Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Інвестори з України побили багаторічний рекорд інвестицій в нерухомість Туреччини та вперше вийшли на місце 4в ТОП-20 інвесторів. Раніше місця 4 ділили постійно між собою громадяни Німеччини та росії. За моїми аналітичними даними, 100% інвесторів з України ніколи не читали цей форум - і це слава Богу - бо стільки дезінформації, як тут розміщували ділетанти, не можна зустріти ніде в світі.
Матеріал готую, вивчаючи свіжі дані Інституту статистики Туреччини.
Статистика продажу квартир іноземцям в Туреччині за підсумками жовтня 2022 року
1. Загальна картина продажу квартир по країні. Тут чудес немає - карколомне зростання цін на нерухоімсть гальмує наміри і громадян країни, і іноземців. Зараз стандартна ціна на простеньку квартиру по країні 2 000 000 лір. Це НЕ дорого для іноземця (близько 110 000 доларів) і дуже дорого для громадянина країни. Втрутився і "відкладений" попит" - нова Програма забезпечення державою квартирами - 250 000 квартир за 2 роки - подано більше 5 000 000 заявок. Розіграш права купити квартиру в пільговий кредит за державними розцінками - в лотерею, вже пройшли перші розіграші. Продажі житла по всій Туреччині в жовтні знизилися на 25,3% в порівнянні з тим же місяцем минулого року і склали 102 660 об"єктів нерухомості.
2. Статистика продажу квартир іноземцям. Ну, за 50 000 доларів квартиру вже не купиш... було... Взівали... Точніше не взівали, а слухали на цьому форумі купку ділетнатів. Дехто з них - що дуже показово - має майже по 3 000 (ТРИ ТИСЯЧІ, Карле!) подяк. Цікаво: за що ж ви, панове, дякували дезінформаторам... Які ніколи ніде нічого та ніяк не інвестували...
Продажі житла іноземцям у жовтні знизилися на 8,8% порівняно з тим же місяцем минулого року, але збільшилися у порівнянні з вереснем 2022 і склали 5 377. У жовтні частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 5,2% (звазвичай була близько 4%). Перше місце з продажу будинків іноземцям посіла - хто би сумнівався - Анталія з продажем 2 123 квартир. За Анталією йдуть Стамбул з 1658 продажами та Мерсін з 490 продажами відповідно. Зазвичай на першому місці завжди був Стамбул, але в останні місяці тенденція змінилася...
3. Розподіл іноземців-інвесторів за громадянством. Тут купа сюрпризів. У мене око-алмаз: під час моїх численних подорожей за кермом країною - а я відвідав і величезні міста: Ізмір, Адану, Мерсін, Анкару та Трабзон - я бачив неймовірну кількість авто з номерами реєстрації Нідерландів. Писав про ці спостереження... Ну ось Вам і результат: вперше громадяни Нідерландів увійшли в ТОП-20! Ну, не сильно здивували громадяни Ізраїля - за даними Міністерства туризму Туреччини кількість відвідувачів з Ізраїля зросла на 450!!!!! відсотків. Ну і ці люди (крім одного) взагалі завжди думають головОМ, а не ногОМ... Здається, тільки а/к Пегасус ввела три щоденні рейси з Тель-Авіва в Анталію. Ось вам і результат. Ну і українці - молодці: вперше місце ЧОТИРИ! в ТОП-20 За свіжими даними https://www.tuik.gov.tr/#
P.S. Ех, шкода: і чого я дійсно не жадібний рієлтор - це ж стілки грошви заробив би, обманюючи вдовиць, сиріт та білих/пухнастих форумчан... З горя зараз поїду на пляж...
Турецька преса активно коментує дані про купівлю житла іноземцями, оприлюдненими сьогодні як дані за жовтень 2022 року. Згідно з компіляцією Sozcu.com.tr з даних TUIK (Інститут статистики Туреччини), 2 123 з 6 323 квартир, проданих в Анталії, були продані іноземцям. Іншими словами, частка продажів іноземцям у загальному обсязі продажів становила 33,57 відсотка. Іншими словами, кожен третій об"єкт нерухомості, проданий в Анталії, був куплений іноземцями. (!!!!)
