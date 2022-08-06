У нас останнім часом реально культ котів та собак, не міг повірити, одна жінка розказувала, що стриже свою собаку за 600 грн. Для них навіть спеціальні майстри навчаються - якісь грумери. ПС Це коли моя стрижка коштувала 85.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 лис, 2022 20:58
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
У нас останнім часом реально культ котів та собак, не міг повірити, одна жінка розказувала, що стриже свою собаку за 600 грн. Для них навіть спеціальні майстри навчаються - якісь грумери. ПС Це коли моя стрижка коштувала 85.
Додано: Суб 26 лис, 2022 13:34
І на мудрих часом чорт їздить
(українське прислів"я невдалих інвесторів в нерухомість)
Грудень 2019 року: приятель з (назву обласного центра видалено) звернувся з проханням щось підібрати для інвестицій на суму в 100 000 нахом"ячених баксів.
Ми з жінкою чесно та працьовито майже тиждень перемацали купу квартир та підібрали 3-4 варіанти квартир 2+1 нових в нових будинках та БЕЗ посередників. Від власників або від Забудовника.
Аж втомилися... Квартири всі готові, під ключ, вселяйся та живи. Діапазон цін на 2+1 був 95 000 - 105 000 доларів. За 105 000 була просто "канхвєтка"...
На мій подив приятель прилетів не в Анталію, а в Аланію за компанію з кумпелем, свого часу наближеним до (видалено). Той купив нерухомість за 350 000 доларів. Наближення до (видалено) дало таку можливість...
Рієлтори так раділи, так годували в рестораціях Аланії, що мій приятель - людина зовсім не бідна - і то сказав, що таких річок з віскі він ще в житті не бачив.
Віски вдарило в голову та й сам купив 3 квартири 0+1 по 31 500 євро. Одну для себе, а дві - "під здачу"...
Потім приїхав в Анталію (щасливі рієлтори довезли до аеропорта - там я зустрів та відвіз у готель на першій лінії), через два дні відлітав вже з Анталії та тільки тоді вже в аеропорту признався, я пізніше набрав в інеті назву ЖК в Аланії та з"ясувалося, що хитрий та відважний рієлтор з числа кримських татар продав йому те, що мріяли турецькі рієлтори продати по 26 500 євро - по 31 500 євро.
Профіт для рієлтора, який купив декілька пляшок віски та оплатив ресторацію, непоганий: 15 000 євро від одного лОха.
Після повернення в (назву обласного центра видалено) мій хитрий приятель зробив справжінй "хід конячкою", точніше два відразу:
- перепродав ту інвестицію іншому кумпелю; не знаю з яким профітом - не признавався... Я й не питав...
- виручені гроші вклав в більш найдійну - БЕЗУМОВНО! - інвестицію - вклався в ТОВ "ТРУСКАВЕЦЬ АПАРТМЕНТ".
Гарна контора, із статутним капіталом в 1 000 гривень...
41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель...
Гроші ж повинні працювати...
Вчора приезли йому у (назву обласного центар видалено) трифазний генератор на 9 кВт, включили, працює - зрадів - та почав говорити правду:
- станом на сьогодні кумпель, який викупив у нього ту нерухомість в Аланії, заробив на кожній 40 000 доларів.
- станом на сьогодні ТОВ "ТРУСКАВЕЦЬ АПАРТМЕНТ" є банкротом, в стадії ліквідації.
Спроба витягнути хоч частину грошей - як він сказав "з великим дисконтом" виявилася марною...
Кінь на чотирьох, та й то спотикається...
Чесно каждучі, мені тоді - в грудні 2019 - було шкода витраченого тижня мого життя на безкінечне мацання купи квартир та ведення перемовин заради приятеля... з обіцянкою, що приведу за руку реального клієнта на днях: "Не продавайте!" Деякою втіхою було те, що він оплатив вечерю в кафе (без алкоголя).
Тоді я зрозумів, якою є важкою робота у рієлторів, і навіть більше: адже рієлтора задача - втюхати клієнту будь-який непотріб, а тут не можна було підвести приятеля, то шукав як для себе... реально... так - дивлячись із жінкою одне на одне і говорили: "Оце б я собі взяв би!"
Гадаю, що кожен з тих варіантів на сьогодні вартує не менше 200 000 доларів, а то і більше...
