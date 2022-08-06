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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 627628629630 Додано: Сер 16 лис, 2022 14:32

Згідно з компіляцією Sozcu.com.tr з даних TUIK (Інститут статистики Туреччини), 2 123 з 6 323 квартир, проданих в Анталії, були продані іноземцям.

Іншими словами, частка продажів іноземцям у загальному обсязі продажів становила 33,57 відсотка.

Іншими словами, кожен третій об"єкт нерухомості, проданий в Анталії, був куплений іноземцями.

(!!!!)



Також оприлюднив дані Центральнй банк Туреччини про рівень цін на нерухомість.

Цікаві дані для "юноши, обдумывающему жизнь" - тобто українського інвестора:



- рекорд серпня 2022 зі зростанням цын на 184,6 відсотка порівняно з тим же місяцем попереднього року, у вересні 2022 зріс на 189,2 відсотка в річному обчисленні.

- у вересні найбільший річний приріст спостерігався в Анталії, Іспарті та Бурдурі – 235,8 відсотка.

- ціна квадратного метра житла в Туреччині в серпні зросла до 15 076 TL.

У вересні ця ціна зросла вже до 15 863 TL.

- середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів по країні станом на вересень досягла 1 586 00 TL (85 700$). У Стамбулі ця ціна перевищила 2,5 мільйона TL (135 135$).

За даними https://www.sozcu.com.tr/ Турецька преса активно коментує дані про купівлю житла іноземцями, оприлюдненими сьогодні як дані за жовтень 2022 року.Згідно з компіляцією Sozcu.com.tr з даних(Інститут статистики Туреччини), 2 123 з 6 323 квартир, проданих в Анталії, були продані іноземцям.Іншими словами, частка продажів іноземцям у загальному обсязі продажів становилавідсотка.Іншими словами,об"єкт нерухомості, проданий в Анталії, був(!!!!)Також оприлюднив дані Центральнй банк Туреччини про рівень цін на нерухомість.Цікаві дані для "юноши, обдумывающему жизнь" - тобто українського інвестора:- рекорд серпня 2022 зі зростанням цын на 184,6 відсотка порівняно з тим же місяцем попереднього року, у вересні 2022 зріс на 189,2 відсотка в річному обчисленні.- у вересні найбільший річний приріст спостерігався вІспарті та Бурдурі – 235,8 відсотка.- ціна квадратного метра житла в Туреччині в серпні зросла до 15 076 TL.У вересні ця ціна зросла вже до 15 863 TL.- середня ціна квартири площею 100 квадратних метрів по країні станом на вересень досягла 1 586 00 TL (85 700$). У Стамбулі ця ціна перевищила 2,5 мільйона TL (135 135$).За даними Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 лис, 2022 14:43, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7086 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2795 раз. Подякували: 948 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лис, 2022 14:37 BIGor написав: gonchik74 написав: BIGor Ви сам чекаєте падіння ціни? Дивлюсь в комплексі, де живу - 10 тис зл за метр. Після девелопера. За ті ж гроші можна зяти те саме вже з ремонтом. Квартир з хорошим ремонтом, зробленим дорого під себе поки мало і вони дорожче коштують. Якщо не буде суттєвого цінопадіння протягом півроку - року, то вирішив не купляти. Якщо скидуватимуть кредитні за нормальну ціну, то, напевно, щось таки придивлюсь. Ви сам чекаєте падіння ціни? Дивлюсь в комплексі, де живу - 10 тис зл за метр. Після девелопера. За ті ж гроші можна зяти те саме вже з ремонтом. Квартир з хорошим ремонтом, зробленим дорого під себе поки мало і вони дорожче коштують. Якщо не буде суттєвого цінопадіння протягом півроку - року, то вирішив не купляти. Якщо скидуватимуть кредитні за нормальну ціну, то, напевно, щось таки придивлюсь.

Поки що нічого не чекаємо, обживаємось, робимо справи ітд. Про купівлю будемо думати мінімум через пів-року. Поки що нічого не чекаємо, обживаємось, робимо справи ітд. Про купівлю будемо думати мінімум через пів-року.

