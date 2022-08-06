Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Але ОК. Давайте пофантазуємо що відбудеться з анатолійським ринком коли війна закінчиться.
А ось ця ідея мені дуже подобається. Дійсно цікаво пофантазувати на цю тему. Спробую. Навіть вдячний за таку ідею.
Ринок нерухомості - парубок рухомий та непердбачуваний. В Україні він зележить: [Текст написано, але видалено: не хочу вставляти свої "5 копійк" в питання, де форумчани обізнані краще за мене. На жаль текст не зберігся]
Що можна на підставі ОБ"ЄКТИВНИХ факторів спрогнозувати по ринку нерухомості Туреччини на найближчі - як радив Воланд - 1000 років: - Країна, яку так ненавидять багато форумчан - Туреччина - динамічно розвивається. На днях було відкрито один з найбільших в світі віадуків у високих Таврських горах - здається найвищі в світі опори для віадука, який скорочує шлях від Аланії до міста Конья і далі на центр країни - до 2 годин 15 хвилин. - Президент, якого тут деякі знавці історії неодноразово називали "султаном" (останній існував рівно 100 років тому), виступаючи перед студентами одного з університетів тиждень тому, заявив: "Ми забезпечені газом та вугіллям на 100%". В 2023 році планують запустити першу в Туреччині АЕС. Здається, вона забезпечить 10% потреби в електричній енергії, яка станом на сьогодні чисто імпортний товар і продається споживачу за більш-менш стабільною ціною в 0,10 євроцентів за 1 кВтгод. - впевненість у теплі та електриці призводить до демограічного позитиву: щорічно населення країни (близько 85 000 000 мешканців) збільшується приблизно на 1 500 000 жителів. На півтора мільона мешканців приріст населення щорічно!
Цим новим мешканцям звісно треба десь жити. Не новим теж треба десь жити. Треба оновлювати житло: та прогарама заміни хрущиків, яку намагалися реалізувати в Україні - напрочуд чудово працює в Туреччині: Забудовник викуповує будинки у віці 20-30 років в центрі та на їх місті будує нові за новими технологіями та нормами. Я такі бачу десятки по Анталії.
Молодь навчаєтсья не в он-лайн режимі (пародія на навчання) а так, як це було завжди: очно і дивлячись у вічі професору. Я щоденно катаюсь на ровері на території Akdeniz university - 74 000 студентів - сотні спеціальнстей - так стільки людей і на пляжі в сезон не побчиш.
І всі вони хочуть якщо не хрю-хрю, то блям-блям чи кукен-квакен.
Тут вже і для студентів виникла проблема оренди житла і купівля житла для заможних студентів. Цю проблему вирішують: - в минулом році для студентів ввели в експулатацію нові гуртожитки ще на 2000 місць; - через дорогу від одного з найбільших університетів світу не так давно було здано новенький величезний ЖК від Забудовника більш ніж авторитетного, на стадії завершення ще один новий проєкт: http://www.terramanzara.com/ Але це НЕ ЗНІМАЄ проблему. Це - для багатих студенів.
Для багатих також споглядаю за цікавою річчю - в одному за найпрестижніших на сьогоні ЖК в корпусі "А" є близько 60 квартир 1+1 - Забудовник їх НЕ продавав та на здавав в оренду вже цілий рік. Вичікував дуже мудро: зараз там йде перевірка стану кваратир, доводка та виправлення помічених недоліків. Прибуток перевершить втрати від того, що все стояло незаселене.
- На право викупити за державними розцінками одну з квартир 2+1 або 3+1 - проєкт на 2 роки - буде побудовано у вісій країні 250 000 квартир та залучено 40 000 працівників - записалося більше 5 000 000 бажаючих, і майже половинf з них - молодь у віці від 18 до 25 років. Тобто конкурс 20 бажаючих на 1 квартиру. Чинник для прогнозу чи не чинник?
- у зв"язку із карколомню ціною на оренду виникла проблема розселення не тільки студентів, але й державних службовців. Я вчора був на нараді в мерії міста. Тези: Теза 1: "Ціни на оренду в Анталії, куди росіяни стікалися після початку війни, лише за 5 місяців зросли на 100 відсотків. У той час як держслужбовці починають проситися про призначення в міста, де можна знайти більш доступну оренду, кваліфіковані працівники туризму, які не можуть подолати житлову проблему, залишають місто". Відкладений попит чи ні?