Та можна й глянути на сайті оголошень... Якщо згадаю, де саме підбирав... давно було... майже три роки минуло...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 26 лис, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 лис, 2022 15:16
Закон сполучених посудин в економіці...
(Закон сполучених посудин говорить, що рідина, перебуваючи у з'єднаних між собою судинах, завжди буде встановлюватися на одному рівні, незалежно від обсягу судин.)
В економіці гроші йдуть туди, де рівень грошей ще низький. Для вирівнювання.
Турецька преса сьогодні обговорює, куди йдуть гроші, які не можна - або "рука не піднімається" - їх вкласти в Анталію.
Тези в моєму перекладі:
- У той час як Анталія стала чемпіоном зростання цін на оренду житла, Трабзон [Моя ремарка: місто на узбережжі Чорного моря] став другою провінцією в країні з найбільшим зростанням цін на оренду після Анталії.
- Житлового фонду в місті не вистачало для задоволення попиту [Моя ремарка: перебільшують, в кишені наших українських рієлторів майже щодня з"являються варіанти від 8500 лір - 460 доларів. Просто тут теж діє Закон сполучених посудин: при карколомних цінах на оренду починає здавати і той, і таке, що раніше і не мріяли здати]
- Трабзон, який навіть не входив до першої десятки провінцій із найвищим зростанням орендної плати в серпні, швидко піднявся в рейтингу провінцій, які були чемпіоном зростання за останні два місяці.
- Згідно з даними BETAM, Анталія стала чемпіоном зростання орендної плати з річним зростанням на 257 відсотків у жовтні, тоді як ціни на оренду квартир у Трабзоні зросли на 200 відсотків у жовтні.
- Ціни на квартири для продажу в Трабзоні починаються від 1,5 мільйона турецьких лир і що попит на оренду квартир збільшився з боку громадян, які не можуть купити квартиру.
- Середні ціни на оренду в Трабзоні сягнули 5 тисяч TL (270 доларів), а на початку року ця цифра становила від 3 до 4 тисяч TL.
- Поки пропозиція обмежена, попит високий, а витрати залишаються високими, ціни ніколи не повернуться.
- Президент Трабзонського відділення Палати інженерів-будівельників TMMOB Мустафа Тір’які сказав, що приїзд багатьох іноземних туристів, особливо з країн Перської затоки, до Трабзона цього року вплинув на зростання цін. [Моя ремарка: правда. Я був у Трабзоні в серпні - здивувався неймовірній кількості арабів особливо в горах та в туристичних місцях, навіть в праволавній святині - в православному монастирі в горах Панагія Сумела. В Анталії такого немає.]
- Згідно з даними Турецького статистичного інституту (TUIK), минулого року в Трабзоні іноземцям було продано 952 квартири. Якщо за перші 10 місяців минулого року було продано 750 квартир, то за перші 10 місяців 2022 року ця кількість зросла вже до 818.
За матеріалами
Моя ремарка: щоби мені сильно сподобалося місто Трабзон - то й не скажу:
- реально Чорне море здається чорним - у порівнянні із Середземним морем - світлим прозорим (запливаю з маскою ластами далеко - видно все дно).
- у місті фактично немає пляжів. берег складний - як і майже всюди у Чорного моря.
- дуже дорогі готелі. Дорожче, ніж в Анталії. Мені - правда - повезло: на Букінгу - зовсім нічого не було - а якщо і було то по 200-300 доларів (!!!) - вже думав ночуватиму в авто - ввечері забронював на 2 доби реально бутік-готель, розташований в старовинних відреставрованих будинках часів Османської імперії, в чудовому місці з неймовірною бруківкою на вуличках та старовиними кам"яними парканами, та з верандою-ресторцією з видом на море. Ціна була акційна - 900 лір - близько 50 доларів).
Дуже близько неймовірної краси гори: по дорозі з міста Кайсері - десь 700 км - я подолав три (!!!) перевали заввишки в 2000 м і вище. Такого складного спуску з гір в бік Чорного моря - 25 км ухилу без жодних поворотів - і це з висоти 2000 м - ніде в світі не зустрічав, а поїздив я багато...
Реально багато арабів і навіть вивіски є на арабській мові...
Не умовляйте, панове: в Трабзон не поїду. Як і в Батумі...
