Додано: Сер 23 лис, 2022 11:42

У багатих свої чудасії



Не встигли громадяни Туреччини оговтатися від автомобілів українських біженців - Мерседесів, БМВ та Ленд-роверів найновших найдорожчих - наваіть куплених в жовтні 2022 року - моделей - почалася нова халепа...

Засилля котів та собак, завезених іноземцями в Туреччину.

Справа в тому, що в Туреччині немає культу утримання котів та собак в житловому приміщенні: за народними - і не тільки - повір"ями собака та кіт - корисні Божі створіння, але диявол ховається в їх слині та вовні. Тому собак/котів дуже люблять - дивують просто гори корму для кішок, виставлених просто на вулицях, ретельно слідкують за "бродячими" собаками (всі стерилізовані).

Раніше в багатоьох ЖК буда вимога - не возити собаку в в ліфті: саме там накопичуються волосся собак. Таких утримувачів собак було досить мало і іх було непомітно.



Ситуація змінилася: станом на листопад 2022 року завезено неймовірну кількість котів та собак - часто дорогих порід - і це реально скидається на очі.

Я не проти собак і котів - сам тримав тривалий час - але і мене почала дратувати наявність під сходами біля ліфта всіляких неохайних вже ковриків/килимків, на яких кішки народжують кошенят та де стоять миски з іжею та є лужі з розлитою кошенятами водою.

На підлозі ліфта - свіжі сліди кошаків після вчорашнього прибирання.

Тепер новинка: звісно, який власник песика за 600-1000 доларів погодиться вигулювати його НЕ НА акуратно стрижених газонах ЖК Преміум-класу... А як же, а як же: улюбленець родини! Як же можна піти з ним на відстань в 100-200 м в природний парк через дорогу та погуляти під справжніми ялинками та на галявинах між ними.

Тільки на стриженому вчора газоні біля плавального басейна...



Голови ОСББ ЖК почали вивішувати плакати із закликом НЕ вигулювати собак на газонах з банановими пальмами та екзотичними рослинами: на зелених газонах накопичуються сліди життєдіяльності улюбленців родини....

На двох мовах: англійській та російській. Українську турки ще не зовсім вивчили...



Цікава це річ: соціум...