Також оприлюднив дані Центральнй банк Туреччини про рівень цін на нерухомість. Цікаві дані для "юноши, обдумывающему жизнь" - тобто українського інвестора:
- рекорд серпня 2022 зі зростанням цын на 184,6 відсотка порівняно з тим же місяцем попереднього року, у вересні 2022 зріс на 189,2 відсотка в річному обчисленні. - у вересні найбільший річний приріст спостерігався в Анталії,Іспарті та Бурдурі – 235,8 відсотка. - ціна квадратного метра житла в Туреччині в серпні зросла до 15 076 TL. У вересні ця ціна зросла вже до 15 863 TL. - середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів по країні станом на вересень досягла 1 586 00 TL (85 700$). У Стамбулі ця ціна перевищила 2,5 мільйона TL (135 135$). За даними https://www.sozcu.com.tr/
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 лис, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз.
gonchik74 написав:BIGor Ви сам чекаєте падіння ціни? Дивлюсь в комплексі, де живу - 10 тис зл за метр. Після девелопера. За ті ж гроші можна зяти те саме вже з ремонтом. Квартир з хорошим ремонтом, зробленим дорого під себе поки мало і вони дорожче коштують. Якщо не буде суттєвого цінопадіння протягом півроку - року, то вирішив не купляти. Якщо скидуватимуть кредитні за нормальну ціну, то, напевно, щось таки придивлюсь.
Поки що нічого не чекаємо, обживаємось, робимо справи ітд. Про купівлю будемо думати мінімум через пів-року.
Сейчас даже поляки почти не покупают недвигу - рынок стал из-за повышения stopy procentowe и со0тветственно кредитоспособности покупателей, платежи по кредиту выросли в два раза, с другой стороны инфляция тоже не стоит на месте, но почему-то не встречал оптимизма по росту цен на жильё. P.S. смотрю по Кракову
Сумна новина від наших українських "чорних рієлторів": другий тиждень сидять без роботи: "Немає зовсім нічого здавати в оренду, немає нічого продавати".
Про останнє не все знають: в новому мікрорайоні недалеко від аеропорту серед пустирів, які поросли бур"яном, іде нове будівництво і пропонують інвесторам вкластися: - квартира 1+1 (двушка). - введення в експлуатацію будинка 2023 рік. - перший внесок 30%. - ціна 132 000 доларів. - за моїми даними, отриманими від рієлтора (українець) , ціна Забудовника 120 000 доларів, 10% хоче отримати рієлтор. - вважаю, що 12 000 доларів - премія в разі продажу - забезпечить рієлтору 12 місяців безбідного комфортного проживання.
Довідка про те, що входить в 132 000 доларів: - Басейн, аквапарк. - Бар у басейна. - Приватний пляж для мешканців та VIP- трансфер. - Фітнес-центр, Сауна, Парова баня. - Спортивні майданчики (Баскетбольна, футбольна і тенісні майданчики). - Дитячий майданчик; - Цілодобова охорона, ресепшен, лоббі. - Безкоштовний прокат роверів. - Генератор. - Автопарковка. До аеропорта: 5 км. До пляжу "Лара": 3 км. До торгових центрів: 4 км. До лікарень та школи: 5,5 км. (записано зі слів нашого українського рієлтора)
gonchik74 написав:BIGor Ви сам чекаєте падіння ціни? Дивлюсь в комплексі, де живу - 10 тис зл за метр. Після девелопера. За ті ж гроші можна зяти те саме вже з ремонтом. Квартир з хорошим ремонтом, зробленим дорого під себе поки мало і вони дорожче коштують. Якщо не буде суттєвого цінопадіння протягом півроку - року, то вирішив не купляти. Якщо скидуватимуть кредитні за нормальну ціну, то, напевно, щось таки придивлюсь.
Поки що нічого не чекаємо, обживаємось, робимо справи ітд. Про купівлю будемо думати мінімум через пів-року.
Сейчас даже поляки почти не покупают недвигу - рынок стал из-за повышения stopy procentowe и со0тветственно кредитоспособности покупателей, платежи по кредиту выросли в два раза, с другой стороны инфляция тоже не стоит на месте, но почему-то не встречал оптимизма по росту цен на жильё. P.S. смотрю по Кракову
Так, зараз скоріше вниз чим вгору. Незрозуміла ситуация...