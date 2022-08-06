Додано: Вів 29 лис, 2022 11:03

Наші хлопці б"ють росіянців на фронті, а росіянці б"ють своїх же росіянців по мордах грошима

(дрібничка, а приємно)



Щойно повернувся з Міграційної служби Туреччини - у нашої панянки в картці ВНП виявлено помилку в даті народження - провів по всіх кабінетах - виправили.

Тут і дізнався, як росіянці дурять своїх же росіянців - я навіть перепитав у росіянки з Іркутська, яку там випадково зустрів:

"Вы не шутите: с вас реально взяли 1500 долларов за помощь в оформлении карточки ВНЖ?"

- Реально. Так то еще и дешево: другая фирма предлагала за 2500 долларов...

- Ну дают... Классно! (вообще то такая услуга стоит 300 лир или примерно 15 долларов).



В чому дурять:

а) пропонують орендувати квартиру в "закритих для поселення іноземців" мікрорайонах. Таких мікрорайонів на всі 4 райони величезного міста з населенням в 2 500 000 офіційно зареєстрвоаних мешканців та площею в 1,4 рази більшим за Київ всього 6 (шість) мабуть з 80-ти. В закритому мікрорайоні орендодавець не може здати квартиру за "нормальною" ринковою ціною, бо хто ж візьме в оренду квартиру, якщо за фактом оренди не можна отримати ВНП... Дешевенька рибка - та погана юшка...

б) швидше за все рієлтор вступає у змову з орендодавцем і замість дисконтної ціни скажімо в 10 000 лір (бо нормальна людина не захоче взяти те, де не можна отримати ВНП) клієнту, ім’я якого змінюється на "Лох", називають цифру в 15 000 лір, або і 20 000 лір (я так думаю).

в) далі встигає на плиті зваритися локшина для вивішування на вуха та клієнту пропонують оформити заявку на ВНП з вказуванням "лівої" адреси проживання/орнеди десь в напівпідвалі, затопленому водою, на краю міста. Звісно, людину з новим ім’ям "Лох" НЕ попереджають, що в разі досить регулярної перевірки місця проживання іноземця за зареєстрованою адресою Лох отримає депортацію на 5 (п’ять) років за порушення Міграційного законодавства.

д) Якщо Лох попав в мережу аферистів (до речі росіяни - як вони мені самі сказали), то його общипують як у курки пір’я по повній програмі і навіть на кожній дрібничці ("Курка просо по зернятку клює"):

- біометричне фото вартує 70 лір - Лох платить 100 лір;

- Поліс медичного страхування вартує 100-150 доларів на рік - лох платить 300...

- Договір оренди квартири у нотаріуса оформляється за 1-2 години. Лох чекає тиждень.



Приємно відмітити, що я майже щодня спілкуюся з нашими "чорними рієлторами" з числа українців - дівчата реально працюють чесно, сумлінно та точно. І ніякої локшини на вуха!

Заробили свої комісійні - і раді...

Згадав приказку росіянців: «Бей своих, чтобы чужие боялись».

Бьют классно! Долларом по мордасам! И с полуоборота - по печени!

Классно!