Теза 2: "Згідно з даними BETAM, в той час як орендна плата по всій країні зросла на 166,4 відсотка за останній рік, найбільше зростання було зафіксовано в Анталії - 193,3 відсотка". Відкладений попит чи ні?
Теза 3: "Чиновник Сен, президент однієї філії в Анталії сказав, що державні службовці почали просити про призначення в провінції, де вони могли знайти більш доступну орендну плату, ніж в Анталії; він сказав, що державні службовці, які хотіли приїхати в Анталію, відмовилися приїхати в місто через витрати на оренду, які обтяжували їхні бюджети." Відкладений попит чи ні?
Теза 4. Туристичні працівники в Анталії працюють в середньому за 6-9 тисяч TL. Багато працівників сфери туризму були змушені залишити Анталію, тому що вони не могли вирішити проблему життя та житла. Ця цифра вища, особливо в місцях, де туризм інтенсивніший, таких як Аланія, Манавгат і Кемер. Відкладений попит чи ні?
Теза 5. Пан Чаглар заявив, що ті, хто одружуються із числа студентів, перебувають у дуже складній ситуації, і сказав: «Ми одружуємо своїх дітей, але дуже важко знайти орендований будинок, який відповідає бюджету. Ціни занадто високі». Відкладений попит чи ні?
Теза 6. Плата за проїзд у громадському транспорті чи ціни на пальне для тих, хто їздить на роботу на власному транспорті, негативно впливають на бюджет держслужбовця. Ті, кого не призначили, почали переїжджати в райони, де вони можуть знайти трохи доступніші ціни на прожиття в місті. Відкладений попит чи ні?
Ну а крім цього - зростаючий попит від іноземців - ви ж бачите вище статистику: вже і Нідерланди тут якоря кидають, і ізраїльтяни... Мабуть, чимось думають...
Туреччина імпортує 99,6 відсотка свого щорічного споживання природного газу, що становить приблизно 60 мільярдів кубічних метрів.
Згідно з даними Управління регулювання енергетичного ринку (EMRA) станом на березень 2022 року, 45% загального обсягу споживання природного газу Туреччиною було задоволено з росії. Під час виступу в Парламенті місяць тому президент заявив, що частка газу, який отримує Туреччина, з росії, складає 50%. Ще 50% постачають: - Азербайджан; - Іран.
Гадаю показовою є статистика споживання за "нейтральний" квітень місяць року 2022 - вона показує обсяги отримання газу: - Найбільше імпорту природного газу у квітні було здійснено з росії – 1 млрд 882 млн кубометрів, за цією країною слідують Іран – 837 млн кубометрів та Азербайджан – 733 млн кубометрів. - близько 3 млрд 453 млн кубометрів імпорту було реалізовано через трубопроводи та 613 млн кубометрів потужностей зрідженого природного газу. Для порівняння дані за червень 2022: Найбільше імпорту природного газу в червні було здійснено з Росії - 1 млрд 689,7 млн кубометрів , за цією країною слідують Іран - 855 млн кубометрів і Азербайджан - 729,4 млн кубометрів. (за даними Органу регулювання енергетичного ринку (EMRA))
Нагадю, що саме Туреччина (спроби потужних компаній із США виявилися марними) вперше в світі розвідала великі обсяги природного газу в Чорному морі - в своїй економічній зоні. Зараз активно будуються система прийому газу на березі Туреччини в районі Сакар"я: на будівництві зайнято 2000 робітників. Цей обсяг газу дозволяє країні на більш вигідних умовах вести перемовини про ціни з постачальниками.
Нагадаю також, що через територію Туреччини пролягають потужні газопроводи в Європу: - газогон "Блакитний потік" (бачив цифри в 16 млрд куб м); - Магістральна лінія природного газу Східної Анатолії (Іран – Туреччина) - 1491 км; - Газопровід Баку-Тбілісі-Ерзурум (BTE). Наразі природний газ, що постачається до транспортної системи BOTAŞ і системи TANAP через BTE, доставляється споживачам у Туреччині та споживачам у Європі через TANAP (коридор в обхід Росії). - З'єднання природного газу між Туреччиною та Грецією (TYE).
З цих цифр видно, чому Туречична весь час намагається триматися нейтралітету між росією та Україною. Виграваючи роль "регіонального лідера" із своїми певними проблемами з Сирією (дії росії в Сирії призвели до того, що Туреччина змушена була прийняти 4,5 мільйона біженців і в Сирії щотижня гинуть декілька солдат, їх тут називають з повагою "мученики") та з Грецією (конфлікт з економічними зонами навколо островів, які в 1923 році відійшли за кабальним Договором до Греції. Греція блокує за допомогою свого американського лоббі поставки літаків F-16).
