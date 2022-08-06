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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 лис, 2022 12:26
Статистика про можливих інвесторів в нерухомість Туреччини.
Міністерство культури і туризму Туреччини озвучило кількість іноземних туристів, які прибули до Туреччини.
Найбільше туристів до Туреччини за перші 10 місяців року відправила Німеччина.
Кількість іноземців, які відвідали Туреччину у жовтні 2022 року, зросла на 38,36 відсотка порівняно з тим же місяцем попереднього року та досягла 4 803 198 осіб. Це тільки за жовтень.
[Ремарка: вчора проводжав на рейс в Цюріх нашого хлопця, що відбуває в Канаду - саме в ці хвилини вже чекає рейс на Торонто - то я здивувався кількості пасажирів на рейс Анталія-Цюріх. Всі такі пани "випещені" та частина з обладнанням мабуть для гольфа]
Якщо в жовтні 2021 року до Туреччини прибули 905 379 російських туристів, то в жовтні 2022 року ця кількість скоротилася до 767 814.
Але у списку країн, з яких було найбільше відвідувачів до Туреччини в жовтні 2022 року, Росія посіла перше місце з 15,99 відсотка (767 814).
Друга країна, яка відправила найбільше туристів у жовтні, була Німеччина з 15,54% (746 192).
Велика Британія посіла третє місце з 8,08 відсотка (388 017).
За Британією: Болгарія (!!!) та Іран.
В цілому за 10 місяців року 2022:
- Німеччина посіла перше місце з 13,31% (5 274 045) у рейтингу країн, які направляють найбільше відвідувачів до Туреччини.
- Росія посіла друге місце з 11,69% (4 632 712).
- Велика Британія - третє місце з 8,09% (3 205 288).
Місце 4 - Болгарія, місце 5 - Іран.
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Додано: Пон 21 лис, 2022 13:40
Ну, ви не все знаєте...
Туреччина почала операцю "Меч, який карає" після здійсненого в Стамбулі теракту, коли загинуло 8 осіб та 81 було поранено.
Було вивчено записи з 1200 (!!!) камер відеонагляду та встановлено терористку - це жінка.
Позавчора було затримано на кордоні з Грецією в місті Едірне того чоловіка, який її привіз в центр Стамбула.
Крім того, провели слідчі дії та розслідування - і ланцюжок привів до терористичних організацій - курдів, проти засилля лідерів яких в скандинавських країнах виступала Туреччина під час приєднання до НАТО ще двох країн: там розсадник лідерів тероризму, які постачають зброю на весь світ.
Так ось головне - увага:
".. ця операція на півночі Іраку та в Сирії – це НЕ операція, яку проводили навмання, думаючи про те, хто що скаже і як це буде відбуватися. Як ми вже говорили раніше, якщо хтось порушить нашу країну та наші землі, ми змусимо їх заплатити ціну".
Це з промови президента сьогодні.
Хто зна, якби Україна діяла так рішуче проти колаборантів та зрадників, все було б по-іншому.
Точно було б по-іншому...
P.S. На головній площі міста Айн-эль-Араб, на кордоні Сирія-Туреччина, куди націлена атака турецьких військ, встановлено в якості пам"ятника підбитий танк часів СРСР - це танк Т-62 (випуск: Нижній Тагіл), прийнятий на озброєння "Червоної Армії" ще в 1961 році. Саме цих танків СРСР навипускала тисячі і вони зараз в росії проходять розконсервацію.
Дай Боже, щоби не пройшли...
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Додано: Вів 22 лис, 2022 11:51
Середній рівень цін на оренду житла в Анталії
Середземноморський регіональний представник DİSK пан Ведат Кючук повідомив, що:
- Середня орендна плата в Анталії перевищила 10 тисяч лір, і життя в місті стало неможливим для багатьох пенсіонерів і державних службовців. Для довідки: 10 000 лір це приблизно 540$.
- Цифри орендної плати в Анталії, де масово орнедували квартири росіяни та українці, які хочуть врятуватися від російсько-української війни, досягли неймовірних рівнів.
- Висока орендна плата ще більше ускладнює життя в великих містах, таких як Стамбул, і в прибережних районах, таких як Анталія.
