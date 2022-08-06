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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 629630631632
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:26

Статистика про можливих інвесторів в нерухомість Туреччини.

Міністерство культури і туризму Туреччини озвучило кількість іноземних туристів, які прибули до Туреччини.
Найбільше туристів до Туреччини за перші 10 місяців року відправила Німеччина.
Кількість іноземців, які відвідали Туреччину у жовтні 2022 року, зросла на 38,36 відсотка порівняно з тим же місяцем попереднього року та досягла 4 803 198 осіб. Це тільки за жовтень.

[Ремарка: вчора проводжав на рейс в Цюріх нашого хлопця, що відбуває в Канаду - саме в ці хвилини вже чекає рейс на Торонто - то я здивувався кількості пасажирів на рейс Анталія-Цюріх. Всі такі пани "випещені" та частина з обладнанням мабуть для гольфа]

Якщо в жовтні 2021 року до Туреччини прибули 905 379 російських туристів, то в жовтні 2022 року ця кількість скоротилася до 767 814.
Але у списку країн, з яких було найбільше відвідувачів до Туреччини в жовтні 2022 року, Росія посіла перше місце з 15,99 відсотка (767 814).
Друга країна, яка відправила найбільше туристів у жовтні, була Німеччина з 15,54% (746 192).
Велика Британія посіла третє місце з 8,08 відсотка (388 017).
За Британією: Болгарія (!!!) та Іран.

В цілому за 10 місяців року 2022:
- Німеччина посіла перше місце з 13,31% (5 274 045) у рейтингу країн, які направляють найбільше відвідувачів до Туреччини.
- Росія посіла друге місце з 11,69% (4 632 712).
- Велика Британія - третє місце з 8,09% (3 205 288).
Місце 4 - Болгарія, місце 5 - Іран.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 13:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Иран напал на Ирак, Сирия выпустила 5 ракет на Турцию. Пока умный парень ваш знакомый с UACET ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 13:40

Ну, ви не все знаєте...
Туреччина почала операцю "Меч, який карає" після здійсненого в Стамбулі теракту, коли загинуло 8 осіб та 81 було поранено.
Було вивчено записи з 1200 (!!!) камер відеонагляду та встановлено терористку - це жінка.
Позавчора було затримано на кордоні з Грецією в місті Едірне того чоловіка, який її привіз в центр Стамбула.
Крім того, провели слідчі дії та розслідування - і ланцюжок привів до терористичних організацій - курдів, проти засилля лідерів яких в скандинавських країнах виступала Туреччина під час приєднання до НАТО ще двох країн: там розсадник лідерів тероризму, які постачають зброю на весь світ.
Так ось головне - увага:
".. ця операція на півночі Іраку та в Сирії – це НЕ операція, яку проводили навмання, думаючи про те, хто що скаже і як це буде відбуватися. Як ми вже говорили раніше, якщо хтось порушить нашу країну та наші землі, ми змусимо їх заплатити ціну".
Це з промови президента сьогодні.
Хто зна, якби Україна діяла так рішуче проти колаборантів та зрадників, все було б по-іншому.
Точно було б по-іншому...

P.S. На головній площі міста Айн-эль-Араб, на кордоні Сирія-Туреччина, куди націлена атака турецьких військ, встановлено в якості пам"ятника підбитий танк часів СРСР - це танк Т-62 (випуск: Нижній Тагіл), прийнятий на озброєння "Червоної Армії" ще в 1961 році. Саме цих танків СРСР навипускала тисячі і вони зараз в росії проходять розконсервацію.
Дай Боже, щоби не пройшли...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 11:51

Середній рівень цін на оренду житла в Анталії

Середземноморський регіональний представник DİSK пан Ведат Кючук повідомив, що:
- Середня орендна плата в Анталії перевищила 10 тисяч лір, і життя в місті стало неможливим для багатьох пенсіонерів і державних службовців. Для довідки: 10 000 лір це приблизно 540$.
- Цифри орендної плати в Анталії, де затребувані росіяни та українці, які хочуть врятуватися від російсько - української війни, досягли неймовірних рівнів.
- Висока орендна плата ще більше ускладнює життя в великих містах, таких як Стамбул, і в прибережних районах, таких як Анталія.

Згідно з даними компанії Endeksa, що надає послуги аналізу сектору нерухомості, за останній рік середня орендна плата зросла на 73 відсотки в Муглі, на 310 відсотків в Анталії та на 168 відсотків у Стамбулі.

Ремарка: в принціипі все зрозуміло і ринок є ринок: не всім жити в Монако, Ніцці або в Анталії.
Се ля ві...
Єдине про що можна жалкувати, що учасники форуму РОКАМИ (!!!) слухали думки відвертих дезніформаторів (це я так м"яко ще кажу) та не інвестували за викопані з попід груші - як я радив з квітня 2018 року - зім"яті зіпрілі зелено-противні гидомирні бакси.
Баксів цих треба було від 33 000 (як купив квартиру 3+1 в серпні 2020 року пан Юрій, переїхавши з Києва) до 91 000 (як інвестував в 2+1 пан Павло - у минулому мешканець Херсона).

P.S. Не все так сумно: як сьогодні мені повідомили "Чорні рієлтори" з числа українців день на день не приходиться і на сьогодні мають в кишені в оренду 1 квартиру за 8 500 лір.
Правда вчора наша пані - музикант/репетитор - сказала, що з березня хоче орендувати квартиру "з в идом на море" і призначила собі міста Каш (там на півострові готелі по 3000 лір на добу) та в Бєлєк (це там, де всі готелі 5 зірок). Побажав успіхів. Дійсно: чого не жити на першій лінії з видом на море...
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