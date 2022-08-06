Додано: Чет 24 лис, 2022 18:33

А як воно зроблено у куркулів?



Я відверто співчуваю шановному панству з приводу великих - дуже великих - проблем з електрикою та водою.

Жах жахливий. Щодня спілкуюся зі Львовом, Києвом, Дніпром, Запоріжжям, навіть з Херсоном...

Допомагаю людям як можу: в мене питають, як доправити бензогенератори з Туреччини в Україну. Даю контакти, телефони, поради.



Сьогодні вперше за 5 років вирішив подивитися, як зроблена система постачання гарячої води в моєму будинку. Особливо з приводу того, що сьогодні в Анталії легкий дощ (обіцяли сильні зливи,. але обманули). Переключив подачу гарячої води з сонячних батарей на бойлер.



Так ось: вихід на дах жорстко закрито і ключі є тільки в голови ОСББ. Відкрили, вийшли на дах:

- перше, що здивувало - дах з суттєвим нахилом для водостоку; думав, що дах плаский.

- свіже покриття єврорубероїдом чи чимось аналогічним (згадав, що позминулого року збирали якісь гроші на ремонт та профілактику);

- здивувала величезна конструкція великої висоти, зварена з квадратних труб - саме на них встановлено систему сонячних батарей (по 2 на квартиру) та баків з водою (по 2 на квартиру - в одному гаряча вода в іншому - холодна для живлення бака з гарячою).

- сонячні павнелі достатньо великого розміру - рулетки не було, але приблизно 1 мх2,5 м і таких панелей по дві на кожну квартиру. Орієнтація на південь.

- акуратно укладені ПЛАСТИКОВІ труби до баків з водою, мають вентілі перекритя подачі і туди, і назад.

- виліз - хоч і боявся такої висоти - по залізній драбині на рівень баків з водою - висота метра в 3.

- здивувало те, що все виглядає як новеньке - баки з нерзавної сталі (гадаю, це захист теплоізоляції).

- зроблено сигнальні труби переливу води, вони можуть спрацювати, як би я сьогодні діяв не акуратно, та не повністью перекрив би кран подачі гарячої води під умивальником санвузла з цих баків, та відкрив би вентіль подачі гарячої води з бойлера. Тоді була би дурня: вода з системи постачання пройшла б через бойлер та пішла на дах в систему баків, в яких іде підігрів від сонячних батерей.

Таку операцію треба виконувати декілька разів на рік, бо гаряча вод з бойлера є потрібною тільки в сезоні листопад - березень, коли багато дощових днів без сонця (до 8 на місяць).

Гарячої води не буває тільки в дощову погоду: навіть взимку достаньо, щоби сонце було 40-60 хвилин і вже є гаряча вода.



Взагалі реально був вражений гарним технічним станом цієї системи.



Написано для того, щоби у майбутньому люди знали, що таку систему варто мати на даху свого будинка. В Туреччині орієнтир ціни з монтажем - 300 доларів.



Для довідки: я її не купував і не встановлював: все зроблено Забудовником.