Згідно з даними компанії Endeksa, що надає послуги аналізу сектору нерухомості, за останній рік середня орендна плата зросла на 73 відсотки в Муглі, на 310 відсотків в Анталії та на 168 відсотків у Стамбулі.
Ремарка: в принціипі все зрозуміло і ринок є ринок: не всім жити в Монако, Ніцці, Каннах, Задарі, Спліті або в Анталії.
Се ля ві...
Єдине, про що можна жалкувати, що учасники форуму не інвестували викопані з попід груші - як я радив з квітня 2018 року - зім"яті зіпрілі зелені бакси.
P.S. Не все так сумно: як сьогодні мені повідомили "Чорні рієлтори" з числа українців день на день не приходиться і на сьогодні мають в кишені в оренду 1 квартиру за 8 500 лір.
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Додано: Сер 23 лис, 2022 11:42
У багатих свої чудасії
Не встигли громадяни Туреччини оговтатися від автомобілів українських біженців - Мерседесів, БМВ та Ленд-роверів найновших найдорожчих - наваіть куплених в жовтні 2022 року - моделей - почалася нова халепа...
Засилля котів та собак, завезених іноземцями в Туреччину.
Справа в тому, що в Туреччині немає культу утримання котів та собак в житловому приміщенні: за народними - і не тільки - повір"ями собака та кіт - корисні Божі створіння, але диявол ховається в їх слині та вовні. Тому собак/котів дуже люблять - дивують просто гори корму для кішок, виставлених просто на вулицях, ретельно слідкують за "бродячими" собаками (всі стерилізовані).
Раніше в багатоьох ЖК буда вимога - не возити собаку в в ліфті: саме там накопичуються волосся собак. Таких утримувачів собак було досить мало і іх було непомітно.
Ситуація змінилася: станом на листопад 2022 року завезено неймовірну кількість котів та собак - часто дорогих порід - і це реально скидається на очі.
Я не проти собак і котів - сам тримав тривалий час - але і мене почала дратувати наявність під сходами біля ліфта всіляких неохайних вже ковриків/килимків, на яких кішки народжують кошенят та де стоять миски з іжею та є лужі з розлитою кошенятами водою.
На підлозі ліфта - свіжі сліди кошаків після вчорашнього прибирання.
Тепер новинка: звісно, який власник песика за 600-1000 доларів погодиться вигулювати його НЕ НА акуратно стрижених газонах ЖК Преміум-класу... А як же, а як же: улюбленець родини! Як же можна піти з ним на відстань в 100-200 м в природний парк через дорогу та погуляти під справжніми ялинками та на галявинах між ними.
Тільки на стриженому вчора газоні біля плавального басейна...
Голови ОСББ ЖК почали вивішувати плакати із закликом НЕ вигулювати собак на газонах з банановими пальмами та екзотичними рослинами: на зелених газонах накопичуються сліди життєдіяльності улюбленців родини....
На двох мовах: англійській та російській. Українську турки ще не зовсім вивчили...
Цікава це річ: соціум...
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Додано: Сер 23 лис, 2022 11:47
akurt написав:У багатих свої чудасії
Не встигли громадяни Туреччини оговтатися від автомобілів українських біженців - Мерседесів, БМВ та Ленд-роверів найновших найдорожчих - наваіть куплених в жовтні 2022 року - моделей - почалася нова халепа...
Засилля котів та собак, завезених іноземцями в Туреччину.
Справа в тому, що в Туреччині немає культу утримання котів та собак в житловому приміщенні: за народними - і не тільки - повір"ями собака та кіт - корисні Божі створіння, але диявол ховається в їх слині та вовні. Тому собак/котів дуже люблять - дивують просто гори корму для кішок, виставлених просто на вулицях, ретельно слідкують за "бродячими" собаками (всі стерилізовані).
Раніше в багатоьох ЖК буда вимога - не возити собаку в в ліфті: саме там накопичуються волосся собак. Таких утримувачів собак було досить мало і іх було непомітно.
Ситуація змінилася: станом на листопад 2022 року завезено неймовірну кількість котів та собак - часто дорогих порід - і це реально скидається на очі.