Проблеми на півночі та в Чорному морі ій зовсім не потрібні. Скажіть, що це не мудра політика...
Ситуація в царині отримання Виду На Проживання (ВНП) в Туреччині для громадян України станом на 19 листопада 2022 року.
Як відомо, в Туреччині для іноземців існують - мабуть - найростіші умови отримання ВНП в світі, яке дозволяє: - легально перебувати на территрії країни на протязі до 2-х років (продовження кожні 2 роки); - скільки завгодно разів виіжджати та заїжджати на будь-який термін; - ввозити без розмитнення на термін до 2-х років авто іноземної реєстрації; - купувати авто в Туреччині; - отримувати картку безкоштовного відвідування всіх музеїв та античних міст; - відкривати рахунки в банках та здійснювати будь-які платежі та перекази.
Ціна на оформлення стабільна і складає приблизно 145$ за перший рік. На відміну від інших країн іноземець сам в он-лайн режимі оформлює Заявку на отримання ВНП та сам (інколи не сам - в автоматичному режимі) вибирає дату "рандеву" (особистої подачі документів).
Станом на сьогодні: - карколомні черги на отримання дати та часу рандеву - зараз призначають дати вже на лютий 2023 року. Тут цікавим є те, що якщо людина подала заявку, але не призначено ще дату рандеву - вона вже може легально перебувати в Туреччині наступні 180 днів. - терміни розгляду заявок не змінилися та в середньому складають 30 діб (наприклад, позавчора та вчора узгодження отримали мої приятелі, яким я допомагав оформити пакет документів - рандеву було 31.10.2022 та 17.10.2022). - збільшилися терміни, які проходять від дати узгодження заявок до вручення кур"єром картки ВНП: картки виготовляють виключно в Анкарі і від узгодження заявки до вручення часто проходить місяць або більше. Весь цей час очікування - зроблено доволі зручно - на сайті людина скачує і роздруковує "тимчасову картку" ВНП. Раніше - в часи відсутності карколомного ажіотажу - зазвичай людина оримувала картку ВНП через 48-72 години після узгодження заяви та її виготовлення. - при спробі подати заявку на первинне отримання в "закритих" для іноземців мікрорайнах (в Анталії таких 6, в Аланії - 4) система блокує подальше оформлення заявки. Наприклад, зранку з Анталії в напрямку Києва за розробленим мною маршрутом (через Болгарію та Румунію) відбуло авто з двома бензиновими генераторами потужністю в 3 кВт - мене попросили оформити заявку (через тиждень сплитває 90-о денний період безвізового перебвування) "на залишену на хазяйстві" поважну пані 78 років - "система" не прийняла заявку, прийшлося мені її реєструвати за іншою адресою. Дочка та онуки повернуться з Києва - врегулюємо питання з адресою проживання та буде призначено рандеву для бабусі.
Випадків відмови в наданні ВНП в Туреччині українцям не зафіксовано. Цікаво, що ВНП в Туреччині НЕ дозволяє українцю легально працювати, але дозволяє бути засновником підприємства, якщо буде працевлаштовано 5 громадян Туреччини. Так в цьому напрямку наші люди так активно працюють, що я дивуюся...
В ці хвилини Болгарією та Румунією на авто рухаються приятелі, які везуть в Україну бензиновий генератор своїм вже приятелям. Маршрут та поради по маршруту надавав я. Оскільки багато разів проїжджав маршрутом з Анталії у Львів та в зворотньому напрямку. Що з приводу бензинових генераторів в Туреччині? - генератори найбільш відомого в світі турецького виробника по 6000 лір вже розібрали, а в продажу є потужністю в 3,5 кВА по 8500 лір або по 460 доларів. https://www.n11.com/urun/aksa-aap-3500- ... emasmakina - меншої потужності є в продажу просто шикарні генератори від ТМ Hyundai. В мене такий був - знаю, про що говорю. Коли я жив у своєму приватному будинку - сам зробив резервну систему живлення: за лічені хвилини я міг витягнути його у двір із технічного приміщення - поставити під власноруч зроблений зйомний навіс, запустити та мати електричну енергію. В мене завжди був там повний бак бензину, була резервна каністра на 10 літрів. В мене була можливість підключити: холодильник, частину освітлення, насос приводу системи опалення (паралельно електричному котлу на 2х9 кВт був встановлений чеського виробництва котел на дровах). https://www.n11.com/urun/hyundai-hhy350 ... rifkepekli
Війна багато чого змінить: замість "модних МОПів", на які як метелики на вогонь свічки збігалися українці, прийде свідомість того, що є більш важливі в житті речі. На фото: дизель-генератор у дворі мого будинка. Потужність не зміг подивитися, паспортну табличку не видно, паркан під замком. За останній рік включався 1 раз. Цікаво, що під генератором лежить фірмова коробка з запасними частинами до нього. Ніхто не краде. Цікаво, що генератори меншої потужності бачу біля Старбакс та інших кафе. Зазвичай в лютому буваю в готелі IBIS в місті Кайсері (гірськолижний центр) у дворі готеля встановлено генератор вдвічі/втричі більший за розмірами. Не бачив, щоби включали. Але він є... Думали чимось люди. Мабуть головОМ, а не ногОМ...
