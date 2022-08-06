Додано: Суб 26 лис, 2022 13:34

І на мудрих часом чорт їздить

(українське прислів"я невдалих інвесторів в нерухомість)



Грудень 2019 року: приятель зі Львова звернувся з проханням щось підібрати для інвестицій на суму в 100 000 нахом"ячених баксів.

Ми з жінкою чесно та працьовито майже тиждень перемацали купу квартир та підібрали 3-4 варіанти квартир 2+1 нових в нових будинках та БЕЗ посередників. Від власників або від Забудовника.

Аж втомилися... Квартири всі готові, під ключ, вселяйся та живи. Діапазон цін на 2+1 був 95 000 - 105 000 доларів. За 105 000 була просто "канхвєтка"...



На мій подив приятель прилетів не в Анталію, а в Аланію за компанію з кумпелем, свого часу наближеним до (видалено). Той купив нерухомість за 350 000 доларів. Наближення до (видалено) дало таку можливість...

Рієлтори так раділи, так годували в рестораціях Аланії, що мій приятель - людина зовсім не бідна - і то сказав, що таких річок з віскі він ще в житті не бачив.

Віски вдарило в голову та й сам купив 3 квартири 0+1 по 31 500 євро. Одну для себе, а дві - "під здачу"...

Коли прилетів в Анталію та в тому признався, я пізніше набрав в інеті назву ЖК в Аланії та з"ясувалося, що житрий та відважний рієлтор з числа кримських татар продав йому те, що мріяли турецькі рієлтори продати по 26 500 євро - по 31 500 євро.

Профіт для рієлтора, який купив декілька пляшок віски та оплатив ресторацію, непоганий: 15 000 євро від одного лОха.



Після повернення у Львів мій хитрий приятель зробив справжінй "хід конячкою", точніше два відразу:

- перепродав ту інвестицію іншому кумпелю; не знаю з яким профітом - не признавався... Я й не питав...

- виручені гроші вклав в більш найдійну - БЕЗУМОВНО! - інвестицію - вклався в ТОВ "ТРУСКАВЕЦЬ АПАРТМЕНТ".

Гарна контора, із статутним капіталом в 1 000 гривень...

41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель...



Гроші ж повинні працювати...



Вчора приезли йому у Львів трифазний генератор на 9 кВт, включили, працює - зрадів - та почав говорити правду:

- станом на сьогодні кумпель, який викупив у нього ту нерухомість в Аланії, заробив на кожній 40 000 доларів.

- станом на сьогодні ТОВ "ТРУСКАВЕЦЬ АПАРТМЕНТ" є банкротом, в стадії ліквідації.

Спроба витягнути хоч частину грошей - як він сказав "з великим дисконтом" виявилася марною...



Кінь на чотирьох, та й то спотикається...



Чесно каждучі, мені тоді - в грудні 2019 - було шкода витраченого тижня мого життя на безкінечне мацання купи квартир та ведення перемовин заради приятеля... з обіяцянкою, що приведу за руку реального клієнта на днях: не продавайте! Деякою втіхою було те, що він оплатив вечерю в кафе (без алкоголя).

Тоді я зрозумів, якою є важкою робота у рієлторів, і навіть більше: адже рієлтора задача - втюхати клієнту будь-який непотріб, а тут не можна було підвести приятеля, то шукав як для себе...

Гадаю, що кожен з тих варіантів на сьогодні вартує не менше 200 000 доларів, а то і більше...

Та можна й глянути на сайті оголошень... Якщо згадаю, де саме підбирав... давно було... майже три роки минуло...