Сейчас даже поляки почти не покупают недвигу - рынок стал из-за повышения stopy procentowe и со0тветственно кредитоспособности покупателей, платежи по кредиту выросли в два раза, с другой стороны инфляция тоже не стоит на месте, но почему-то не встречал оптимизма по росту цен на жильё.

P.S. смотрю по Кракову Сейчас даже поляки почти не покупают недвигу - рынок стал из-за повышения stopy procentowe и со0тветственно кредитоспособности покупателей, платежи по кредиту выросли в два раза, с другой стороны инфляция тоже не стоит на месте, но почему-то не встречал оптимизма по росту цен на жильё.P.S. смотрю по Кракову Альтернативщик Повідомлень: 147 З нами з: 20.01.16 Подякував: 6 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лис, 2022 14:37 akurt написав: Новий український рекорд!



Інвестори з України побили багаторічний рекорд інвестицій в нерухомість Туреччини та вперше вийшли на місце 4 в ТОП-20 інвесторів.

Інвестори з України побили багаторічний рекорд інвестицій в нерухомість Туреччини та вперше вийшли нав ТОП-20 інвесторів.



й жодного форумчанина,не дивно- на фінансовому форумі розумні люди форумчанина,не дивно- на фінансовому форумі розумні люди Мизантрóп

Повідомлень: 7253 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1471 раз. Подякували: 1412 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лис, 2022 14:43 Сумна новина від наших українських "чорних рієлторів": другий тиждень сидять без роботи: "Немає зовсім нічого здавати в оренду, немає нічого продавати".



Про останнє не все знають: в новому мікрорайоні недалеко від аеропорту серед пустирів, які поросли бур"яном, іде нове будівництво і пропонують інвесторам вкластися:

- квартира 1+1 (двушка).

- введення в експлуатацію будинка 2023 рік.

- перший внесок 30%.

- ціна 132 000 доларів.

- за моїми даними, отриманими від рієлтора (українець) , ціна Забудовника 120 000 доларів, 10% хоче отримати рієлтор.

- вважаю, що 12 000 доларів - премія в разі продажу - забезпечить рієлтору 12 місяців безбідного комфортного проживання.



Довідка про те, що входить в 132 000 доларів:

- Басейн, аквапарк.

- Бар у басейна.

- Приватний пляж для мешканців та VIP- трансфер.

- Фітнес-центр, Сауна, Парова баня.

- Спортивні майданчики (Баскетбольна, футбольна і тенісні майданчики).

- Дитячий майданчик;

- Цілодобова охорона, ресепшен, лоббі.

- Безкоштовний прокат роверів.

- Генератор.

- Автопарковка.

До аеропорта: 5 км. До пляжу "Лара": 3 км. До торгових центрів: 4 км. До лікарень та школи: 5,5 км.

(записано зі слів нашого українського рієлтора) akurt

Повідомлень: 7086 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2795 раз. Подякували: 948 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 лис, 2022 17:14 Альтернативщик написав: BIGor написав: gonchik74 написав: BIGor Ви сам чекаєте падіння ціни? Дивлюсь в комплексі, де живу - 10 тис зл за метр. Після девелопера. За ті ж гроші можна зяти те саме вже з ремонтом. Квартир з хорошим ремонтом, зробленим дорого під себе поки мало і вони дорожче коштують. Якщо не буде суттєвого цінопадіння протягом півроку - року, то вирішив не купляти. Якщо скидуватимуть кредитні за нормальну ціну, то, напевно, щось таки придивлюсь. Ви сам чекаєте падіння ціни? Дивлюсь в комплексі, де живу - 10 тис зл за метр. Після девелопера. За ті ж гроші можна зяти те саме вже з ремонтом. Квартир з хорошим ремонтом, зробленим дорого під себе поки мало і вони дорожче коштують. Якщо не буде суттєвого цінопадіння протягом півроку - року, то вирішив не купляти. Якщо скидуватимуть кредитні за нормальну ціну, то, напевно, щось таки придивлюсь.

