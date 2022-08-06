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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 628629630631 Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:53 airmax78 написав: Але ОК. Давайте пофантазуємо що відбудеться з анатолійським ринком коли війна закінчиться. Але ОК. Давайте пофантазуємо що відбудеться з анатолійським ринком коли війна закінчиться.

А ось ця ідея мені дуже подобається. Дійсно цікаво пофантазувати на цю тему.

Спробую. Навіть вдячний за таку ідею.



Ринок нерухомості - парубок рухомий та непердбачуваний.

В Україні він зележить:

[Текст написано, але видалено: не хочу вставляти свої "5 копійк" в питання, де форумчани обізнані краще за мене. На жаль текст не зберігся]



Що можна на підставі ОБ"ЄКТИВНИХ факторів спрогнозувати по ринку нерухомості Туреччини на найближчі - як радив Воланд - 1000 років:

- Країна, яку так ненавидять багато форумчан - Туреччина - динамічно розвивається. На днях було відкрито один з найбільших в світі віадуків у високих Таврських горах - здається найвищі в світі опори для віадука, який скорочує шлях від Аланії до міста Конья і далі на центр країни - до 2 годин 15 хвилин.

- Президент, якого тут деякі знавці історії неодноразово називали "султаном" (останній існував рівно 100 років тому), виступаючи перед студентами одного з університетів тиждень тому, заявив: "Ми забезпечені газом та вугіллям на 100%". В 2023 році планують запустити першу в Туреччині АЕС. Здається, вона забезпечить 10% потреби в електричній енергії, яка станом на сьогодні чисто імпортний товар і продається споживачу за більш-менш стабільною ціною в 0,10 євроцентів за 1 кВтгод.

- впевненість у теплі та електриці призводить до демограічного позитиву: щорічно населення країни (близько 85 000 000 мешканців) збільшується приблизно на 1 500 000 жителів.

На півтора мільона мешканців приріст населення щорічно!



Цим новим мешканцям звісно треба десь жити.

Не новим теж треба десь жити. Треба оновлювати житло: та прогарама заміни хрущиків, яку намагалися реалізувати в Україні - напрочуд чудово працює в Туреччині: Забудовник викуповує будинки у віці 20-30 років в центрі та на їх місті будує нові за новими технологіями та нормами. Я такі бачу десятки по Анталії.



Молодь навчаєтсья не в он-лайн режимі (пародія на навчання) а так, як це було завжди: очно і дивлячись у вічі професору.

Я щоденно катаюсь на ровері на території Akdeniz university - 74 000 студентів - сотні спеціальнстей - так стільки людей і на пляжі в сезон не побчиш.



І всі вони хочуть якщо не хрю-хрю, то блям-блям чи кукен-квакен.



Тут вже і для студентів виникла проблема оренди житла і купівля житла для заможних студентів.

Цю проблему вирішують:

- в минулом році для студентів ввели в експулатацію нові гуртожитки ще на 2000 місць;

- через дорогу від одного з найбільших університетів світу не так давно було здано новенький величезний ЖК від Забудовника більш ніж авторитетного, на стадії завершення ще один новий проєкт: http://www.terramanzara.com/

Але це НЕ ЗНІМАЄ проблему. Це - для багатих студенів.



Для багатих також споглядаю за цікавою річчю - в одному за найпрестижніших на сьогоні ЖК в корпусі "А" є близько 60 квартир 1+1 - Забудовник їх НЕ продавав та на здавав в оренду вже цілий рік.

Вичікував дуже мудро: зараз там йде перевірка стану кваратир, доводка та виправлення помічених недоліків. Прибуток перевершить втрати від того, що все стояло незаселене.



- На право викупити за державними розцінками одну з квартир 2+1 або 3+1 - проєкт на 2 роки - буде побудовано у вісій країні 250 000 квартир та залучено 40 000 працівників - записалося більше 5 000 000 бажаючих, і майже половинf з них - молодь у віці від 18 до 25 років.

Тобто конкурс 20 бажаючих на 1 квартиру.

Чинник для прогнозу чи не чинник?



