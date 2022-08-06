akurt написав:

та тільки тоді вже в аеропорту признався

а тут не можна було підвести приятеля, то шукав як для себе... реально... так - дивлячись із жінкою одне на одне і говорили: "Оце б я собі взяв би!"

(українське прислів"я невдалих інвесторів в нерухомість)Грудень 2019 року: приятель з (назву обласного центра видалено) звернувся з проханням щось підібрати для інвестицій на суму в 100 000 нахом"ячених баксів.Ми з жінкою чесно та працьовито майже тиждень перемацали купу квартир та підібрали 3-4 варіанти квартир 2+1 нових в нових будинках та БЕЗ посередників. Від власників або від Забудовника.Аж втомилися... Квартири всі готові, під ключ, вселяйся та живи. Діапазон цін на 2+1 був 95 000 - 105 000 доларів. За 105 000 була просто "канхвєтка"...На мій подив приятель прилетів не в Анталію, а в Аланію за компанію з кумпелем, свого часу наближеним до (видалено). Той купив нерухомість за 350 000 доларів. Наближення до (видалено) дало таку можливість...Рієлтори так раділи, так годували в рестораціях Аланії, що мій приятель - людина зовсім не бідна - і то сказав, що таких річок з віскі він ще в житті не бачив.Віски вдарило в голову та й сам купив 3 квартири 0+1 по 31 500 євро. Одну для себе, а дві - "під здачу"...Потім приїхав в Анталію (щасливі рієлтори довезли до аеропорта - там я зустрів та відвіз у готель на першій лінії), через два дні відлітав вже з Анталії, я пізніше набрав в інеті назву ЖК в Аланії та з"ясувалося, що хитрий та відважний рієлтор з числа кримських татар продав йому те, що мріяли турецькі рієлтори продати по 26 500 євро - по 31 500 євро.Профіт для рієлтора, який купив декілька пляшок віски та оплатив ресторацію, непоганий: 15 000 євро від одногоПісля повернення в (назву обласного центра видалено) мій хитрий приятель зробив справжінй "хід конячкою", точніше два відразу:- перепродав ту інвестицію іншому кумпелю; не знаю з яким профітом - не признавався... Я й не питав...- виручені гроші вклав в більш найдійну - БЕЗУМОВНО! - інвестицію - вклався в ТОВ "ТРУСКАВЕЦЬ АПАРТМЕНТ".Гарна контора, із статутним капіталом в 1 000 гривень...41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель...Гроші ж повинні працювати...Вчора приезли йому у (назву обласного центар видалено) трифазний генератор на 9 кВт, включили, працює - зрадів - та почав говорити правду:- станом на сьогодні кумпель, який викупив у нього ту нерухомість в Аланії, заробив на кожній 40 000 доларів.- станом на сьогодні ТОВ "ТРУСКАВЕЦЬ АПАРТМЕНТ" є банкротом, в стадії ліквідації.Спроба витягнути хоч частину грошей - як він сказав "з великим дисконтом" виявилася марною...Чесно каждучі, мені тоді - в грудні 2019 - було шкода витраченого тижня мого життя на безкінечне мацання купи квартир та ведення перемовин заради приятеля... з обіцянкою, що приведу за руку реального клієнта на днях: "Не продавайте!" Деякою втіхою було те, що він оплатив вечерю в кафе (без алкоголя).Тоді я зрозумів, якою є важкою робота у рієлторів, і навіть більше: адже рієлтора задача - втюхати клієнту будь-який непотріб,Гадаю, що кожен з тих варіантів на сьогодні вартує не менше 200 000 доларів, а то і більше...Та можна й глянути на сайті оголошень... Якщо згадаю, де саме підбирав... давно було... майже три роки минуло...