Поки що нічого не чекаємо, обживаємось, робимо справи ітд. Про купівлю будемо думати мінімум через пів-року. Поки що нічого не чекаємо, обживаємось, робимо справи ітд. Про купівлю будемо думати мінімум через пів-року.

Сейчас даже поляки почти не покупают недвигу - рынок стал из-за повышения stopy procentowe и со0тветственно кредитоспособности покупателей, платежи по кредиту выросли в два раза, с другой стороны инфляция тоже не стоит на месте, но почему-то не встречал оптимизма по росту цен на жильё.

P.S. смотрю по Кракову Сейчас даже поляки почти не покупают недвигу - рынок стал из-за повышения stopy procentowe и со0тветственно кредитоспособности покупателей, платежи по кредиту выросли в два раза, с другой стороны инфляция тоже не стоит на месте, но почему-то не встречал оптимизма по росту цен на жильё.P.S. смотрю по Кракову

Так, зараз скоріше вниз чим вгору. Незрозуміла ситуация... Так, зараз скоріше вниз чим вгору. Незрозуміла ситуация... BIGor

Повідомлень: 6914 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1074 раз. Подякували: 1468 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:22 BIGor написав: Так, зараз скоріше вниз чим вгору. Незрозуміла ситуация... Так, зараз скоріше вниз чим вгору. Незрозуміла ситуация...



Не у всіх країнах вона є незрозумілою.



Тези спілкування з акулою нерухомості в Анталії.



Я не спілкуюся майже ніяк з росіянцями, і майже ніде не перетинаюся, але в цьому випадку було інтересними його бачення ситуації на ринку нерухомості - спеціалізується на росіянах.

Гадаю варто знати, що думають на тему гілки справжні вороги. Вони останні 4 місяці вирвалися в ТОП-1 інвесторів, а раніше ділили тільки місця 3-4 з громадянами Німеччини.



1. Свого часу я радив нашим українцям озирнутися по боках та оцінити гори нахом"яченного мотлоха: "Шевченкові хати" батьків в селах, дачі для вирощувння трьох помідорів, чьотирьох огірків, збирання п"яти бідончиків колорадських жуків; так само гаражів, в яких зберігаються для майбутніх поколінь Запорожці, Волга ГАЗ-24 та Волга ГАЗ-31 (міря всього життя), та створити запасний аеродром.

Ось цей росіянин - у минулому "масквічЪ" - як виявилося - так само радив своїм колегам/друзям/клієнтам продати 3-и кімнатні квартири десь в "Чєрьомушках" та вкладатися в нерухомість в Анталії.

НАШІ люди мене НЕ слухали, а ті люди як виявилося - слухали.

Наші люди слухали дезінформаторів форуму.



2. За його оцінкою ціни на нерухомість в Анталії тримались довгий час у попередній період - з 2017 по 2021 роки на середньому рівні в 700 євро за квадрат. Це за нове, готове, "під ключ".

Я на форумі постійно писав ціну в 900...1000 доларів квадрат. При цьому наводив конкретні реальні цифри за досвідом своїм, досвідом моїх приятелів і інформації з моїх численних щоденних спілкувань з багатьма людьми.



3. За його оцінкою, в останній рік цін на нерухомість виросли у валюті НЕ на 100%, а на 120-130%.

Це прикольна цифра для горе-фахівців-інвесторів з цього форуму.



4. За думкою російської акули нерухомості в 2022 році відбуваються або відбудуться 3 (три) хвилі зростання цін на нерухомість в Туреччині:



- перша хвиля - і всі з цим погоджуються - виникла у березні 2022 року - коли масово в Туреччину і конкретно в Анталію прибула карколомна кількість українців. Я все це помічав: черги у перекладачів документів (підняли ціни за переклад українського паспорта спочатку в 2.5 рази, а потім в 5 разів), послуги нотаріусів (в 2 рази), карколомні черги в Консульство України не тільки в Анталії, а й в Стамбулі та в Посольстві в Анкарі.

Вперше за попередні роки зросли черги просто до перекладачів. Вони почали перебирати харчами: "Це буду робити, а на це не маю часу..."