- у зв"язку із карколомню ціною на оренду виникла проблема розселення не тільки студентів, але й державних службовців. Я вчора був на нараді в мерії міста.

Тези:

Теза 1: "Ціни на оренду в Анталії, куди росіяни стікалися після початку війни, лише за 5 місяців зросли на 100 відсотків. У той час як держслужбовці починають проситися про призначення в міста, де можна знайти більш доступну оренду, кваліфіковані працівники туризму, які не можуть подолати житлову проблему, залишають місто". Відкладений попит чи ні?



Теза 2: "Згідно з даними BETAM, в той час як орендна плата по всій країні зросла на 166,4 відсотка за останній рік, найбільше зростання було зафіксовано в Анталії - 193,3 відсотка". Відкладений попит чи ні?



Теза 3: "Чиновник Сен, президент однієї філії в Анталії сказав, що державні службовці почали просити про призначення в провінції, де вони могли знайти більш доступну орендну плату, ніж в Анталії; він сказав, що державні службовці, які хотіли приїхати в Анталію, відмовилися приїхати в місто через витрати на оренду, які обтяжували їхні бюджети." Відкладений попит чи ні?



Теза 4. Туристичні працівники в Анталії працюють в середньому за 6-9 тисяч TL. Багато працівників сфери туризму були змушені залишити Анталію, тому що вони не могли вирішити проблему життя та житла. Ця цифра вища, особливо в місцях, де туризм інтенсивніший, таких як Аланія, Манавгат і Кемер. Відкладений попит чи ні?



Теза 5. Пан Чаглар заявив, що ті, хто одружуються із числа студентів, перебувають у дуже складній ситуації, і сказав: «Ми одружуємо своїх дітей, але дуже важко знайти орендований будинок, який відповідає бюджету. Ціни занадто високі». Відкладений попит чи ні?



Теза 6. Плата за проїзд у громадському транспорті чи ціни на пальне для тих, хто їздить на роботу на власному транспорті, негативно впливають на бюджет держслужбовця. Ті, кого не призначили, почали переїжджати в райони, де вони можуть знайти трохи доступніші ціни на прожиття в місті. Відкладений попит чи ні?



