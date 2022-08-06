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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 628629630631
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:53

  airmax78 написав:Але ОК. Давайте пофантазуємо що відбудеться з анатолійським ринком коли війна закінчиться.

А ось ця ідея мені дуже подобається. Дійсно цікаво пофантазувати на цю тему.
Спробую. Навіть вдячний за таку ідею.

Ринок нерухомості - парубок рухомий та непердбачуваний.
В Україні він зележить:
[Текст написано, але видалено: не хочу вставляти свої "5 копійк" в питання, де форумчани обізнані краще за мене. На жаль текст не зберігся]

Що можна на підставі ОБ"ЄКТИВНИХ факторів спрогнозувати по ринку нерухомості Туреччини на найближчі - як радив Воланд - 1000 років:
- Країна, яку так ненавидять багато форумчан - Туреччина - динамічно розвивається. На днях було відкрито один з найбільших в світі віадуків у високих Таврських горах - здається найвищі в світі опори для віадука, який скорочує шлях від Аланії до міста Конья і далі на центр країни - до 2 годин 15 хвилин.
- Президент, якого тут деякі знавці історії неодноразово називали "султаном" (останній існував рівно 100 років тому), виступаючи перед студентами одного з університетів тиждень тому, заявив: "Ми забезпечені газом та вугіллям на 100%". В 2023 році планують запустити першу в Туреччині АЕС. Здається, вона забезпечить 10% потреби в електричній енергії, яка станом на сьогодні чисто імпортний товар і продається споживачу за більш-менш стабільною ціною в 0,10 євроцентів за 1 кВтгод.
- впевненість у теплі та електриці призводить до демограічного позитиву: щорічно населення країни (близько 85 000 000 мешканців) збільшується приблизно на 1 500 000 жителів.
На півтора мільона мешканців приріст населення щорічно!

Цим новим мешканцям звісно треба десь жити.
Не новим теж треба десь жити. Треба оновлювати житло: та прогарама заміни хрущиків, яку намагалися реалізувати в Україні - напрочуд чудово працює в Туреччині: Забудовник викуповує будинки у віці 20-30 років в центрі та на їх місті будує нові за новими технологіями та нормами. Я такі бачу десятки по Анталії.

Молодь навчаєтсья не в он-лайн режимі (пародія на навчання) а так, як це було завжди: очно і дивлячись у вічі професору.
Я щоденно катаюсь на ровері на території Akdeniz university - 74 000 студентів - сотні спеціальнстей - так стільки людей і на пляжі в сезон не побчиш.

І всі вони хочуть якщо не хрю-хрю, то блям-блям чи кукен-квакен.

Тут вже і для студентів виникла проблема оренди житла і купівля житла для заможних студентів.
Цю проблему вирішують:
- в минулом році для студентів ввели в експулатацію нові гуртожитки ще на 2000 місць;
- через дорогу від одного з найбільших університетів світу не так давно було здано новенький величезний ЖК від Забудовника більш ніж авторитетного, на стадії завершення ще один новий проєкт: http://www.terramanzara.com/
Але це НЕ ЗНІМАЄ проблему. Це - для багатих студенів.

Для багатих також споглядаю за цікавою річчю - в одному за найпрестижніших на сьогоні ЖК в корпусі "А" є близько 60 квартир 1+1 - Забудовник їх НЕ продавав та на здавав в оренду вже цілий рік.
Вичікував дуже мудро: зараз там йде перевірка стану кваратир, доводка та виправлення помічених недоліків. Прибуток перевершить втрати від того, що все стояло незаселене.

- На право викупити за державними розцінками одну з квартир 2+1 або 3+1 - проєкт на 2 роки - буде побудовано у вісій країні 250 000 квартир та залучено 40 000 працівників - записалося більше 5 000 000 бажаючих, і майже половинf з них - молодь у віці від 18 до 25 років.
Тобто конкурс 20 бажаючих на 1 квартиру.
Чинник для прогнозу чи не чинник?

- у зв"язку із карколомню ціною на оренду виникла проблема розселення не тільки студентів, але й державних службовців. Я вчора був на нараді в мерії міста.
Тези:
Теза 1: "Ціни на оренду в Анталії, куди росіяни стікалися після початку війни, лише за 5 місяців зросли на 100 відсотків. У той час як держслужбовці починають проситися про призначення в міста, де можна знайти більш доступну оренду, кваліфіковані працівники туризму, які не можуть подолати житлову проблему, залишають місто". Відкладений попит чи ні?

