Додано: П'ят 18 лис, 2022 08:22

BIGor написав: Так, зараз скоріше вниз чим вгору. Незрозуміла ситуация... Так, зараз скоріше вниз чим вгору. Незрозуміла ситуация...

Тези спілкування з акулою нерухомості в Анталії.

наводив конкретні реальні цифри

Ремарка:

Друга хвиля викликала шалений попит на оренду.

Не у всіх країнах вона є незрозумілою.Я не спілкуюся майже ніяк з росіянцями, і майже ніде не перетинаюся, але в цьому випадку було інтересними його бачення ситуації на ринку нерухомості - спеціалізується на росіянах.Гадаю варто знати, що думають на тему гілки справжні вороги. Вони останні 4 місяці вирвалися в ТОП-1 інвесторів, а раніше ділили тільки місця 3-4 з громадянами Німеччини.1. Свого часу я радив нашим українцям озирнутися по боках та оцінити гори нахом"яченного мотлоха: "Шевченкові хати" батьків в селах, дачі для вирощувння трьох помідорів, чьотирьох огірків, збирання п"яти бідончиків колорадських жуків; так само гаражів, в яких зберігаються для майбутніх поколінь Запорожці, Волга ГАЗ-24 та Волга ГАЗ-31 (міря всього життя), та створити запасний аеродром.Ось цей росіянин - у минулому "масквічЪ" - як виявилося - так само радив своїм колегам/друзям/клієнтам продати 3-и кімнатні квартири десь в "Чєрьомушках" та вкладатися в нерухомість в Анталії.НАШІ люди мене НЕ слухали, а ті люди як виявилося - слухали.Наші люди слухали дезінформаторів форуму.2. За його оцінкою ціни на нерухомість в Анталії тримались довгий час у попередній період - з 2017 по 2021 роки на середньому рівні в 700 євро за квадрат. Це за нове, готове, "під ключ".Я на форумі постійно писав ціну в 900...1000 доларів квадрат. При цьомуза досвідом своїм, досвідом моїх приятелів і інформації з моїх численних щоденних спілкувань з багатьма людьми.3. За його оцінкою, в останній рік цін на нерухомість виросли у валюті НЕ на 100%, а на 120-130%.Це прикольна цифра для горе-фахівців-інвесторів з цього форуму.4. За думкою російської акули нерухомості в 2022 році відбуваються або відбудуться 3 (три) хвилі зростання цін на нерухомість в Туреччині:- перша хвиля - і всі з цим погоджуються - виникла у березні 2022 року - коли масово в Туреччину і конкретно в Анталію прибула карколомна кількість українців. Я все це помічав: черги у перекладачів документів (підняли ціни за переклад українського паспорта спочатку в 2.5 рази, а потім в 5 разів), послуги нотаріусів (в 2 рази), карколомні черги в Консульство України не тільки в Анталії, а й в Стамбулі та в Посольстві в Анкарі.Вперше за попередні роки зросли черги просто до перекладачів. Вони почали перебирати харчами: "Це буду робити, а на це не маю часу..."Першій хвилі реально повезло: в березні квартири 2+1 в ЖК Преміум-класу (!!! не жартую) встигли взяти за "старою" ціною в смішні 6 000 лір (близько 500$ станом на березень).Квартири 4+1 площею в 170 кв. м встигли взяти за ціною в 10 000 лір. Зараз за цю ціну неможливо взяти квартиру 2+1 десь так далеко, у таких кучугурах, що і на мапі важко знайти.Ціни почали стрімко зростати після закінчення першої хвилі - орієнтовно до червня 2022 року.Після цього наступила певна стабілізація - якщо створити графік, то крива цін зайняла горизонтальне розташуванні навіть з невеликими просадками.Це є справедливим і для ціни на оренду, і для ціни на квартири."Золотий час" минув для учасників форуму назавжди, тому що горе-фахівці зі Львова та з Тернополя ліпили та ліпили тут на форумі байки про інфляцію, із-за якої нібито не можна купити за 15 євро пляшку ірландського віскі, за 0,75 євро літр молока, баранячу ногу за 6,5 євро, пачку вершкового масла за 2 євро та коровай з печі за 1 євро.В першій хвилі прибули не тільки українці, але і росіянці - і що мене здивувало в його оцінці - вони почали чухати мАсковську потилицю, починаючи з грудня 2021 року...Ось так от!зростання цін почалося ще з оголошеної в червні 2020 року Програми пільгового кредитування громадян Туреччини для купівлі житла. Тоді вже зранку під офісам Забудовників та рієлторів стояли черги - і займали черги майже з ночі. Я свого часу про це докладно писав і саме з того часу на УКРАЇНСЬКОМУ форумі активно почали заливати свій бруд один ізраїльтянин і один росіянин. Гіперактивність саме цієї "солодкої парочки" була неймовірна.]- друга хвиля почалася із ерою "чмобіків". Здається, Туреччина не наводить даних, скільки "НЕчмобіків" прибуло в Туреччину, але наприклад в Грузію їх прибуло здається більше 900 000...В другій хвилі прибув цікавий контингент расіянців: в основному молоді чоловіки у віці 25-35 років.Тут можна трохи радіти, бо саме іх - НЕчмобіків - зараз немає в окопах фронту проти України. Хоч якась втіха...Тікали з расєї дуже швидко: без речей, і без авто. З рюкзачком.В рюкзачку не було грошей на купівлю квартири, але були гроші на оренду квартир.Акула нерухомості сказала, що якщо здача в оренду квартир в Анталії раніше була - за його думкою - НЕ цікавим бізнесом (і я весь час писав, що за 250 доларів можна взяти в оренду на рік шикарну трьошку - то чого ж і не взяти, здаючи в Києві бабусину однушку вдвічі дорожче), то тепер такий вид бізнеса став карколомно цікавим.Наведено ним такі дані (по пам’яті і я не орієнтуюся в рублях): "інвестиція в 70 000 євро почала приносити до 160 000 рублів на місяць").Не знаю, чи правдиві його слова, але точно говорив з однією іноземкою, яка орендує квартиру в ЖК Преміум-класу (2+1), що платять 60 000 лір на місяць (3 200$). Може і прибрехала, бо до цих пір я чув максимальну цифру в 40 000 лір, але пізніше сказали, що за 40 000 лір вже немає).Так ось, помітно і мені було, що в другій хвилі прибульців прибули прибульці з малою кількістю грошей.Але вони вже оговталися, прийшли до тями, подали документи на ВНП за орендою квартир та ВІДКРИЛИ РАХУНКИ в турецьких банках.Назважаючі на санкції, SWIFT-перекази з рАсєї почали працювати і мені навели реальні факти, коли з російської дочки Райфайзенбанку переказували дуже дуже великі суми валюти. З багатьма нулями.- третю хвилю вже очікують, бо дивись на підсумки хвилі 2.- Вже багато людей зрозуміли, що - як платити карколомні гроші за оренду - то краще ІНВЕСТУВАТИ та мати своє. Власне. Тепле. Безпроблемне. З електрикою. З водою.- Вже підтягнулися батьки НЕчмобіків... З грошима...За повідомленнями "чорних рієлторів" з наших українців - вони сидять вже двійку тижнів без роботи, немає що здавати в оренду. Зовсім немає. Плачуть... Немає квартир...Ну і цікаво інколи читати дописи фахівців, які роками дезінформували учасників форуму.