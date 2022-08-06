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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 630631632633
Повідомлення Додано: Чет 24 лис, 2022 20:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Засилля котів та собак, завезених іноземцями в Туреччину.
Справа в тому, що в Туреччині немає культу утримання котів та собак в житловому приміщенні

У нас останнім часом реально культ котів та собак, не міг повірити, одна жінка розказувала, що стриже свою собаку за 600 грн. Для них навіть спеціальні майстри навчаються - якісь грумери. ПС Це коли моя стрижка коштувала 85.
BIGor
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  #<1 ... 630631632633
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