Ну ось так. Нашвидкоруч - експромт... А ось ця ідея мені дуже подобається. Дійсно цікаво пофантазувати на цю тему.Спробую. Навіть вдячний за таку ідею.Ринок нерухомості - парубок рухомий та непердбачуваний.В Україні він зележить:[Текст написано, але видалено: не хочу вставляти свої "5 копійк" в питання, де форумчани обізнані краще за мене. На жаль текст не зберігся]Що можна на підставі ОБ"ЄКТИВНИХ факторів спрогнозувати по ринку нерухомості Туреччини на найближчі - як радив Воланд - 1000 років:- Країна, яку так ненавидять багато форумчан - Туреччина - динамічно розвивається. На днях було відкрито один з найбільших в світі віадуків у високих Таврських горах - здається найвищі в світі опори для віадука, який скорочує шлях від Аланії до міста Конья і далі на центр країни - до 2 годин 15 хвилин.- Президент, якого тут деякі знавці історії неодноразово називали "султаном" (останній існував рівно 100 років тому), виступаючи перед студентами одного з університетів тиждень тому, заявив: "Ми забезпечені газом та вугіллям на 100%". В 2023 році планують запустити першу в Туреччині АЕС. Здається, вона забезпечить 10% потреби в електричній енергії, яка станом на сьогодні чисто імпортний товар і продається споживачу за більш-менш стабільною ціною в 0,10 євроцентів за 1 кВтгод.- впевненість у теплі та електриці призводить до демограічного позитиву: щорічно населення країни (близько 85 000 000 мешканців) збільшується приблизно на 1 500 000 жителів.На півтора мільона мешканців приріст населення щорічно!Цим новим мешканцям звісно треба десь жити.Не новим теж треба десь жити. Треба оновлювати житло: та прогарама заміни хрущиків, яку намагалися реалізувати в Україні - напрочуд чудово працює в Туреччині: Забудовник викуповує будинки у віці 20-30 років в центрі та на їх місті будує нові за новими технологіями та нормами. Я такі бачу десятки по Анталії.Молодь навчаєтсья не в он-лайн режимі (пародія на навчання) а так, як це було завжди: очно і дивлячись у вічі професору.Я щоденно катаюсь на ровері на території Akdeniz university - 74 000 студентів - сотні спеціальнстей - так стільки людей і на пляжі в сезон не побчиш.І всі вони хочуть якщо не хрю-хрю, то блям-блям чи кукен-квакен.Тут вже і для студентів виникла проблема оренди житла і купівля житла для заможних студентів.Цю проблему вирішують:- в минулом році для студентів ввели в експулатацію нові гуртожитки ще на 2000 місць;- через дорогу від одного з найбільших університетів світу не так давно було здано новенький величезний ЖК від Забудовника більш ніж авторитетного, на стадії завершення ще один новий проєкт:Але це НЕ ЗНІМАЄ проблему. Це - для багатих студенів.Для багатих також споглядаю за цікавою річчю - в одному за найпрестижніших на сьогоні ЖК в корпусі "А" є близько 60 квартир 1+1 - Забудовник їх НЕ продавав та на здавав в оренду вже цілий рік.Вичікував дуже мудро: зараз там йде перевірка стану кваратир, доводка та виправлення помічених недоліків. Прибуток перевершить втрати від того, що все стояло незаселене.- На право викупити за державними розцінками одну з квартир 2+1 або 3+1 - проєкт на 2 роки - буде побудовано у вісій країні 250 000 квартир та залучено 40 000 працівників - записалося більше 5 000 000 бажаючих, і майже половинf з них - молодь у віці від 18 до 25 років.Чинник для прогнозу чи не чинник?- у зв"язку із карколомню ціною на оренду виникла проблема розселення не тільки студентів, але й державних службовців. Я вчора був на нараді в мерії міста."Ціни на оренду в Анталії, куди росіяни стікалися після початку війни, лише за 5 місяців зросли на 100 відсотків. У той час як держслужбовці починають проситися про призначення в міста, де можна знайти більш доступну оренду, кваліфіковані працівники туризму, які не можуть подолати житлову проблему, залишають місто".Теза 2: "Згідно з даними BETAM, в той час як орендна плата по всій країні зросла на 166,4 відсотка за останній рік, найбільше зростання було зафіксовано в Анталії - 193,3 відсотка". Відкладений попит чи ні?Теза 3: "Чиновник Сен, президент однієї філії в Анталії сказав, що державні службовці почали просити про призначення в провінції, де вони могли знайти більш доступну орендну плату, ніж в Анталії; він сказав, що державні службовці, які хотіли приїхати в Анталію, відмовилися приїхати в місто через витрати на оренду, які обтяжували їхні бюджети." Відкладений попит чи ні?Теза 4. Туристичні працівники в Анталії працюють в середньому за 6-9 тисяч TL. Багато працівників сфери туризму були змушені залишити Анталію, тому що вони не могли вирішити проблему життя та житла. Ця цифра вища, особливо в місцях, де туризм інтенсивніший, таких як Аланія, Манавгат і Кемер. Відкладений попит чи ні?Теза 5. Пан Чаглар заявив, що ті, хто одружуються із числа студентів, перебувають у дуже складній ситуації, і сказав: «Ми одружуємо своїх дітей, але дуже важко знайти орендований будинок, який відповідає бюджету. Ціни занадто високі». Відкладений попит чи ні?Теза 6. Плата за проїзд у громадському транспорті чи ціни на пальне для тих, хто їздить на роботу на власному транспорті, негативно впливають на бюджет держслужбовця. Ті, кого не призначили, почали переїжджати в райони, де вони можуть знайти трохи доступніші ціни на прожиття в місті. Відкладений попит чи ні?Ну ось так. Нашвидкоруч - експромт... akurt

Повідомлень: 7089 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2795 раз. Подякували: 948 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 628629630631 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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