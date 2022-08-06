Додано: Нед 27 лис, 2022 05:37

Цікаве повідомлення прийшло від приятеля зі Львова:



Новини Україна 🇺🇦🍉, [27 лист, 2022, 00:00]

Мешканці турецького міста Анталія вимагають від влади заборонити продавати та здавати в оренду нерухомість росіянам.



Цікаво тим, що приятель має у Львові 4 (чотири) квартири під оренду.

Одну з них здавав офіцеру ВСУ - але той виїхав. Бо не в змозі був платити по 15 000 гривень. Другу з 4-х квартир здавав громадянину Туреччини. Зараз не питав, чи виїхав турок, але 4 квартири зайняті точно.

Але лендлорд хвилюється про Туреччину...

Що на практиці: про такий мітинг в Анталії НЕ чув і турецька преса про нього НЕ повідомляла.

Натомість по всій Туреччині пройшли масові мітинги української діаспори в пам’ять Голодомору.



Але про оренду - суто економіко-фінансові міркування.

Будемо чесними: українці Львова і не Львова дуже активно допомагали у складні для українців не Львова часи та підвищили орендну плату всього до 1 000$ за місяць. Якщо почитати "київську гілку", то 35 000 гривень на місяць - нормальна ціна орендодавця для орендарів.

В Дніпро з Карпат повернувся син приятеля - хлопець носить окуляри мінус 10 - та написав мені таке (цитую):

"Да, дороговато. Я сейчас снимаю за 10. Отличная квартира. Но хозяйка решила переехать в неё. Думал что-то в районе 15 найти. Но цены сейчас реально не понятные. Знакомые в новострое за 40 сдают..."

Ну і у мого львівського приятеля-орендодавця можна спитати: КОЛИ ОСТАННІЙ РАЗ ПЛАТИВ ДЕРЖАВІ ПОДАТКИ? Я знаю відповідь точно: НІ-КО-ЛИ.



Щодо Туреччини: всі орендодавці сумлінно платять податки в сумі 18%.

Механізм простий, як турецький помаранч (зараз майже вже стиглі - вчора на території Akdeniz university дивився на усипані рясно помаранчами дерева та навіть зірвав декілька - студенти лінуються): Договір оренди квартири підписується власноруч орендодавцем та орендарем в присутності нотаріуса та завіряється нотаріусом.



В договорі оренди обов’язково міститься завірена нотаріусом копія паспорта орендодавця (не орнедаря!) та Права власності на квартиру.

В Договорі оренди вказується ціна оренди - відомості від нотаріуса миттєво опиняються в Податковій - та з цієї суми орендодавець платить податок на прибуток.

Орендодавець зобов’язані не вручати - як в Україні - орендну плату необлікованою готівкою, а сплачувати на рахунок орендодавця в банку. Реквізити для сплати вказуються в Договорі оренди.

Якщо орендатор-іноземець не має відкритого рахунка в банку Туреччини - то він може здійснити оплату БЕЗ відкриття рахунка - в банкоматі - є можливість проведення операцій без карти - на реквізити, вносячи в банкомат свою готівку та отримуючи квитанцію.

Цікаво, що якщо орендатор не має підтвердження оплати від банківської установи, то вважається, що він НЕ платив оренду плату та може бути виселений орендодавцем.



Ідемо далі: чи можуть заборонити здавати в оренду квартири чи продавати квартири росіянам або не росіянам?

Відомим є тільки один прецедент в світі - Уряд Канади заборонив на 2 роки продаж нерухомості іноземцям: вони вдвічі підвищили середню ціну нерухомості. То є погано - звісно - для канадійців. Здається, вже 1 рік минув.

От буде цікаво подивитися через рік... гадаю вже ціни зростуть не в 2 рази, а в 4 рази.... Ринок є ринок. відкладений попит викликає новий шквал...



Чи є якась передумова заборони саме росіянам? На мій погляд ніякої передумови немає.

