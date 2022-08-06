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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:26
Статистика про можливих інвесторів в нерухомість Туреччини.
Міністерство культури і туризму Туреччини озвучило кількість іноземних туристів, які прибули до Туреччини.
Найбільше туристів до Туреччини за перші 10 місяців року відправила Німеччина.
Кількість іноземців, які відвідали Туреччину у жовтні 2022 року, зросла на 38,36 відсотка порівняно з тим же місяцем попереднього року та досягла 4 803 198 осіб. Це тільки за жовтень.
[Ремарка: вчора проводжав на рейс в Цюріх нашого хлопця, що відбуває в Канаду - саме в ці хвилини вже чекає рейс на Торонто - то я здивувався кількості пасажирів на рейс Анталія-Цюріх. Всі такі пани "випещені" та частина з обладнанням мабуть для гольфа]
Якщо в жовтні 2021 року до Туреччини прибули 905 379 російських туристів, то в жовтні 2022 року ця кількість скоротилася до 767 814.
Але у списку країн, з яких було найбільше відвідувачів до Туреччини в жовтні 2022 року, Росія посіла перше місце з 15,99 відсотка (767 814).
Друга країна, яка відправила найбільше туристів у жовтні, була Німеччина з 15,54% (746 192).
Велика Британія посіла третє місце з 8,08 відсотка (388 017).
За Британією: Болгарія (!!!) та Іран.
В цілому за 10 місяців року 2022:
- Німеччина посіла перше місце з 13,31% (5 274 045) у рейтингу країн, які направляють найбільше відвідувачів до Туреччини.
- Росія посіла друге місце з 11,69% (4 632 712).
- Велика Британія - третє місце з 8,09% (3 205 288).
Місце 4 - Болгарія, місце 5 - Іран.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 13:40
Ну, ви не все знаєте...
Туреччина почала операцю "Меч, який карає" після здійсненого в Стамбулі теракту, коли загинуло 8 осіб та 81 було поранено.
Було вивчено записи з 1200 (!!!) камер відеонагляду та встановлено терористку - це жінка.
Позавчора було затримано на кордоні з Грецією в місті Едірне того чоловіка, який її привіз в центр Стамбула.
Крім того, провели слідчі дії та розслідування - і ланцюжок привів до терористичних організацій - курдів, проти засилля лідерів яких в скандинавських країнах виступала Туреччина під час приєднання до НАТО ще двох країн: там розсадник лідерів тероризму, які постачають зброю на весь світ.
Так ось головне - увага:
".. ця операція на півночі Іраку та в Сирії – це НЕ операція, яку проводили навмання, думаючи про те, хто що скаже і як це буде відбуватися. Як ми вже говорили раніше, якщо хтось порушить нашу країну та наші землі, ми змусимо їх заплатити ціну".
Це з промови президента сьогодні.
Хто зна, якби Україна діяла так рішуче проти колаборантів та зрадників, все було б по-іншому.
Точно було б по-іншому...
P.S. На головній площі міста Айн-эль-Араб, на кордоні Сирія-Туреччина, куди націлена атака турецьких військ, встановлено в якості пам"ятника підбитий танк часів СРСР - це танк Т-62 (випуск: Нижній Тагіл), прийнятий на озброєння "Червоної Армії" ще в 1961 році. Саме цих танків СРСР навипускала тисячі і вони зараз в росії проходять розконсервацію.
Дай Боже, щоби не пройшли...
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