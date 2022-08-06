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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лис, 2022 11:42
В мене 5 (п"ять) учасників форуму заблоковані для прочитання - інколи із цікавості відкриваю тільки флаймана (ну дуже цікава незвичайна на весь світ людина) - гадаю, що пан вище написав щось корисне для загалу. На жаль, я не прочитаю, а вам, шановне панство, мабуть - згодится для правильних інвестицій зароблених вами грошей.
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