Додано: Суб 26 лис, 2022 23:10
Ну хоч друзям допомогли заради поїсти в кафе https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4832976#p4832976
Додано: Нед 27 лис, 2022 05:37
Цікаве повідомлення прийшло від приятеля зі Львова:
Новини Україна 🇺🇦🍉, [27 лист, 2022, 00:00]
Мешканці турецького міста Анталія вимагають від влади заборонити продавати та здавати в оренду нерухомість росіянам.
Цікаво тим, що приятель має у Львові 4 (чотири) квартири під оренду.
Одну з них здавав офіцеру ВСУ - але той виїхав. Бо не в змозі був платити по 15 000 гривень. Другу з 4-х квартир здавав громадянину Туреччини. Зараз не питав, чи виїхав турок, але 4 квартири зайняті точно.
Але лендлорд хвилюється про Туреччину...
Що на практиці: про такий мітинг в Анталії НЕ чув і турецька преса про нього НЕ повідомляла.
Натомість по всій Туреччині пройшли масові мітинги української діаспори в пам’ять Голодомору.
Але про оренду - суто економіко-фінансові міркування.
Будемо чесними: українці Львова і не Львова дуже активно допомагали у складні для українців не Львова часи та підвищили орендну плату всього до 1 000$ за місяць. Якщо почитати "київську гілку", то 35 000 гривень на місяць - нормальна ціна орендодавця для орендарів.
В Дніпро з Карпат повернувся син приятеля - хлопець носить окуляри мінус 10 - та написав мені таке (цитую):
"Да, дороговато. Я сейчас снимаю за 10. Отличная квартира. Но хозяйка решила переехать в неё. Думал что-то в районе 15 найти. Но цены сейчас реально не понятные. Знакомые в новострое за 40 сдают..."
Ну і у мого львівського приятеля-орендодавця можна спитати: КОЛИ ОСТАННІЙ РАЗ ПЛАТИВ ДЕРЖАВІ ПОДАТКИ? Я знаю відповідь точно: НІ-КО-ЛИ.
Щодо Туреччини: всі орендодавці сумлінно платять податки в сумі 18%.
Механізм простий, як турецький помаранч (зараз майже вже стиглі - вчора на території Akdeniz university дивився на усипані рясно помаранчами дерева та навіть зірвав декілька - студенти лінуються): Договір оренди квартири підписується власноруч орендодавцем та орендарем в присутності нотаріуса та завіряється нотаріусом.
В договорі оренди обов’язково міститься завірена нотаріусом копія паспорта орендодавця (не орнедаря!) та Права власності на квартиру.
В Договорі оренди вказується ціна оренди - відомості від нотаріуса миттєво опиняються в Податковій - та з цієї суми орендодавець платить податок на прибуток.
Орендодавець зобов’язані не вручати - як в Україні - орендну плату необлікованою готівкою, а сплачувати на рахунок орендодавця в банку. Реквізити для сплати вказуються в Договорі оренди.
Якщо орендатор-іноземець не має відкритого рахунка в банку Туреччини - то він може здійснити оплату БЕЗ відкриття рахунка - в банкоматі - є можливість проведення операцій без карти - на реквізити, вносячи в банкомат свою готівку та отримуючи квитанцію.
Цікаво, що якщо орендатор не має підтвердження оплати від банківської установи, то вважається, що він НЕ платив оренду плату та може бути виселений орендодавцем.
Ідемо далі: чи можуть заборонити здавати в оренду квартири чи продавати квартири росіянам або не росіянам?
Відомим є тільки один прецедент в світі - Уряд Канади заборонив на 2 роки продаж нерухомості іноземцям: вони вдвічі підвищили середню ціну нерухомості. То є погано - звісно - для канадійців. Здається, вже 1 рік минув.
От буде цікаво подивитися через рік... гадаю вже ціни зростуть не в 2 рази, а в 4 рази.... Ринок є ринок. відкладений попит викликає новий шквал...
Чи є якась передумова заборони саме росіянам? На мій погляд ніякої передумови немає.
Тому що тоді треба заборонити здавати в оренду та продавати квартири громадянам Ірану (місце 2 в ТОП-20), Іраку (місце 3 в ТОП-20), України (місце 4 в ТОП-20) та Німеччини (місце 5 в ТОП-20). А також громадянам Великої Британії, США, Канади, Швеції та - новинка жовтня - громадянам Нідерландів та Ізраїля.
Чи є якась передумова заборони громадянам Туреччини здавати/продавати квартири? На мій погляд ніякої передумови немає.