Тому що тоді треба заборонити здавати в оренду та продавати квартири громадянам Ірану (місце 2 в ТОП-20), Іраку (місце 3 в ТОП-20), України (місце 4 в ТОП-20) та Німеччини (місце 5 в ТОП-20). А також громадянам Великої Британії, США, Канади, Швеції та - новинка жовтня - громадянам Нідерландів та Ізраїля.



Чи є якась передумова заборони громадянам Туреччини здавати/продавати квартири? На мій погляд ніякої передумови немає.

Зараз тільки лінивий не здає квартири іноземцям, та вже і останній лінивий здає.

Економіка працює: при мінімальній зарплатні в 5 500 лір та пенсії - точно не знаю - здається, 2200 лір - мінімальна ціна оренди квартири 2+1 на сьогодні 7 500 лір. А так 8000, 9000, 12000, 14000, 17000... 40 000 в будинках Преміум-класу - і вже чув ціну в 60 000 лір.

Гріх не здавати житло в оренду...

Цікаво, що заїхав в гості - в підземний паркінг приятелів такого ЖК - нарахував по дорозі до місця парковки 3 авто з українськими номерами - це тільки дивився ліворуч по проїзду...

Активувався ринок здачі в оренду в дуже дуже віддалених мікрорайонах - я 5 років мешкаю в Анталії та у справах останнім часом багато їжджу по Анталії - так інколи навігатор веде в такі віддалені мікрорайони ( місто за площею в 1,4 рази є більшим за Київ ) що дивуюсь, де це і взагалі, і це Анталія чи ні.

На наступному тижні треба під’їхати до одного турецького дідуся - так той примудрився здати в оренду квартиру іноземцію так далеко, і в такій "Шевченковій хаті", і в такому суто фолькльорному турецькому мікрораойні, що і кіно історичне можна знімати, і я такого давно я не бачив...



Чи є наразі передумова заборони здачі в оренду квартир іноземцям з точки зору Міграційної служби?

Я такої передумови не бачу. А бачу я багато: я буваю в Міграційній службі у справах - і в понеділок о 08-30 також там буду - треба допомогти нашій людині - змінила закордонний паспорт та прізвище - допомогти владнати ту бюрократичну справу - карколомні черги на прийом. Це при тому, що прийом відбувається за записом в електронній черзі. І там всі нації світу товпляться. Останній раз здивували чорношкірі люди. А в одної пані - явно слов’янської зовнішності - щось спитав - так не знала ні англійської, ні турецької, ні російської, ні української - так і не зрозумів, якої вона нації...

Зараз запис на подачу документів на отримання' ВНП в Туреччині вже на лютий місяць 2023 року.

Не чув про жоден випадок відмови: зазвичай через місяць дають узгодження - чув про випадки того, що людина просить ВНП на 1 рік, а дають на 1/2 року - але є процедура продовження дії.



Чи заінтересована держава Туреччина у зниженні цін на продаж та оренду нерухомості?

Моя відповідь: і "так", і "ні":

а) від прибутків ніхто ніколи ніде не відмовляється; б) здача в оренду житла підвищує добробут громадян, які мають власне житло, а таких мабуть не менше 50% населення; в) ціни на ринку нерухомості безумовно тиснуть на простий народ і дає козир опозиції, яка б"є суворо кожен день по діям Уряду та президента, а в червні 2023 року - нові вибори... г) високі ціни б"ють по кишені студентів та держслужбовців (які тут дивним чином не приучені брати хабарі за будь-яку дію або підпис). г) будь-яка заборона на ринку нерухомості б"є по Забудовникам та виробникам будівельної галузі - а тут просто карколомне пожвавлення - вчора проїжджав біля майданчиків, які досі вважалися вільними (рекомендував би звернути увагу, але не маю відомостей про тих забудовників) - вже все огороджено та риють фундамени...



Ну ось так: з "перших рук"... а то львівського лендлорда дуже схвилював мітинг в Анталії.

Не знаю, чи він був... не чув ні від кого... і не бачив...

Уявляю, як би на такий мітинг реагували орендодавці чи Ялти, чи Фороса, чи Алупки, чи Лазурного, чи Бердянська, чи Приморська, чи Скадовська, чи Євпаторії, чи Судака...

Чи Львова, Дніпра або Києва...