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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 631632633634
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 11:03

Наші хлопці б"ють росіянців на фронті, а росіянці б"ють своїх же росіянців по мордах грошима
(дрібничка, а приємно)

Щойно повернувся з Міграційної служби Туреччини - був у справках нашої панянки - припустилися помилки в картці ВНП - допоміг - в випадково дізнався, як росіянці дурять своїх же росіянців - я навіть перепитав у росіянки з Іркутська, яку там випадково зустрів:
"Вы не шутите: с вас реально взяли 1500 долларов за помощь в оформлении карточки ВНЖ?"
- Реально. Так то еще и дешево: другая фирма предлагала за 2500 долларов...
- Ну дают... Классно! (вообще то такая услуга стоит 300 лир или примерно 15 долларов).

В чому дурять:
а) пропонують орендувати квартиру в "закритих для поселення іноземців" мікрорайонах. Таких мікрорайонів на всі 4 райони величезного міста з населенням в 2 500 000 офіційно зареєстрвоаних мешканців та площею в 1,4 рази більшим за Київ всього 6 (шість) мабуть з 80-ти. В закритому мікрорайоні орендодавець не може здати квартиру за "нормальною" ринковою ціною, бо хто ж візьме в оренду квартиру, якщо за фактом оренди не можна отримати ВНП... Дешевенька рибка - та погана юшка...
б) швидше за все рієлтор вступає у змову з орендодавцем і замість дисконтної ціни скажімо в 10 000 лір (бо нормальна людина не захоче взяти те, де не можна отримати ВНП) клієнту, ім’я якого змінюється на "Лох", називають цифру в 15 000 лір, або і 20 000 лір (я так думаю).
в) далі встигає на плиті зваритися локшина для вивішування на вуха та клієнту пропонують оформити заявку на ВНП з вказуванням "лівої" адреси проживання/орнеди десь в напівпідвалі, затопленому водою, на краю міста. Звісно, людину з новим ім’ям "Лох" НЕ попереджають, що в разі досить регулярної перевірки місця проживання іноземця за зареєстрованою адресою Лох отримає депортацію на 5 (п’ять) років за порушення Міграційного законодавства.
д) Якщо Лох попав в мережу аферистів (до речі росіяни - як вони мені самі сказали), то його общипують як у курки пір’я по повній програмі і навіть на кожній дрібничці ("Курка просо по зернятку клює"):
- біометричне фото вартує 70 лір - Лох платить 100 лір;
- Поліс медичного страхування вартує 100-150 доларів на рік - лох платить 300...
- Договір оренди квартири у нотаріуса оформляється за 1-2 години. Лох чекає тиждень.

Приємно відмітити, що я майже щодня спілкуюся з нашими "чорними рієлторами" з числа українців - дівчата реально працюють чесно, сумлінно та точно. І ніякої локшини на вуха!
Заробили свої комісійні - і раді...
Згадав приказку росіянців: «Бей своих, чтобы чужие боялись».
Бьют классно! Долларом по мордасам!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:29

В українській діаспорі Анталії тиждень тому порадив купути родичам найкращій подарунок до дня Святого Миколая - бензиновий генератор - за ціною в 6500-8500 лір або 13 000-17 000 гривень.
Геть вигребли всі...
Зараз по Стамбулу ходять наші люди хочуть купити - найнижча ціна вже 11 000 лір або 22 000 гривень.
https://www.n11.com/urun/aksa-aap-3500- ... emasmakina

Для довідки:
- друзяки-болгари змушують на кордоні оформлювати ввезення транзитом генераторів вартістю більше за 300 доларів - беруть по 60 доларів.
- перевізник Гюнсел бере за перевезення 4 долари за 1 кг...
Жах жахливий...
Тиждень тому ледве умовив пані Вікторію, яка виїжджала на власному авто з Анталії в Київ, купити генератор та поставити в багажник...
Пані Вікторія послухала та купила.
Аж два... В минулу суботу прибула в Київ... Повезло...

Телефоном мені сказали, що є попит на генератори потужністю в 8 кВА - ніби то ставлять такий на під"їзд... Такі коштують по 25 000 лір або десь 50 000 гривень...
https://www.n11.com/urun/aksa-aap-8000e ... emasmakina

P.S. Приятель у Львові після трьох спроб (не годилися) купив MOSA GE6900 за 1250 євро...
akurt
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