Зараз тільки лінивий не здає квартири іноземцям, та вже і останній лінивий здає.
Економіка працює: при мінімальній зарплатні в 5 500 лір та пенсії - точно не знаю - здається, 2200 лір - мінімальна ціна оренди квартири 2+1 на сьогодні 7 500 лір. А так 8000, 9000, 12000, 14000, 17000... 40 000 в будинках Преміум-класу - і вже чув ціну в 60 000 лір.
Гріх не здавати житло в оренду...
Цікаво, що заїхав в гості - в підземний паркінг приятелів такого ЖК - нарахував по дорозі до місця парковки 3 авто з українськими номерами - це тільки дивився ліворуч по проїзду...
Активувався ринок здачі в оренду в дуже дуже віддалених мікрорайонах - я 5 років мешкаю в Анталії та у справах останнім часом багато їжджу по Анталії - так інколи навігатор веде в такі віддалені мікрорайони (місто за площею в 1,4 рази є більшим за Київ) що дивуюсь, де це і взагалі, і це Анталія чи ні.
На наступному тижні треба під’їхати до одного турецького дідуся - так той примудрився здати в оренду квартиру іноземцію так далеко, і в такій "Шевченковій хаті", і в такому суто фолькльорному турецькому мікрораойні, що і кіно історичне можна знімати, і я такого давно я не бачив...
Чи є наразі передумова заборони здачі в оренду квартир іноземцям з точки зору Міграційної служби?
Я такої передумови не бачу. А бачу я багато: я буваю в Міграційній службі у справах - і в понеділок о 08-30 також там буду - треба допомогти нашій людині - змінила закордонний паспорт та прізвище - допомогти владнати ту бюрократичну справу - карколомні черги на прийом. Це при тому, що прийом відбувається за записом в електронній черзі. І там всі нації світу товпляться. Останній раз здивували чорношкірі люди. А в одної пані - явно слов’янської зовнішності - щось спитав - так не знала ні англійської, ні турецької, ні російської, ні української - так і не зрозумів, якої вона нації...
Зараз запис на подачу документів на отримання' ВНП в Туреччині вже на лютий місяць 2023 року.
Не чув про жоден випадок відмови: зазвичай через місяць дають узгодження - чув про випадки того, що людина просить ВНП на 1 рік, а дають на 1/2 року - але є процедура продовження дії.
Чи заінтересована держава Туреччина у зниженні цін на продаж та оренду нерухомості?
Моя відповідь: і "так", і "ні":
а) від прибутків ніхто ніколи ніде не відмовляється; б) здача в оренду житла підвищує добробут громадян, які мають власне житло, а таких мабуть не менше 50% населення; в) ціни на ринку нерухомості безумовно тиснуть на простий народ і дає козир опозиції, яка б"є суворо кожен день по діям Уряду та президента, а в червні 2023 року - нові вибори... г) високі ціни б"ють по кишені студентів та держслужбовців (які тут дивним чином не приучені брати хабарі за будь-яку дію або підпис). г) будь-яка заборона на ринку нерухомості б"є по Забудовникам та виробникам будівельної галузі - а тут просто карколомне пожвавлення - вчора проїжджав біля майданчиків, які досі вважалися вільними (рекомендував би звернути увагу, але не маю відомостей про тих забудовників) - вже все огороджено та риють фундамени...
Ну ось так: з "перших рук"... а то львівського лендлорда дуже схвилював мітинг в Анталії.
Не знаю, чи він був... не чув ні від кого... і не бачив...
Уявляю, як би на такий мітинг реагували орендодавці чи Ялти, чи Фороса, чи Алупки, чи Лазурного, чи Бердянська, чи Приморська, чи Скадовська, чи Євпаторії, чи Судака...
Чи Львова, Дніпра або Києва...
Додано: Нед 27 лис, 2022 10:41
Гадаю, учасникам форуму буде корисно: покрокова інструкція, як самому придбати та отримати STARLINK.
Нагадаю, що самостійна купівля та привезення в Україну цієї забавки може мати неприємні наслідки: Старлінк не є товаром або обладнанням, на перевезення якого потрібно мати спеціальний дозвіл. Правопорушення полягати може у тому, що при перевезенні товарів на суму більше ніж $500 без декларування є санкції, які передбачені ст. 471 Митного кодексу України. Порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю тягне за собою накладення штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 124 050 грн.
