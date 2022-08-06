У нас останнім часом реально культ котів та собак, не міг повірити, одна жінка розказувала, що стриже свою собаку за 600 грн. Для них навіть спеціальні майстри навчаються - якісь грумери. ПС Це коли моя стрижка коштувала 85.
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Додано: Чет 24 лис, 2022 20:58
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
У нас останнім часом реально культ котів та собак, не міг повірити, одна жінка розказувала, що стриже свою собаку за 600 грн. Для них навіть спеціальні майстри навчаються - якісь грумери. ПС Це коли моя стрижка коштувала 85.
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