Першій хвилі реально повезло: в березні квартири 2+1 в ЖК Преміум-класу (!!! не жартую) встигли взяти за "старою" ціною в смішні 6 000 лір (близько 500$ станом на березень).

Квартири 4+1 площею в 170 кв. м встигли взяти за ціною в 10 000 лір. Зараз за цю ціну неможливо взяти квартиру 2+1 десь так далеко, у таких кучугурах, що і на мапі важко знайти.

Ціни почали стрімко зростати після закінчення першої хвилі - орієнтовно до червня 2022 року.

Після цього наступила певна стабілізація - якщо створити графік, то крива цін зайняла горизонтальне розташуванні навіть з невеликими просадками.

Це є справедливим і для ціни на оренду, і для ціни на квартири.

"Золотий час" минув для учасників форуму назавжди, тому що горе-фахівці зі Львова та з Тернополя ліпили та ліпили тут на форумі байки про інфляцію, із-за якої нібито не можна купити за 15 євро пляшку ірландського віскі, за 0,75 євро літр молока, баранячу ногу за 6,5 євро, пачку вершкового масла за 2 євро та коровай з печі за 1 євро.

В першій хвилі прибули не тільки українці, але і росіянці - і що мене здивувало в його оцінці - вони почали чухати мАсковську потилицю, починаючи з грудня 2021 року...

Ось так от!

[Ремарка: зростання цін почалося ще з оголошеної в червні 2020 року Програми пільгового кредитування громадян Туреччини для купівлі житла. Тоді вже зранку під офісам Забудовників та рієлторів стояли черги - і займали черги майже з ночі. Я свого часу про це докладно писав і саме з того часу на УКРАЇНСЬКОМУ форумі активно почали заливати свій бруд один ізраїльтянин і один росіянин. Гіперактивність саме цієї "солодкої парочки" буда неймовірна.]



- друга хвиля почалася із ерою "чмобіків". Здається, Туреччина не наводить даних, скільки "НЕчмобіків" прибуло в Туреччину, але наприклад в Грузію їх прибуло здається більше 900 000...



В другій хвилі прибув цікавий контингент расіянців: в основному молоді чоловіки у віці 25-35 років.

Тут можна трохи радіти, бо саме іх - НЕчмобіків - зараз немає в окопах фронту проти України. Хоч якась втіха...

Тікали з расєї дуже швидко: без речей, і без авто. З рюкзачком.

В рюкзачку не було грошей на купівлю квартири, але були гроші на оренду квартир.

Друга хвиля викликала шалений попит на оренду.

Акула нерухомості сказала, що якщо здача в оренду квартир в Анталії раніше була - за його думкою - НЕ цікавим бізнесом (і я весь час писав, що за 250 доларів можна взяти в оренду на рік шикарну трьошку - то чого ж і не взяти, здаючи в Києві бабусину однушку вдвічі дорожче), то тепер такий вид бізнеса став карколомно цікавим.

Наведено ним такі дані (по пам’яті і я не орієнтуюся в рублях): "інвестиція в 70 000 євро почала приносити до 160 000 рублів на місяць").

Не знаю, чи правдиві його слова, але точно говорив з однією іноземкою, яка орендує квартиру в ЖК Преміум-класу (2+1), що платять 60 000 лір на місяць (3 200$). Може і прибрехала, бо до цих пір я чув максимальну цифру в 40 000 лір, але пізніше сказали, що за 40 000 лір вже немає).



Так ось, помітно і мені було, що в другій хвилі прибульців прибули прибульці з малою кількістю грошей.



Але вони вже оговталися, прийшли до тями, подали документи на ВНП за орендою квартир та ВІДКРИЛИ РАХУНКИ в турецьких банках.

Назважаючі на санкції, SWIFT-перекази з рАсєї почали працювати і мені навели реальні факти, коли з російьскої дочки Райфайзенбанку переказували дуже дуже великі суми валюти. З багатьма нулями.



- третю хвилю вже очікують, бо дивись на підсумки хвилі 2.

- Вже багато людей зрозуміли, що - як платити карколомні гроші за оренду - то краще ІНВЕСТУВАТИ та мати своє. Власне. Тепле. Безпроблемне. З електрикою. З водою.

