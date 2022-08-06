У нас останнім часом реально культ котів та собак, не міг повірити, одна жінка розказувала, що стриже свою собаку за 600 грн. Для них навіть спеціальні майстри навчаються - якісь грумери. ПС Це коли моя стрижка коштувала 85.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 лис, 2022 20:58
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
У нас останнім часом реально культ котів та собак, не міг повірити, одна жінка розказувала, що стриже свою собаку за 600 грн. Для них навіть спеціальні майстри навчаються - якісь грумери. ПС Це коли моя стрижка коштувала 85.
Додано: Суб 26 лис, 2022 13:34
І на мудрих часом чорт їздить
(українське прислів"я невдалих інвесторів в нерухомість)
Грудень 2019 року: приятель зі Львова звернувся з проханням щось підібрати для інвестицій на суму в 100 000 нахом"ячених баксів.
Ми з жінкою чесно та працьовито майже тиждень перемацали купу квартир та підібрали 3-4 варіанти квартир 2+1 нових в нових будинках та БЕЗ посередників. Від власників або від Забудовника.
Аж втомилися... Квартири всі готові, під ключ, вселяйся та живи. Діапазон цін на 2+1 був 95 000 - 105 000 доларів. За 105 000 була просто "канхвєтка"...
На мій подив приятель прилетів не в Анталію, а в Аланію за компанію з кумпелем, свого часу наближеним до (видалено). Той купив нерухомість за 350 000 доларів. Наближення до (видалено) дало таку можливість...
Рієлтори так раділи, так годували в рестораціях Аланії, що мій приятель - людина зовсім не бідна - і то сказав, що таких річок з віскі він ще в житті не бачив.
Віски вдарило в голову та й сам купив 3 квартири 0+1 по 31 500 євро. Одну для себе, а дві - "під здачу"...
Коли прилетів в Анталію та в тому признався, я пізніше набрав в інеті назву ЖК в Аланії та з"ясувалося, що житрий та відважний рієлтор з числа кримських татар продав йому те, що мріяли турецькі рієлтори продати по 26 500 євро - по 31 500 євро.
Профіт для рієлтора, який купив декілька пляшок віски та оплатив ресторацію, непоганий: 15 000 євро від одного лОха.
Після повернення у Львів мій хитрий приятель зробив справжінй "хід конячкою", точніше два відразу:
- перепродав ту інвестицію іншому кумпелю; не знаю з яким профітом - не признавався... Я й не питав...
- виручені гроші вклав в більш найдійну - БЕЗУМОВНО! - інвестицію - вклався в ТОВ "ТРУСКАВЕЦЬ АПАРТМЕНТ".
Гарна контора, із статутним капіталом в 1 000 гривень...
41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель...
Гроші ж повинні працювати...
Вчора приезли йому у Львів трифазний генератор на 9 кВт, включили, працює - зрадів - та почав говорити правду:
- станом на сьогодні кумпель, який викупив у нього ту нерухомість в Аланії, заробив на кожній 40 000 доларів.
- станом на сьогодні ТОВ "ТРУСКАВЕЦЬ АПАРТМЕНТ" є банкротом, в стадії ліквідації.
Спроба витягнути хоч частину грошей - як він сказав "з великим дисконтом" виявилася марною...
Кінь на чотирьох, та й то спотикається...
Чесно каждучі, мені тоді - в грудні 2019 - було шкода витраченого тижня мого життя на безкінечне мацання купи квартир та ведення перемовин заради приятеля... з обіяцянкою, що приведу за руку реального клієнта на днях: не продавайте! Деякою втіхою було те, що він оплатив вечерю в кафе (без алкоголя).
Тоді я зрозумів, якою є важкою робота у рієлторів, і навіть більше: адже рієлтора задача - втюхати клієнту будь-який непотріб, а тут не можна було підвести приятеля, то шукав як для себе...
Гадаю, що кожен з тих варіантів на сьогодні вартує не менше 200 000 доларів, а то і більше...
Та можна й глянути на сайті оголошень... Якщо згадаю, де саме підбирав... давно було... майже три роки минуло...
