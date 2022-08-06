Статистика про можливих інвесторів в нерухомість Туреччини.
Міністерство культури і туризму Туреччини озвучило кількість іноземних туристів, які прибули до Туреччини.
Найбільше туристів до Туреччини за перші 10 місяців року відправила Німеччина.
Кількість іноземців, які відвідали Туреччину у жовтні 2022 року, зросла на 38,36 відсотка порівняно з тим же місяцем попереднього року та досягла 4 803 198 осіб. Це тільки за жовтень.
[Ремарка: вчора проводжав на рейс в Цюріх нашого хлопця, що відбуває в Канаду - саме в ці хвилини вже чекає рейс на Торонто - то я здивувався кількості пасажирів на рейс Анталія-Цюріх. Всі такі пани "випещені" та частина з обладнанням мабуть для гольфа]
Якщо в жовтні 2021 року до Туреччини прибули 905 379 російських туристів, то в жовтні 2022 року ця кількість скоротилася до 767 814.
Але у списку країн, з яких було найбільше відвідувачів до Туреччини в жовтні 2022 року, Росія посіла перше місце з 15,99 відсотка (767 814).
Друга країна, яка відправила найбільше туристів у жовтні, була Німеччина з 15,54% (746 192).
Велика Британія посіла третє місце з 8,08 відсотка (388 017).
За Британією: Болгарія (!!!) та Іран.
В цілому за 10 місяців року 2022:
- Німеччина посіла перше місце з 13,31% (5 274 045) у рейтингу країн, які направляють найбільше відвідувачів до Туреччини.
- Росія посіла друге місце з 11,69% (4 632 712).
- Велика Британія - третє місце з 8,09% (3 205 288).
Місце 4 - Болгарія, місце 5 - Іран.