- Вже підтягнулися батьки НЕчмобіків... З грошима...



За повідомленнями "чорних рієлторів" з наших українців - вони сидять вже двійку тижнів без роботи, немає що здавати в оренду. Зовсім немає. Плачуть... Немає квартир... Але встигли заробити не мало - я в кишеню на заглядаю - але судячі з витрат - дуже задоволені другою хвилею...



Ну і цікаво інколи читати дописи фахівців, які роками дезінформували учасників форуму.

Ще цікавіше зрозуміти, чому досвідчені бізнесові та успішні учасники форуму слухали безхатніх безсімейних безробітних... Не у всіх країнах вона є незрозумілою.Я не спілкуюся майже ніяк з росіянцями, і майже ніде не перетинаюся, але в цьому випадку було інтересними його бачення ситуації на ринку нерухомості - спеціалізується на росіянах.Гадаю варто знати, що думають на тему гілки справжні вороги. Вони останні 4 місяці вирвалися в ТОП-1 інвесторів, а раніше ділили тільки місця 3-4 з громадянами Німеччини.1. Свого часу я радив нашим українцям озирнутися по боках та оцінити гори нахом"яченного мотлоха: "Шевченкові хати" батьків в селах, дачі для вирощувння трьох помідорів, чьотирьох огірків, збирання п"яти бідончиків колорадських жуків; так само гаражів, в яких зберігаються для майбутніх поколінь Запорожці, Волга ГАЗ-24 та Волга ГАЗ-31 (міря всього життя), та створити запасний аеродром.Ось цей росіянин - у минулому "масквічЪ" - як виявилося - так само радив своїм колегам/друзям/клієнтам продати 3-и кімнатні квартири десь в "Чєрьомушках" та вкладатися в нерухомість в Анталії.НАШІ люди мене НЕ слухали, а ті люди як виявилося - слухали.Наші люди слухали дезінформаторів форуму.2. За його оцінкою ціни на нерухомість в Анталії тримались довгий час у попередній період - з 2017 по 2021 роки на середньому рівні в 700 євро за квадрат. Це за нове, готове, "під ключ".Я на форумі постійно писав ціну в 900...1000 доларів квадрат. При цьомуза досвідом своїм, досвідом моїх приятелів і інформації з моїх численних щоденних спілкувань з багатьма людьми.3. За його оцінкою, в останній рік цін на нерухомість виросли у валюті НЕ на 100%, а на 120-130%.Це прикольна цифра для горе-фахівців-інвесторів з цього форуму.4. За думкою російської акули нерухомості в 2022 році відбуваються або відбудуться 3 (три) хвилі зростання цін на нерухомість в Туреччині:- перша хвиля - і всі з цим погоджуються - виникла у березні 2022 року - коли масово в Туреччину і конкретно в Анталію прибула карколомна кількість українців. Я все це помічав: черги у перекладачів документів (підняли ціни за переклад українського паспорта спочатку в 2.5 рази, а потім в 5 разів), послуги нотаріусів (в 2 рази), карколомні черги в Консульство України не тільки в Анталії, а й в Стамбулі та в Посольстві в Анкарі.Вперше за попередні роки зросли черги просто до перекладачів. Вони почали перебирати харчами: "Це буду робити, а на це не маю часу..."Першій хвилі реально повезло: в березні квартири 2+1 в ЖК Преміум-класу (!!! не жартую) встигли взяти за "старою" ціною в смішні 6 000 лір (близько 500$ станом на березень).Квартири 4+1 площею в 170 кв. м встигли взяти за ціною в 10 000 лір. Зараз за цю ціну неможливо взяти квартиру 2+1 десь так далеко, у таких кучугурах, що і на мапі важко знайти.Ціни почали стрімко зростати після закінчення першої хвилі - орієнтовно до червня 2022 року.Після цього наступила певна стабілізація - якщо створити графік, то крива цін зайняла горизонтальне розташуванні навіть з невеликими просадками.Це є справедливим і для ціни на оренду, і для ціни на квартири."