Сьогодні о 21-10 рейсами Анталія-Цюріх-Франкфурт-Торонто відбуває у нове життя хлопець 20 років з (видалено). Не лайтеся: його родина: тато+мама+молодший брат - переїхали в Анталію ще рік тому. Отримав канадську візу за програмою CUAET. Visa Working. На три роки. Я допомагав порадами по отриманню візи, купівлею авіаквитка, зборами в дорогу, поведінкою в аеропортах Цюріха (де був сам три тижні тому) та Франкфурта. Сам запропонував забрати о 18-00 з будинка, в якому орендують квартиру 2+1, та відвезти в аеропорт. З його мамою (його батько буде на роботі). Добрі справи треба робити... Хлопець - гадаю - не пропаде - з 17 років вже працював в Україні на автомийці. Тут в Анталії - пишаюсь - я надавав йому та його батькові деяку роботу.
P.S. Переїхали б в Канаду вcі відразу, але хитрі канадці видали візу спочатку йому та матері. Фінансова складова на тему гілки: - батько працював в Україні рієлтором, після відвідування Анталії влітку 2021 року вирішили змінити країну проживання - кинули/продали все в Україні та всією родиною виїхали в Анталію; - орендували квартиру 2+1 в дуже гарному місці по діючим в листопаді 2021 році цінам: 4000 лір на місяць (тоді приблизно 300$); - Договір оренди закінчується в листопаді 2022 року. Я їм говорив заздалегідь, що орендодавець точно підніме їм плату мінімум до 14 000 лір, а то і більше, нехай думають, що робити: родина НЕ із заможних, в Туреччині заробляли тільки на оренду та проживання. Ну і ще все ж відкладували долари на майбутнє. - Орендодавець-турок, почувши про наміри української родини щодо Канади, дозволив їм пожити ще 1 місяць за super-пільговою ціною в 5000 лір (близько 270$).
Не можна сказати, що постраждали: в Анталії багато людей з Маріуполя, які взагалі втратили все на світі... Окрім життя... Тут цікаво те, що можливо буде інформація про те, що таке ринок нерухомості Канади - з "перших рук". Бо батько в цій родині працював в Україні рієлтором. Якось я спілкувався з родиною з Канади. Дуже було цікаво: вони володіють земельною ділянкою. Розказували про це і спитали, чи я володію земельною ділянкою в Україні. Ну я не знав що відповісти, аж соромно стало, бо мав на той час ділянку в 10 соток, якою пишався. Я навіть не зміг розтлумачити канадцю, що таке "10 соток"... А при спробі розтлумачити, він все ж не розумів, що це за клаптик такий... А вони мали більше 50 га лісу, свою приватну оселю на тій ділянці в 50 га та розказували, як полюють з сином на ній на оленів. Переїхали в Канаду з Німеччини... До речі, показували фото не тільки з полювання на оленів, а й фото свого будинка - досить простого як на мій розсуд. Ніяких понтів... Просто 50 га лісу та полювання на оленів...
На цьому форумі декілька разів обговорювалося питання інвестицій в Грузію, в Батумі. Ціукаве місто. Неоднозначне. Я відвідав його осбисто за кермом свого авто в серпні. Пробув два дня - ночував в приватному готелі грузина, який мені розповів цікаві речі про прийом ним українських біженців, про росіянців, про те, як торгував раніше мандаринами у Львові та в Києві, як змушений був пізніше викорчувати всі дерева мандаринів, про те, як при Шеварнадзе всіх змусили викорчувати чайні плантаці, а садженці чаю забрали мудрі турки та тепер розвинули шалену діяльність з вирощування чаю на узбережжі Чорного моря (я сам ходив серед кущів чаю, зривав листочки та дивився, як збирають інші. Відвідав чайну фабрику та зробив закупи.).