Додано: Нед 27 лис, 2022 11:00
Мої респонденти повідомляють, що хитрі болгари беруть додаткові гроші за перевезення українцями бензогенераторів, якщо їх вартість перевищує 300 доларів.
Приходиться платити ще 120 доларів за оформлення якихось папірців...
Ну і друзяки...
В той же час перевізник Gunsel береться перевозити, правда підняв ціну до 4 доларів за 1 кг маси.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 лис, 2022 16:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 лис, 2022 11:30
Як працює ОСББ в Туреччині
Поки пан флайман повчав мене, як саме треба копати яму для померлої у віці 14 років собаки, та як правильно вибирати місце в горах попід ялинкою, надійшло повідомлення від голови мого ОСББ.
Цікаво, що повідомлення надсилає у вигляді фотокопіїї перекладу на українську мову.
ПЕРЕДМОВА: щомісця мешканець 1-о підїздого булинка на 19 квартир сплачує в ОСББ 150 лір (8$ або близько 300 гривень) незалежно від квартири, її площі та кількості мешканців.
За ці гроші утримується на 1/2 ставки 1 (один) працівник - він три рази на тиждень робить вологе прибирання під"їзду - всіх сходів, кабіни ліфта та вікон.
Інколи обробляє під"їзд пилососом (порохотягом). Особисто бачив, як миє ручки дверей квартир.
Він же стриже газони та обробляє дерева нашої прибудинкової території, влітку поливає всі доріжки і паркувальний майданчик водою із шланга.
Він же з 1 червня по 1 жовтня слідкує за чистотою води в плавальному басейні (йому допомагає голова ОСББ).
Для того, щоби його робота біла ритмічною, є спеціальний журнал, де він після виконання робіт пише дату та розписується. Цей журнал може контролювати кожен мешканець.
Голова ОСББ звітує про витрати щорічно в травні.
Вчора проїжджав по нашій вулиці та побачив, що комплекс досить великих будинків поруч - через паркан - поставлено на ремонт зовнішніх стін - встановлено ліса та будуть перефарбовувати/освіжати фасади.
Так ось, прийшов мені такий текст від голови ОСББ (цитую):
"Буде виконано ремонт пошкоджень зовнішнього фарбування фасадів, місцеве фарбування за необхідністю і таке інше (за переліком), ремонт та профілактика сонячних батарей, що встановлено на даху, антикорозійне фарбування конструкцій на даху. Ціну загальних витрат повідомлю загалу".
Що я відповів? Дуже просто, набрав на перекладачі фразу і відправив турецькою:
"Є українське прислів"я: "Всякий дім господарем тримається!""
Після цього він надіслав мені фотокопію документа моєї частки в будинковолодінні:
27/858...
Ну я не проти: сплачу 27/858 так 27/858 витрат...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 лис, 2022 11:38, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 27 лис, 2022 11:42
Чудове в мене хобі: нерухомість за кордоном!
Майже як філателісту або людині, яка займається нумізматикою, інколи цікаво переглядати зразки колекцій цікавих екземплярів інших.
Випадково в Фейсбук вилізла реклама від рієлторської контори, в якої у Фейсбук є сторінка арабською мовою, але цього разу араби вирішили розвести на гроші росіянців. Що дуже приємно, а нам цікаво дізнатися, як не попасти в пастку рієлторів. Тим більше арабів...
Я не знаю, як влаштований Фейсбук, але в мене оголошення раптово вилізло саме з таким текстом (взагалі все українською):
Продажа квартир 1+1.
В Сарысу с шикарном видом [Ремарка: ха-ха-ха] на море и горы. Рядом находится Метро магазин и русская школа (в 5 мин ходьбы)
Квартиры находятся с 6 го этажа и выше.
50 м2
Закрытая парковка; Сауна; Фитнес; Бассейн; Охрана; Детская площадка; Природный газ; Отопление
Contact us:
(телефони видалено)
Я чудово знаю цей будинок - споглядав, як він будується і мацав руками не тільки стіни.
Звернув у вагу тільки тому, шо цей допис викликав ШАЛЕНИЙ ажіотаж коментарів росіянців і в них одні і ті ж питання: ЦЕНА?????
Купа силенна коментарів саме такого змісту - всі мають відповіді типу того, що ми вам повідомили приватно.