Золотий час" минув для учасників форуму назавжди, тому що горе-фахівці зі Львова та з Тернополя ліпили та ліпили тут на форумі байки про інфляцію, із-за якої нібито не можна купити за 15 євро пляшку ірландського віскі, за 0,75 євро літр молока, баранячу ногу за 6,5 євро, пачку вершкового масла за 2 євро та коровай з печі за 1 євро.В першій хвилі прибули не тільки українці, але і росіянці - і що мене здивувало в його оцінці - вони почали чухати мАсковську потилицю, починаючи з грудня 2021 року...Ось так от![Ремарка: зростання цін почалося ще з оголошеної в червні 2020 року Програми пільгового кредитування громадян Туреччини для купівлі житла. Тоді вже зранку під офісам Забудовників та рієлторів стояли черги - і займали черги майже з ночі. Я свого часу про це докладно писав і саме з того часу на УКРАЇНСЬКОМУ форумі активно почали заливати свій бруд один ізраїльтянин і один росіянин. Гіперактивність саме цієї "солодкої парочки" буда неймовірна.]- друга хвиля почалася із ерою "чмобіків". Здається, Туреччина не наводить даних, скільки "НЕчмобіків" прибуло в Туреччину, але наприклад в Грузію їх прибуло здається більше 900 000...В другій хвилі прибув цікавий контингент расіянців: в основному молоді чоловіки у віці 25-35 років.Тут можна трохи радіти, бо саме іх - НЕчмобіків - зараз немає в окопах фронту проти України. Хоч якась втіха...Тікали з расєї дуже швидко: без речей, і без авто. З рюкзачком.В рюкзачку не було грошей на купівлю квартири, але були гроші на оренду квартир.Акула нерухомості сказала, що якщо здача в оренду квартир в Анталії раніше була - за його думкою - НЕ цікавим бізнесом (і я весь час писав, що за 250 доларів можна взяти в оренду на рік шикарну трьошку - то чого ж і не взяти, здаючи в Києві бабусину однушку вдвічі дорожче), то тепер такий вид бізнеса став карколомно цікавим.Наведено ним такі дані (по пам’яті і я не орієнтуюся в рублях): "інвестиція в 70 000 євро почала приносити до 160 000 рублів на місяць").Не знаю, чи правдиві його слова, але точно говорив з однією іноземкою, яка орендує квартиру в ЖК Преміум-класу (2+1), що платять 60 000 лір на місяць (3 200$). Може і прибрехала, бо до цих пір я чув максимальну цифру в 40 000 лір, але пізніше сказали, що за 40 000 лір вже немає).Так ось, помітно і мені було, що в другій хвилі прибульців прибули прибульці з малою кількістю грошей.Але вони вже оговталися, прийшли до тями, подали документи на ВНП за орендою квартир та ВІДКРИЛИ РАХУНКИ в турецьких банках.Назважаючі на санкції, SWIFT-перекази з рАсєї почали працювати і мені навели реальні факти, коли з російьскої дочки Райфайзенбанку переказували дуже дуже великі суми валюти. З багатьма нулями.- третю хвилю вже очікують, бо дивись на підсумки хвилі 2.- Вже багато людей зрозуміли, що - як платити карколомні гроші за оренду - то краще ІНВЕСТУВАТИ та мати своє. Власне. Тепле. Безпроблемне. З електрикою. З водою.- Вже підтягнулися батьки НЕчмобіків... З грошима...За повідомленнями "чорних рієлторів" з наших українців - вони сидять вже двійку тижнів без роботи, немає що здавати в оренду. Зовсім немає. Плачуть... Немає квартир... Але встигли заробити не мало - я в кишеню на заглядаю - але судячі з витрат - дуже задоволені другою хвилею...Ну і цікаво інколи читати дописи фахівців, які роками дезінформували учасників форуму.Ще цікавіше зрозуміти, чому досвідчені бізнесові та успішні учасники форуму слухали безхатніх безсімейних безробітних... akurt

Повідомлень: 7086 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2795 раз. Подякували: 948 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 627628629630 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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