Теза 2: "Згідно з даними BETAM, в той час як орендна плата по всій країні зросла на 166,4 відсотка за останній рік, найбільше зростання було зафіксовано в Анталії - 193,3 відсотка". Відкладений попит чи ні?

Теза 3: "Чиновник Сен, президент однієї філії в Анталії сказав, що державні службовці почали просити про призначення в провінції, де вони могли знайти більш доступну орендну плату, ніж в Анталії; він сказав, що державні службовці, які хотіли приїхати в Анталію, відмовилися приїхати в місто через витрати на оренду, які обтяжували їхні бюджети." Відкладений попит чи ні?

Теза 4. Туристичні працівники в Анталії працюють в середньому за 6-9 тисяч TL. Багато працівників сфери туризму були змушені залишити Анталію, тому що вони не могли вирішити проблему життя та житла. Ця цифра вища, особливо в місцях, де туризм інтенсивніший, таких як Аланія, Манавгат і Кемер. Відкладений попит чи ні?

Теза 5. Пан Чаглар заявив, що ті, хто одружуються із числа студентів, перебувають у дуже складній ситуації, і сказав: «Ми одружуємо своїх дітей, але дуже важко знайти орендований будинок, який відповідає бюджету. Ціни занадто високі». Відкладений попит чи ні?

Теза 6. Плата за проїзд у громадському транспорті чи ціни на пальне для тих, хто їздить на роботу на власному транспорті, негативно впливають на бюджет держслужбовця. Ті, кого не призначили, почали переїжджати в райони, де вони можуть знайти трохи доступніші ціни на прожиття в місті. Відкладений попит чи ні?

Ну а крім цього - зростаючий попит від іноземців - ви ж бачите вище статистику: вже і Нідерланди тут якоря кидають, і ізраїльтяни... Мабуть, чимось думають...

Ну ось так. Нашвидкоруч - експромт...
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 15:19

akurt
Расскажите, как Турция обеспечена газом на 100% ? Как и Польша, на этот год?)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 16:30

Туреччина імпортує 99,6 відсотка свого щорічного споживання природного газу, що становить приблизно 60 мільярдів кубічних метрів.

Згідно з даними Управління регулювання енергетичного ринку (EMRA) станом на березень 2022 року, 45% загального обсягу споживання природного газу Туреччиною було задоволено з росії.
Під час виступу в Парламенті місяць тому президент заявив, що частка газу, який отримує Туреччина, з росії, складає 50%.
Ще 50% постачають:
- Азербайджан;
- Іран.

Гадаю показовою є статистика споживання за "нейтральний" квітень місяць року 2022 - вона показує обсяги отримання газу:
- Найбільше імпорту природного газу у квітні було здійснено з росії – 1 млрд 882 млн кубометрів, за цією країною слідують Іран – 837 млн ​​кубометрів та Азербайджан – 733 млн кубометрів.
- близько 3 млрд 453 млн кубометрів імпорту було реалізовано через трубопроводи та 613 млн кубометрів потужностей зрідженого природного газу.
Для порівняння дані за червень 2022:
Найбільше імпорту природного газу в червні було здійснено з Росії - 1 млрд 689,7 млн ​​кубометрів , за цією країною слідують Іран - 855 млн кубометрів і Азербайджан - 729,4 млн кубометрів.
(за даними Органу регулювання енергетичного ринку (EMRA))

Нагадю, що саме Туреччина (спроби потужних компаній із США виявилися марними) вперше в світі розвідала великі обсяги природного газу в Чорному морі - в своїй економічній зоні. Зараз активно будуються система прийому газу на березі Туреччини в районі Сакар"я: на будівництві зайнято 2000 робітників.
Цей обсяг газу дозволяє країні на більш вигідних умовах вести перемовини про ціни з постачальниками.