Я не проти собак і котів - сам тримав тривалий час - але і мене почала дратувати наявність під сходами біля ліфта всіляких неохайних вже ковриків/килимків, на яких кішки народжують кошенят та де стоять миски з іжею та є лужі з розлитою кошенятами водою.
На підлозі ліфта - свіжі сліди кошаків після вчорашнього прибирання.
Тепер новинка: звісно, який власник песика за 600-1000 доларів погодиться вигулювати його НЕ НА акуратно стрижених газонах ЖК Преміум-класу... А як же, а як же: улюбленець родини! Як же можна піти з ним на відстань в 100-200 м в природний парк через дорогу та погуляти під справжніми ялинками та на галявинах між ними.
Тільки на стриженому вчора газоні біля плавального басейна...
Голови ОСББ ЖК почали вивішувати плакати із закликом НЕ вигулювати собак на газонах з банановими пальмами та екзотичними рослинами: на зелених газонах накопичуються сліди життєдіяльності улюбленців родини....
На двох мовах: англійській та російській. Українську турки ще не зовсім вивчили...Цікава це річ: соціум...
У вас же ніби є собака? Ретривер чи щось таке. Він ж у квартирі живе?
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Додано: Сер 23 лис, 2022 12:17
В мене була сука Лабрадор з двома медалями. Померла в силу природних причин більше року тому.
Мешкала саме так: в квартирі. Мешканці будинка на загальних зборах заборонили мені та сусіду возити в ліфті: тільки пішки по сходах.
Один раз дуже лаялися з сусідом після того, як прибиральник будинка після роботи пилососом по сходах відкрив бокс для зібраного сміття та показав там купу собачого волосся.
Завжди я свою вигулював досить довго і саме так: під ялинками та на галявинах.
Похована в дуже красивому місці в горах понад річкою і під ялинкою...
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Додано: Сер 23 лис, 2022 15:13
Рієлтор - як двигун прогресу та життя?
Мені повезло: вже 33 (тридцять три, Карле!) учасника форуму нагородили мене посадою Голови правління та Генерального директора всесвітньої мережі рієлторських контор. Викрили на звичайних доведених фактах: я вночі оббираю сиріт та вдовиць, а вдень обдурюю білих та пухнастих форумчан.
Пишаюсь посадою.
Правда, заробляю зовсім на іншому - (видалено).
Так ось - ТУРЕЦЬКИЙ паблік активно обговорює таку проблему в нерухомості: ніби-то на 1 турецького рієлтора вже припадає 10 (!!!) іноземних. Сильно лаються. І зрозуміло чому...
Гадаю, що цифра 10 перебільшена, але і не сильно...
Для іноземця, для якого майже однозначно немає офіційної роботи в Туреччині, здається порятунком долі пропозиція стати "чорним рієлтором", тобто працювати неофційно під дахом турецького ліцензованого рієлтора.
Там є своя математика:
- бере дані про наявні об"єкти для продажу у рієлтора та пропонує купити будь-кому.
- чесно з ним "дах" діляться комісійними від продажу: максимум 50-50. Інколи ділять частку НЕ ліцензованого рієлтора в 50 ще навпіл... а то і на три... Ну як в Україні...
- теоретично така робота є вигідною: при високих цінах на нерухомість в Туреччині - мінімальна ціна на пристойну квартиру 1+1 складає 2 000 000 лір - можуть отримати комісійних до 10%, тобто 200 000 лір. Чув про прибуток і вище - в 340 000 лір на одній квартирі просто впали з неба - розвели лохА-росіянина.
- з цих 200 000 "чорний рієлтор" отримає не більше 100 000 лір - а це зарплатня працюючої людини за рік роботи! Реально отримає значно менше - гадаю не більше 50 000 лір...
- тепер зрозуміло, що по Туреччині почали шастати в якості рієлторів: українці та росіяни, а останнім часом найбільш агресивні - то киргизи та казахи, не хочуть жити в юрті - в тому, що називалося "Кыргызский дом" — юрта, имел большое преимущество: он был всегда под рукой, куда бы они ни направлялись. Интересный факт: слово юрта «jurt» на общетюркском языке означает «родовая земля». В кыргызском языке нередко для обозначения дома использовалось понятие «Оta-jurt» - «отцовская земля» или «отечество». То есть, где стоит юрта, там и есть отечество — мой дом и моё отечество всегда со мной".
