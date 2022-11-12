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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 626627628629
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 10:33

Новий український рекорд!

Інвестори з України побили багаторічний рекорд інвестицій в нерухомість Туреччини та вперше вийшли на місце 4 в ТОП-20 інвесторів.
Раніше місця 4 ділили постійно між собою громадяни Німеччини та росії.
За моїми аналітичними даними, 100% інвесторів з України ніколи не читали цей форум - і це слава Богу - бо стільки дезінформації, як тут розміщували ділетанти, не можна зустріти ніде в світі.

Матеріал готую, вивчаючи свіжі дані Інституту статистики Туреччини.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:10

Статистика продажу квартир іноземцям в Туреччині за підсумками жовтня 2022 року

1. Загальна картина продажу квартир по країні.
Тут чудес немає - карколомне зростання цін на нерухоімсть гальмує наміри і громадян країни, і іноземців.
Зараз стандартна ціна на простеньку квартиру по країні 2 000 000 лір.
Це НЕ дорого для іноземця (близько 110 000 доларів) і дуже дорого для громадянина країни.
Втрутився і "відкладений" попит" - нова Програма забезпечення державою квартирами - 250 000 квартир за 2 роки - подано більше 5 000 000 заявок. Розіграш права купити кваратиру в пільговий кредит за державними розцінками - в лотерею, вже пройшли перші розіграші.
Продажі житла по всій Туреччині в жовтні знизилися на 25,3% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 102 660 об"єктів нерухомості.
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2. Статистика продажу квартир іноземцям.
Ну, за 50 000 доларів квартиру вже не купиш... було... Взівали... Точеніше не взівали, а слухали на цьому форумі купку ділетнатів. дехто з них - що дуже показово - має майже по 3 000 (ТРИ ТИСЯЧІ, Карле!) подяк.
Цікаво: за що ж ви, панове, дякували безробітним та безхатнім дезінформаторам...

Продажі житла іноземцям у жовтні знизилися на 8,8% порівняно з тим же місяцем минулого року, але збільшилися у порівнянні з вереснем 2022 і склали 5 377.
У жовтні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 5,2% (звазвичай була близько 4%).
Перше місце з продажу будинків іноземцям посіла - хто би сумнівався - Анталія з продажем 2 123 квартир.
За Анталією йдуть Стамбул з 1658 продажами та Мерсін з 490 продажами відповідно. зазвичай на прешому місці завжди був Стамбул, але останні місяці тенденція змінилася...
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3. Розподіл іноземців-інвесторів за громадянством.
Тут купа сюрпризів.
У мене око-алмаз: під час моїх чиленних подорожей за кермом країною я бачив неймовірну кількість авто з номерами реєстрації Нідерландів. Ну ось Вам і результат: вперше увійшли в ТОП-20!
Ну, не сильно здивували громадяни Ізраїля - за даними Міністерства туризму Туречични кількість відвідувачів з Ізраїля зросла на 450!!!!! відсотків.
Здається, тільки а/к Пегасус ввела три щоденні рейси з Тель-Авіва в Анталію.
Ось вам і результат.
Ну і українці - молодці: вперше місце ЧОТИРИ!
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P.S. Ех, шкода: і чого я дійсно не жадібний рієлтор - це ж стілки грошви заробив би, обманюючи вдовиць, сиріт та білих/пухнастих форумчан...
З горя зараз поїду на пляж...
akurt
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  #<1 ... 626627628629
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