Нагадаю також, що через територію Туреччини пролягають потужні газопроводи в Європу:
- газогон "Блакитний потік" (бачив цифри в 16 млрд куб м);
- Магістральна лінія природного газу Східної Анатолії (Іран – Туреччина) - 1491 км;
- Газопровід Баку-Тбілісі-Ерзурум (BTE). Наразі природний газ, що постачається до транспортної системи BOTAŞ і системи TANAP через BTE, доставляється споживачам у Туреччині та споживачам у Європі через TANAP (коридор в обхід Росії).
- З'єднання природного газу між Туреччиною та Грецією (TYE).

З цих цифр видно, чому Туречична весь час намагається триматися нейтралітету між росією та Україною. Виграваючи роль "регіонального лідера" із своїми певними проблемами з Сирією (дії росії в Сирії призвели до того, що Туреччина змушена була прийняти 4,5 мільйона біженців і в Сирії щотижня гинуть декілька солдат, їх тут називають з повагою "мученики") та з Грецією (конфлікт з економічними зонами навколо островів, які в 1923 році відійшли за кабальним Договором до Греції. Греція блокує за допомогою свого американського лоббі поставки літаків F-16).

Проблеми на півночі та в Чорному морі ій зовсім не потрібні.
Скажіть, що це не мудра політика...
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:33

Ситуація в царині отримання Виду На Проживання (ВНП) в Туреччині для громадян України станом на 19 листопада 2022 року.

Як відомо, в Туреччині для іноземців існують - мабуть - найростіші умови отримання ВНП в світі, яке дозволяє:
- легально перебувати на территрії країни на протязі до 2-х років (продовження кожні 2 роки);
- скільки завгодно разів виіжджати та заїжджати на будь-який термін;
- ввозити без розмитнення на термін до 2-х років авто іноземної реєстрації;
- купувати авто в Туреччині;
- отримувати картку безкоштовного відвідування всіх музеїв та античних міст;
- відкривати рахунки в банках та здійснювати будь-які платежі та перекази.

Ціна на оформлення стабільна і складає приблизно 145$ за перший рік.
На відміну від інших країн іноземець сам в он-лайн режимі оформлює Заявку на отримання ВНП та сам (інколи не сам - в автоматичному режимі) вибирає дату "рандеву" (особистої подачі документів).

Станом на сьогодні:
- карколомні черги на отримання дати та часу рандеву - зараз призначають дати вже на лютий 2023 року. Тут цікавим є те, що якщо людина подала заявку, але не призначено ще дату рандеву - вона вже може легально перебувати в Туреччині наступні 180 днів.
- терміни розгляду заявок не змінилися та в середньому складають 30 діб (наприклад, позавчора та вчора узгодження отримали мої приятелі, яким я допомагав оформити пакет документів - рандеву було 31.10.2022 та 17.10.2022).
- збільшилися терміни, які проходять від дати узгодження заявок до вручення кур"єром картки ВНП: картки виготовляють виключно в Анкарі і від узгодження заявки до вручення часто проходить місяць або більше. Весь цей час очікування - зроблено доволі зручно - на сайті людина скачує і роздруковує "тимчасову картку" ВНП. Раніше - в часи відсутності карколомного ажіотажу - зазвичай людина оримувала картку ВНП через 48-72 години після узгодження заяви та її виготовлення.
- при спробі подати заявку на первинне отримання в "закритих" для іноземців мікрорайнах (в Анталії таких 6, в Аланії - 4) система блокує подальше оформлення заявки. Наприклад, зранку з Анталії в напрямку Києва за розробленим мною маршрутом (через Болгарію та Румунію) відбуло авто з двома бензиновими генераторами потужністю в 3 кВт - мене попросили оформити заявку (через тиждень сплитває 90-о денний період безвізового перебвування) "на залишену на хазяйстві" поважну пані 78 років - "система" не прийняла заявку, прийшлося мені її реєструвати за іншою адресою. Дочка та онуки повернуться з Києва - врегулюємо питання з адресою проживання та буде призначено рандеву для бабусі.

Випадків відмови в наданні ВНП в Туреччині українцям не зафіксовано.
Цікаво, що ВНП в Туреччині НЕ дозволяє українцю легально працювати, але дозволяє бути засновником підприємства, якщо буде працевлаштовано 5 громадян Туреччини.
Так в цьому напрямку наші люди так активно працюють, що я дивуюся...
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