Неоднозначне місто: "Блеск и нищета куртизанок" (назва кінофільма). З оного боку хмарочоси такі, яких я не бачив ні в Лас Вегасі, ні в Сан Францисько, ні в Лос Анджелесі, ні в Чикаго... З іншого боку - половина з них недобудована і ще невідомо, коли будуть заселені... З одного боку - реально шикарні пляжі, широкі, гарно оснащені. З іншого боку мене лякала чорна вода реально Чорного моря - наче залазиш у брудний сільский ставок. В Анталії море НЕ таке...
От що здивувіало, то ціни на харчі. Дуже високі. Здивувала повна відсутність покупців біля м"ясного та рибного відділу. Здивувал відсутінсть риби на прилавках приморського міста...
В ці дні маленьке нікому не відоме раніше містечко Kemalpaşa (Хопа/Артвин) за 22 км від Батумі стало центром Вселенної: уявіть собі: тисячі росіян, які втекли від мобілізації та тисячі українців, які втекли від війни, направляються саме сюди на закупи. Тут для них - в Туреччині - РАЙ НА ЗЕМЛІ. Події жваво обговорює турецька преса. Нижче наведені тези свіжої статті з одного з інтернет видань Туреччини. https://www.sozcu.com.tr/
- У зв’язку з діючим курсом турецької ліри росіяни та українці, особливо грузини, приїжджають на закупи в район Кемалпаша (Артвін). - Таксист Кубілай Везіроглу сказав: «У грузин є 100 ларі, що еквівалентно 670 лірам у сучасній турецькій валюті. Це робить гроші грузин цінними. Як бачите, саме тут вони роблять більшість своїх покупок. Загалом, яким би не був стиль їжі, оливкова олія, оливки, солоні огірки та багато іншого, як борошно. Все, що вам потрібно на кухні. - Громадянка Грузії Майя розповіла: «Я приїхала з Грузії за покупками. Я прийшла сюди, тому що це дешево. Ми робимо покупки, тому що ви дешевші за нас". - Мехмет Карамахмутоглу, торговець, що займається текстильним бізнесом: "Це нормально, тому що ми на кордоні. Можу сказати, що 90, а то й 99 відсотків наших клієнтів – грузини. Причина, чому грузинів приїжджає багато, полягає в тому, що гроші грузинів цінні. Грузини приїжджають за їжею. Окрім їжі, у нас ще й купують.". - Бригадир фармацевта Ясін Айдін сказав: «Вони також купують у нас через різницю в курсі валют. Для громадян Грузії Туреччина дешевша. Також продається в пакетах і коробках. У Грузії вони продаються поштучно, тому ціни тут на них дешеві. У нас купують знеболюючі та все необхідне в аптеці. Є рецептурні та безрецептурні. Ми не даємо антибіотиків і антидепресантів» - Мехмет Їлмаз, вчитель на пенсії з Кемальпаші: "Оскільки громадяни Грузії роблять покупки тут дешевше, ніж за власні гроші, вони спричиняють підвищення цін на покупки в Кемальпаша. Ми обговорюємо ці питання з громадянами Грузії, які приїжджають з протилежного боку, але вони поводяться так, ніби в Грузії нічого їсти чи пити".
Коли я на в"їзді в Грузію на КПП в Сарпі спитав у грузинського прикордонника про те, коли тут не буває черг, він хмикнув и сказав: "У нас тут всегда очереди... Может быть в 5 часов. Я уточнил: в 17-00? - Нет - он ответил - в 5 утра... Такую толпу людей которые ПЕШКОМ пытались пробиться из рая в Батуми в Турцию - на следующий день - я давно не видел... Лезут по головам.... Слава Богу, я был за рулем своего авто... Потом 1359 км до Анталии я все думал, что я в Батуми не хочу...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 лис, 2022 09:37, всього редагувалось 2 разів.
Сейчас в польше за готувку (не в кредит), скидки около 40 тыс злт. Кому нужна аналитика, которую я проделал покупая две квартиры у девелоперов, спрашивайте. Я изучал и квартиры с ремонтом и без ремонта, но готовые, и старые и в процессе строительства. Изучал крупные города: гданск и агломерации, вроцлав, познань, краков, катовице и даже лодзь, быдгощ и другие мелкие и крупные. Ну и конечно же - Варшава. Хотя срок годности этой аналитика небольшой, скоро неактуально будет