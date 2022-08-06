Додано: Пон 21 лис, 2022 13:40

Ну, ви не все знаєте...

Туреччина почала операцю "Меч, який карає" після здійсненого в Стамбулі теракту, коли загинуло 8 осіб та 81 було поранено.

Було вивчено записи з 1200 (!!!) камер відеонагляду та встановлено терористку - це жінка.

Позавчора було затримано на кордоні з Грецією в місті Едірне того чоловіка, який її привіз в центр Стамбула.

Крім того, провели слідчі дії та розслідування - і ланцюжок привів до терористичних організацій - курдів, проти засилля лідерів яких в скандинавських країнах виступала Туреччина під час приєднання до НАТО ще двох країн: там розсадник лідерів тероризму, які постачають зброю на весь світ.

Так ось головне - увага:

".. ця операція на півночі Іраку та в Сирії – це НЕ операція, яку проводили навмання, думаючи про те, хто що скаже і як це буде відбуватися. Як ми вже говорили раніше, якщо хтось порушить нашу країну та наші землі, ми змусимо їх заплатити ціну".

Це з промови президента сьогодні.

Хто зна, якби Україна діяла так рішуче проти колаборантів та зрадників, все було б по-іншому.

Точно було б по-іншому...



P.S. На головній площі міста Айн-эль-Араб, на кордоні Сирія-Туреччина, куди націлена атака турецьких військ, встановлено в якості пам"ятника підбитий танк часів СРСР - це танк Т-62 (випуск: Нижній Тагіл), прийнятий на озброєння "Червоної Армії" ще в 1961 році. Саме цих танків СРСР навипускала тисячі і вони зараз в росії проходять розконсервацію.

Дай Боже, щоби не пройшли...