Додано: Суб 26 лис, 2022 15:16
Закон сполучених посудин в економіці...
(Закон сполучених посудин говорить, що рідина, перебуваючи у з'єднаних між собою судинах, завжди буде встановлюватися на одному рівні, незалежно від обсягу судин.)
В економіці гроші йдуть туди, де рівень грошей ще низький. Для вирівнювання.
Турецька преса сьогодні обговорює, куди йдуть гроші, які не можна - або рука не пріднімається - їх вкласти в Анталію.
Тези в моєму перекладі:
- У той час як Анталія стала чемпіоном зростання цін на оренду житла, Трабзон [Моя ремарка: місто на узбережжі Чорного моря] став другою провінцією в країні з найбільшим зростанням цін на оренду після Анталії.
- Житлового фонду в місті не вистачало для задоволення попиту [Моя ремарка: перебільшують, в кишені наших українських рієлторів майжн щодня з"являються варіанти від 8500 лір - 460 доларів. Прсто тут теж діє Закон сполучиених посудин: при карколомних цінах на оренду починає здавти і той, і таке, що раніше і не мріяли здати]
- Трабзон, який навіть не входив до першої десятки провінцій із найвищим зростанням орендної плати в серпні, швидко піднявся в рейтингу провінцій, які були чемпіоном зростання за останні два місяці.
- Згідно з даними BETAM, Анталія стала чемпіоном зростання орендної плати з річним зростанням на 257 відсотків у жовтні, тоді як ціни на оренду квартир у Трабзоні зросли на 200 відсотків у жовтні.
- Ціни на квартири для продажу в Трабзоні починаються від 1,5 мільйона турецьких лир і що попит на оренду квартир збільшився з боку громадян, які не можуть купити квартиру.
- Середні ціни на оренду в Трабзоні сягнули 5 тисяч TL (270 доларів), а на початку року ця цифра становила від 3 до 4 тисяч TL.
- Поки пропозиція обмежена, попит високий, а витрати залишаються високими, ціни ніколи не повернуться.
- Президент Трабзонського відділення Палати інженерів-будівельників TMMOB Мустафа Тір’які сказав, що приїзд багатьох іноземних туристів, особливо з країн Перської затоки, до Трабзона цього року вплинув на зростання цін. [Моя ремаркак: правда. Я був у Трабзоні в серпні - здивувався неймовірній кількості арабів особливо в горах та в туристичних місцях, навіть в праволавній святині - в православному монастирі в горах Панагія Сумела]
- Згідно з даними Турецького статистичного інституту (TUIK), минулого року в Трабзоні іноземцям було продано 952 квартири. Якщо за перші 10 місяців минулого року було продано 750 квартир, то за перші 10 місяців 2022 року ця кількість зросла вже до 818.
За матеріалами
Моя ремарка: щоби мені сильно сподобалося місто Трабзон - то й не скажу:
- реально Чорне море здається чорним - у порівнянні із Середземним морем - світлим прозорим (запливаю з маскою ластами далеко - видно все дно).
- у місті фактично немає пляжів. берег складний - як і всюди у Чорного моря.
- дуже дорогі готелі. Дорожче, ніж в Анталії. Мені - правда - повезло: на Букінгу - вже думав ночуватиму в авто - ввечері забронював на 2 доби реально бутік-готель, розташований в старовинних відреставрованих будинках Османської імперії, в чудовому місці з неймовірною бруківкою та старовиними кам"яними парканами, та з верандою-ресторцією з видом на море. Ціна була акційна - 900 лір - близько 50 доларів).
Дуже близько неймовірної краси гори: по дорозі з міста Кайсері - десь 700 км - я подолав три (!!!) перевали заввишки в 2000 м і вище. Такого складного спуску з гір в бік моря - 25 км ухилу без жодних поворотів - і це з висоти 2000 м - ніде в світі не зустрічав, а поїздив я багато...
Реально багато арабів і навіть вивіски є на арабській мові...
Не умовляйте, панове: в Трабзон не поїду.
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