Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:53

airmax78 написав: Але ОК. Давайте пофантазуємо що відбудеться з анатолійським ринком коли війна закінчиться. Але ОК. Давайте пофантазуємо що відбудеться з анатолійським ринком коли війна закінчиться.

Тобто конкурс 20 бажаючих на 1 квартиру.

Тези:

Теза 1:

Відкладений попит чи ні?

А ось ця ідея мені дуже подобається. Дійсно цікаво пофантазувати на цю тему.Спробую. Навіть вдячний за таку ідею.Ринок нерухомості - парубок рухомий та непердбачуваний.В Україні він зележить:[Текст написано, але видалено: не хочу вставляти свої "5 копійк" в питання, де форумчани обізнані краще за мене. На жаль текст не зберігся]Що можна на підставі ОБ"ЄКТИВНИХ факторів спрогнозувати по ринку нерухомості Туреччини на найближчі - як радив Воланд - 1000 років:- Країна, яку так ненавидять багато форумчан - Туреччина - динамічно розвивається. На днях було відкрито один з найбільших в світі віадуків у високих Таврських горах - здається найвищі в світі опори для віадука, який скорочує шлях від Аланії до міста Конья і далі на центр країни - до 2 годин 15 хвилин.- Президент, якого тут деякі знавці історії неодноразово називали "султаном" (останній існував рівно 100 років тому), виступаючи перед студентами одного з університетів тиждень тому, заявив: "Ми забезпечені газом та вугіллям на 100%". В 2023 році планують запустити першу в Туреччині АЕС. Здається, вона забезпечить 10% потреби в електричній енергії, яка станом на сьогодні чисто імпортний товар і продається споживачу за більш-менш стабільною ціною в 0,10 євроцентів за 1 кВтгод.- впевненість у теплі та електриці призводить до демограічного позитиву: щорічно населення країни (близько 85 000 000 мешканців) збільшується приблизно на 1 500 000 жителів.На півтора мільона мешканців приріст населення щорічно!Цим новим мешканцям звісно треба десь жити.Не новим теж треба десь жити. Треба оновлювати житло: та прогарама заміни хрущиків, яку намагалися реалізувати в Україні - напрочуд чудово працює в Туреччині: Забудовник викуповує будинки у віці 20-30 років в центрі та на їх місті будує нові за новими технологіями та нормами. Я такі бачу десятки по Анталії.Молодь навчаєтсья не в он-лайн режимі (пародія на навчання) а так, як це було завжди: очно і дивлячись у вічі професору.Я щоденно катаюсь на ровері на території Akdeniz university - 74 000 студентів - сотні спеціальнстей - так стільки людей і на пляжі в сезон не побчиш.І всі вони хочуть якщо не хрю-хрю, то блям-блям чи кукен-квакен.Тут вже і для студентів виникла проблема оренди житла і купівля житла для заможних студентів.Цю проблему вирішують:- в минулом році для студентів ввели в експулатацію нові гуртожитки ще на 2000 місць;- через дорогу від одного з найбільших університетів світу не так давно було здано новенький величезний ЖК від Забудовника більш ніж авторитетного, на стадії завершення ще один новий проєкт:Але це НЕ ЗНІМАЄ проблему. Це - для багатих студенів.Для багатих також споглядаю за цікавою річчю - в одному за найпрестижніших на сьогоні ЖК в корпусі "А" є близько 60 квартир 1+1 - Забудовник їх НЕ продавав та на здавав в оренду вже цілий рік.Вичікував дуже мудро: зараз там йде перевірка стану кваратир, доводка та виправлення помічених недоліків. Прибуток перевершить втрати від того, що все стояло незаселене.- На право викупити за державними розцінками одну з квартир 2+1 або 3+1 - проєкт на 2 роки - буде побудовано у вісій країні 250 000 квартир та залучено 40 000 працівників - записалося більше 5 000 000 бажаючих, і майже половинf з них - молодь у віці від 18 до 25 років.Чинник для прогнозу чи не чинник?- у зв"язку із карколомню ціною на оренду виникла проблема розселення не тільки студентів, але й державних службовців. Я вчора був на нараді в мерії міста."Ціни на оренду в Анталії, куди росіяни стікалися після початку війни, лише за 5 місяців зросли на 100 відсотків. У той час як держслужбовці починають проситися про призначення в міста, де можна знайти більш доступну оренду, кваліфіковані працівники туризму, які не можуть подолати житлову проблему, залишають місто".Теза 2: "Згідно з даними BETAM, в той час як орендна плата по всій країні зросла на 166,4 відсотка за останній рік, найбільше зростання було зафіксовано в Анталії - 193,3 відсотка". Відкладений попит чи ні?Теза 3: "Чиновник Сен, президент однієї філії в Анталії сказав, що державні службовці почали просити про призначення в провінції, де вони могли знайти більш доступну орендну плату, ніж в Анталії; він сказав, що державні службовці, які хотіли приїхати в Анталію, відмовилися приїхати в місто через витрати на оренду, які обтяжували їхні бюджети." Відкладений попит чи ні?Теза 4. Туристичні працівники в Анталії працюють в середньому за 6-9 тисяч TL. Багато працівників сфери туризму були змушені залишити Анталію, тому що вони не могли вирішити проблему життя та житла. Ця цифра вища, особливо в місцях, де туризм інтенсивніший, таких як Аланія, Манавгат і Кемер. Відкладений попит чи ні?Теза 5. Пан Чаглар заявив, що ті, хто одружуються із числа студентів, перебувають у дуже складній ситуації, і сказав: «Ми одружуємо своїх дітей, але дуже важко знайти орендований будинок, який відповідає бюджету. Ціни занадто високі». Відкладений попит чи ні?Теза 6. Плата за проїзд у громадському транспорті чи ціни на пальне для тих, хто їздить на роботу на власному транспорті, негативно впливають на бюджет держслужбовця. Ті, кого не призначили, почали переїжджати в райони, де вони можуть знайти трохи доступніші ціни на прожиття в місті. Відкладений попит чи ні?Ну а крім цього - зростаючий попит від іноземців - ви ж бачите вище статистику: вже і Нідерланди тут якоря кидають, і ізраїльтяни... Мабуть, чимось думають...Ну ось так. Нашвидкоруч - експромт...