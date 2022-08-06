Додано: Вів 22 лис, 2022 11:51

Середній рівень цін на оренду житла в Анталії



Середземноморський регіональний представник DİSK пан Ведат Кючук повідомив, що:

- Середня орендна плата в Анталії перевищила 10 тисяч лір, і життя в місті стало неможливим для багатьох пенсіонерів і державних службовців. Для довідки: 10 000 лір це приблизно 540$.

- Цифри орендної плати в Анталії, де затребувані росіяни та українці, які хочуть врятуватися від російсько - української війни, досягли неймовірних рівнів.

- Висока орендна плата ще більше ускладнює життя в великих містах, таких як Стамбул, і в прибережних районах, таких як Анталія.



Згідно з даними компанії Endeksa, що надає послуги аналізу сектору нерухомості, за останній рік середня орендна плата зросла на 73 відсотки в Муглі, на 310 відсотків в Анталії та на 168 відсотків у Стамбулі.



Ремарка: в принціипі все зрозуміло і ринок є ринок: не всім жити в Монако, Ніцці або в Анталії.

Се ля ві...

Єдине про що можна жалкувати, що учасники форуму РОКАМИ (!!!) слухали думки відвертих дезніформаторів (це я так м"яко ще кажу) та не інвестували за викопані з попід груші - як я радив з квітня 2018 року - зім"яті зіпрілі зелено-противні гидомирні бакси.

Баксів цих треба було від 33 000 (як купив квартиру 3+1 в серпні 2020 року пан Юрій, переїхавши з Києва) до 91 000 (як інвестував в 2+1 пан Павло - у минулому мешканець Херсона).



P.S. Не все так сумно: як сьогодні мені повідомили "Чорні рієлтори" з числа українців день на день не приходиться і на сьогодні мають в кишені в оренду 1 квартиру за 8 500 лір.

Правда вчора наша пані - музикант/репетитор - сказала, що з березня хоче орендувати квартиру "з в идом на море" і призначила собі міста Каш (там на півострові готелі по 3000 лір на добу) та в Бєлєк (це там, де всі готелі 5 зірок). Побажав успіхів. Дійсно: чого не жити на першій лінії з видом на море...