Трохи все змінилося: Батьківщина НЕ там, де юрта, а там, де гроші...
Але мене і дивують наші люди і не дивують: їсти ж хочеться...
Ну ось три місяці тому питали, як доїхати в Анталію - і ось вже сьогодні виставляють на продаж віллу в Анталії за 500 000$...
1:10 - ну не знаю, але турки в ці хвилини в пабліках дуже лаються та називають саме таку цифру...
P.S. О 15-23 (за Києвом 14-23) раптово обірвалася моя приватна консультація для киянина - продовжувалася 42 хвилини та не була закінчена.
Встиг він якось все ж написати: "...Позвоню позже... По ходу что-то прилетело: отрубило свет и интернет...везде, и вне очереди...." Розмова припинился...
Жах жахливий...
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Додано: Чет 24 лис, 2022 18:33
А як воно зроблено у куркулів?
Я відверто співчуваю шановному панству з приводу великих - дуже великих - проблем з електрикою та водою.
Жах жахливий. Щодня спілкуюся зі Львовом, Києвом, Дніпром, Запоріжжям, навіть з Херсоном...
Допомагаю людям як можу: в мене питають, як доправити бензогенератори з Туреччини в Україну. Даю контакти, телефони, поради.
Сьогодні вперше за 5 років вирішив подивитися, як зроблена система постачання гарячої води в моєму будинку. Особливо з приводу того, що сьогодні в Анталії легкий дощ (обіцяли сильні зливи,. але обманули). Переключив подачу гарячої води з сонячних батарей на бойлер.
Так ось: вихід на дах жорстко закрито і ключі є тільки в голови ОСББ. Відкрили, вийшли на дах:
- перше, що здивувало - дах з суттєвим нахилом для водостоку; думав, що дах плаский.
- свіже покриття єврорубероїдом чи чимось аналогічним (згадав, що позминулого року збирали якісь гроші на ремонт та профілактику);
- здивувала величезна конструкція великої висоти, зварена з квадратних труб - саме на них встановлено систему сонячних батарей (по 2 на квартиру) та баків з водою (по 2 на квартиру - в одному гаряча вода в іншому - холодна для живлення бака з гарячою).
- сонячні павнелі достатньо великого розміру - рулетки не було, але приблизно 1 мх2,5 м і таких панелей по дві на кожну квартиру. Орієнтація на південь.
- акуратно укладені ПЛАСТИКОВІ труби до баків з водою, мають вентілі перекритя подачі і туди, і назад.
- виліз - хоч і боявся такої висоти - по залізній драбині на рівень баків з водою - висота метра в 3.
- здивувало те, що все виглядає як новеньке - баки з нерзавної сталі (гадаю, це захист теплоізоляції).
- зроблено сигнальні труби переливу води, вони можуть спрацювати, як би я сьогодні діяв не акуратно, та не повністью перекрив би кран подачі гарячої води під умивальником санвузла з цих баків, та відкрив би вентіль подачі гарячої води з бойлера. Тоді була би дурня: вода з системи постачання пройшла б через бойлер та пішла на дах в систему баків, в яких іде підігрів від сонячних батерей.
Таку операцію треба виконувати декілька разів на рік, бо гаряча вод з бойлера є потрібною тільки в сезоні листопад - березень, коли багато дощових днів без сонця (до 8 на місяць).
Гарячої води не буває тільки в дощову погоду: навіть взимку достаньо, щоби сонце було 40-60 хвилин і вже є гаряча вода.
Взагалі реально був вражений гарним технічним станом цієї системи.
Написано для того, щоби у майбутньому люди знали, що таку систему варто мати на даху свого будинка. В Туреччині орієнтир ціни з монтажем - 300 доларів.
Для довідки: я її не купував і не встановлював: все зроблено Забудовником.
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Додано: Чет 24 лис, 2022 19:30
akurt написав:
Написано для того, щоби у майбутньому люди знали, що таку систему варто мати на даху свого будинка.
Система цікава і відома і в Україні не один рік. В головному офіці одного з банків в Києві така система була встановлена для всього бізнес центру
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