Додано: Сер 23 лис, 2022 15:13

Рієлтор - як двигун прогресу та життя?



Мені повезло: вже 33 (тридцять три, Карле!) учасника форуму нагородили мене посадою Голови правління та Генерального директора всесвітньої мережі рієлторських контор. Викрили на звичайних доведених фактах: я вночі оббираю сиріт та вдовиць, а вдень обдурюю білих та пухнастих форумчан.

Пишаюсь посадою.



Правда, заробляю зовсім на іншому - (видалено).



Так ось - ТУРЕЦЬКИЙ паблік активно обговорює таку проблему в нерухомості: ніби-то на 1 турецького рієлтора вже припадає 10 (!!!) іноземних. Сильно лаються. І зрозуміло чому...

Гадаю, що цифра 10 перебільшена, але і не сильно...



Для іноземця, для якого майже однозначно немає офіційної роботи в Туреччині, здається порятунком долі пропозиція стати "чорним рієлтором", тобто працювати неофційно під дахом турецького ліцензованого рієлтора.

Там є своя математика:

- бере дані про наявні об"єкти для продажу у рієлтора та пропонує купити будь-кому.

- чесно з ним "дах" діляться комісійними від продажу: максимум 50-50. Інколи ділять частку НЕ ліцензованого рієлтора в 50 ще навпіл... а то і на три... Ну як в Україні...

- теоретично така робота є вигідною: при високих цінах на нерухомість в Туреччині - мінімальна ціна на пристойну квартиру 1+1 складає 2 000 000 лір - можуть отримати комісійних до 10%, тобто 200 000 лір. Чув про прибуток і вище - в 340 000 лір на одній квартирі просто впали з неба - розвели лохА-росіянина.

- з цих 200 000 "чорний рієлтор" отримає не більше 100 000 лір - а це зарплатня працюючої людини за рік роботи! Реально отримає значно менше - гадаю не більше 50 000 лір...

- тепер зрозуміло, що по Туреччині почали шастати в якості рієлторів: українці та росіяни, а останнім часом найбільш агресивні - то киргизи та казахи, не хочуть жити в юрті - в тому, що називалося "Кыргызский дом" — юрта, имел большое преимущество: он был всегда под рукой, куда бы они ни направлялись. Интересный факт: слово юрта «jurt» на общетюркском языке означает «родовая земля». В кыргызском языке нередко для обозначения дома использовалось понятие «Оta-jurt» - «отцовская земля» или «отечество». То есть, где стоит юрта, там и есть отечество — мой дом и моё отечество всегда со мной".



Трохи все змінилося: Батьківщина НЕ там, де юрта, а там, де гроші...



Але мене і дивують наші люди і не дивують: їсти ж хочеться...

Ну ось три місяці тому питали, як доїхати в Анталію - і ось вже сьогодні виставляють на продаж віллу в Анталії за 500 000$...



1:10 - ну не знаю, але турки в ці хвилини в пабліках дуже лаються та називають саме таку цифру...