити, ні ходити, ні купувати, ні витрачати на своє існування гроші...І так з відео відвідування ринку в Іспанії:- оливки 6 євро кіло - в Туреччині 2...3 євро кіло;- помаранчі 1,5 євро кіло - в Туреччині 0,7 євро кіло (сезон ще тілкьи почався будуть значно дешевше);- яйце куряче - 1,9 євро десяток - якщо брати 30 штук ціна 4,5 євро - в Туреччині така сама ціна - я купую домашні за 90 лір 30 штук або 4,5 євро. Але ціна на 1 штуку або на десяток така сама, а не дорожче.- виноград - 1,5 євро кіло - в Туреччині такий самий 15 лір або 0.75 євро кіло;- помідори 3,50...4 євро кіло - в Туреччині важко уявити ціну в 80 лір за кіло - орієнтовно 5-15 лір кіло в залежності від сорту тобто від 0,25 до 0,75 євро кіло;- огірки здивували - 3...5 євро кіло - в Туреччині 10-15 лір - це 0,50-0,75 євро кіло;- хурма - 2 євро кіло:, в Туреччині 18 лір або менше 1 євро кіло;- манго 2 євро штука (він помилково говорить, що ціна за 1 кг) - в Туреччині 0,5 євро штука.- картопля 0,5 євро кіло - в Туреччині така сама ціна;- свіжої риби на ринку в приморському місті немає. В Туреччині карколомний вибір риби. Зараз я купую стейки норвезького лосося менше, ніж за 10 євро кіло (на п’ятницю-неділю зазвичай ціна як на тушку); регулярна ціна на тушку норвезького лосося масою в 4...5 кіло - 10 євро кіло.- лимони 1 євро кіло - в Туреччині 10 лір або 0,5 євро кіло;- інжир 5,5 євро кіло - зараз вже його майже немає в продажу і ціна зараз теж 5,50 євро кіло. Ще пару тижнів тому був інжир з регулярною ціною в 30 лір або 1.5 євро кіло;- гранати 2.3 євро кіло - в Туреччині 10 лір або 0,5 євро кіло. Зараз сезон гранатів. Їх всюди повно, інколи можна зірвати просто на вулиці.- курка-гриль 9...10 євро кіло. Я таке не купую - проїжджаю мимо, але важко уявити щоби в Туреччинікурка гриль вартувала 180...200 лір... При ціні на курку в 30 лір або 1,5 євро кіло. Гадаю, така курка гриль теж з додатками вартує не більше 60 лір або 3 євро. Вчора опівночі проіжджав мимо пукту продажу таких курок на вертелі -= полінивіся зупинитися спитати.Звісно, середній рівень зарплатні в Іспанії вищий - і ціни вище.Але тут важливо,Мені точно не сподобалось би...Ну і пан Олексій постригся в цирульні за 10,50 євро - в Туреччині це вартувало б 2,5 євро.Стоматологія: лікування карієса хоч у дитини, хоч у дорослого (звичайна пломба) - 60 євро. В Туреччині лікування карієса - 500 лір або 25 євро.Пан Олексій ще наводить такі дані (точніше, рієлтор, з яким він спілкується):- Квартиру на вторинному ринку 1+1 можна взяти за 65 000 євро;- Квартиру 2+1 на вторинному ринку можна взяти за 90 000 євро;- Ціни на квартири в новобудові стартують- Утримання квартири – 90 євро (в Туреччині 10-40).- Витрати на електрику – у відео радять НЕ ВКЛЮЧАТИ НІЧОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО взагалі – витрати в 150-200 євро (!) на місяць.- Паркомісце НЕ входить у ціну квартири – його треба купувати окремо за 16 000-18 000 євро (в Туречичні надається 1 паркомісце в підземному паркінгу безкоштовно).Мою увагу привернуло і таке: термін оформлення квартири у власність – 90 (!) днів.Відео можна подивитися тут