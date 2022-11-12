Додано: Сер 16 лис, 2022 11:10

хто би сумнівався

1. Загальна картина продажу квартир по країні.Тут чудес немає - карколомне зростання цін на нерухоімсть гальмує наміри і громадян країни, і іноземців.Зараз стандартна ціна на простеньку квартиру по країні 2 000 000 лір.Це НЕ дорого для іноземця (близько 110 000 доларів) і дуже дорого для громадянина країни.Втрутився і "відкладений" попит" - нова Програма забезпечення державою квартирами - 250 000 квартир за 2 роки - подано більше 5 000 000 заявок. Розіграш права купити квартиру в пільговий кредит за державними розцінками - в лотерею, вже пройшли перші розіграші.Продажі житла по всій Туреччині в жовтні знизилися на 25,3% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 102 660 об"єктів нерухомості.2. Статистика продажу квартир іноземцям.Ну, за 50 000 доларів квартиру вже не купиш... було... Взівали... Точніше не взівали, а слухали на цьому форумі купку ділетнатів. Дехто з них - що дуже показово - має майже по 3 000 (ТРИ ТИСЯЧІ, Карле!) подяк.Цікаво: за що ж ви, панове, дякували дезінформаторам... Які ніколи ніде нічого та ніяк не інвестували...Продажі житла іноземцям у жовтні знизилися на 8,8% порівняно з тим же місяцем минулого року, але збільшилися у порівнянні з вереснем 2022 і склали 5 377.У жовтні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 5,2% (звазвичай була близько 4%).Перше місце з продажу будинків іноземцям посіла -- Анталія з продажем 2 123 квартир.За Анталією йдуть Стамбул з 1658 продажами та Мерсін з 490 продажами відповідно. Зазвичай на першому місці завжди був Стамбул, але в останні місяці тенденція змінилася...3. Розподіл іноземців-інвесторів за громадянством.Тут купа сюрпризів.У мене око-алмаз: під час моїх численних подорожей за кермом країною - а я відвідав і величезні міста: Ізмір, Адану, Мерсін, Анкару та Трабзон - я бачив неймовірну кількість авто з номерами реєстрації Нідерландів. Писав про ці спостереження...Ну ось Вам і результат: вперше громадяни Нідерландів увійшли в ТОП-20!Ну, не сильно здивували громадяни Ізраїля - за даними Міністерства туризму Туреччини кількість відвідувачів з Ізраїля зросла на 450!!!!! відсотків. Ну і ці люди (крім одного) взагалі завжди думають головОМ, а не ногОМ...Здається, тільки а/к Пегасус ввела три щоденні рейси з Тель-Авіва в Анталію.Ось вам і результат.За свіжими данимиЕх, шкода: і чого я дійсно не жадібний рієлтор - це ж стілки грошви заробив би, обманюючи вдовиць, сиріт та білих/пухнастих форумчан...З горя зараз поїду на пляж...