Розкриваю приватність:
- дуже цікавий об"єкт, який може слугувати зразком, як ДЕШЕВО можна "срубить кучу бабла".
- викуплено більше року тому дуже затиснуту іншими старими будинками територію Г-подібної форми і в полиці букви Г розташований цей 10-ти поверховий будинок, для лохів. На гучній вулиці з міським танспортом.
Два інші корпуси там пристойні більш-менш.
Хитрість відомого Забудовника: звичайна технологія - залізобетонні колони, залізобетонні литі на місці перекриття, а ось стіни - не як зазвичай з керамічних блоків - а з простого тонкого шлакоблока. Тпрррррууу....
- всі квартири в 10-ти поверховому будинку - 1+1 (двокімнатні ) маленькі площею бруто 45 кв. м (нетто мабуть 30...35) за виключенням верхнього повереха в даху - там мабуть 4 -5 квартир двоповерхових (на арабськівй версії пишуть площею брутоо 120 кв. м) і будинок фактично являє собою гуртожиток. Точно не пам"ятаю, на поверсі - мабуть - 8 квартир. А може і 10... Хі-хі.
- як справжній нумізмат/філателіст, я не полінився рік тому заїхати в офіс продажу - це просто мені по дорозі - та попросити прайс лист: будь ласка дали, ціни від 68 000 до 70 000 доларів (вище - дорожче). Получається тоді була ціна в 70000/45=1 555$ кв. м - а фактично, якщо врахувати реальну площу - дорожче - "Ну хлопці дають!", - подумав я тоді: за таке лайно хочуть такі гроші...
- проблема з мікрорайоном - це мікрорайон Sarisu ("Жовта вода") , який завжди рахувався "поганим" і квартири там коштували на 20% дешевше, ніж де інде: на його західному боці розташовані міські очисні споруди.
...Раніше всі крутили носами від запахів, зараз правда, там щось зробили, що сильно не воняє та йде поруч з велетенськими басейнами з нечистотами нове будівництво нових будинків: десь же треба будувати...
- це не перша проблема: цей мікрорайон з 1 липня 2022 закритий для поселення іноземців і ВНП власнику можна отримати, якщо в Акті експертизи квартири буде вказано ціну в 75 000 доларів і вище.
Можливо, вже і буде вказано таку ціну, але я трохи сумніваюся в тому, та покупцеві саме це треба в першу чергу перевірити, бо як в тому анекдоті про Попелюшку "золота карета може перетворитися на гарбуза ("тикву")".
- цю квартиру не можна купувати як інвестицію під оренду: орендар НЕ зможе отримати ВНП в закритому районі за фактом оренди. І кому здавати тоді...
Ну а тепер цікаво глянути на ціну, бо в коментарях пишуть росіянці, що мабуть 100 000 - 110 000 доларів.
Дивимося оголошення: 2 250 000 лір або 121 600 доларів.
Плюс 4% податок...
Ну ось таке, панове, я точно пам"ятаю, що я в одному з оглядів писав своє резюме та ставив оцінку не більше 6 за 12-ти бальною шкалою...
Ну не знаю, за 70 000 доларів рука не піднімалася рекомендувати - хоча зараз вже 120 000...
Хіба було взяти - та продати... і то...
Але не подумайте: сам Забудовник - просто казка. Купа реально класних об"єктів...
Просто у казкарів бувають сюрпризи... Із шлакоблоку... але Покупець про це ніколи вже не дізнається...
Гарне в мене хобі: все знаю про кожну колекційну монету або марку...
Реально гарне хобі...
P.S. Дивлячись на ажіотаж на майже лайно, підтверджую свою думку: нерухомість в Туреччині НЕ буде з "дешевієм"...
Додано: Пон 28 лис, 2022 11:03
Часи важкі...
Можливо, комусь стане в нагоді...
Подробиці про умови проживання не знаю, єдине, що повідомлю:
- невелике куротне містечко - 3 години на авто від Анталії. 190 км.
- на півострові Каш дуже дорогі готелі та вілли.
- з порту містечка Каш щоденно відправлялися пороми в Грецію - грецький острів Καστελλόριζο Kastellorizo - майже щоденно пором відходить о 09-30 або 10-30 (в зележності від дня тижня) в дорозі 20 хвилин - вартість 30 євро туди і назад (зворотнє відход порому о 16-00).
|